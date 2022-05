Wenn einem das eigene Tier wichtiger ist als das Unfallopfer

23.5.2022 – Eine Hundehalterin hatte nach einem von ihrem Tier verursachten Unfall zunächst nach dem entlaufenen Hund gesucht, anstatt am Unfallort ihre Personalien feststellen zu lassen. In solch einem Fall dürfen Betroffene wegen unerlaubten Entfernens vom Ort des Geschehens zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt werden. Das hat das Amtsgericht München mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 11. April 2022 entschieden (941 Cs 442 Js 190826/21).

Der Entscheidung lag der Fall einer Unternehmensberaterin zugrunde, die im Sommer 2021 mit ihrem nicht angeleinten Hund am Isarufer spazieren ging. Begleitet wurde sie von einer Freundin, deren ebenfalls von der Leine gelassener Hund mit dem der Frau herumtollte.

Dabei gerieten die Tiere auf einen unmittelbar angrenzenden Radweg. Dort kollidierte der Hund der Unternehmensberaterin mit einem Fahrrad. Dessen Fahrerin überschlug sich und blieb zunächst bewegungslos auf dem Fahrradweg liegen. Wie sich später herausstelle, hatte sie bei dem Vorfall unter anderem ein Schleudertrauma, Schürfwunden und Prellungen erlitten.

Geldstrafe wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Anstatt sich um die Verletzte zu kümmern und eine Feststellungen ihrer Personalien zu ermöglichen, entfernte sich die Hundehalterin vom Orte des Geschehens, um nach ihrem panisch davonstürmenden Tier zu suchen. Die Erstversorgung der Radlerin überließ sie deren Begleiter.

Das Münchener Amtsgericht verurteilte die 57-Jährige daher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zur Zahlung einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 60 Euro. Die Strafe hätte nach Aussage des vorsitzenden Richters durchaus höher ausfallen können.

Gezahltes Schmerzensgeld wirkt sich strafmindernd aus

Das Gericht hielt der Beschuldigten jedoch zugute, dass sie strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten war und ihr Bedauern wegen des Unfalls ausgedrückt hatte. Als strafmindernd wertete es auch, dass sie der Fahrradfahrerin ein Schmerzensgeld gezahlt hatte.

Dennoch habe sie sich nicht vom Ort des Geschehens entfernen dürfen, ohne, wie später allerdings geschehen, die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Nach Überzeugung des Münchener Amtsgerichts hätte sie ihren Hund nämlich auch trotz eines kurzen Verbleibens am Unfallort wiederfinden können.