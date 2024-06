Wenn ein Gericht zu viel Milde zeigt

14.6.2024 – Auf ein Regelfahrverbot nach der Verursachung eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden darf nicht mit der Begründung verzichtet werden, dass der Verkehrssünder nicht rücksichtslos gehandelt habe und der Geschädigte nicht schwerwiegend verletzt worden sei. Das hat das Bayerische Oberste Landgericht mit Beschluss vom 13. November 2023 (201 ObOWi 1169/23) entschieden.

Eine Autofahrerin hatte mit ihrem Fahrzeug beim Rechtsabbiegen im Bereich einer durch Ampeln gesicherten Kreuzung eine bevorrechtigte Fußgängerin angefahren.

Obwohl sie bei dem Unfall gestürzt war und Prellungen am Bein erlitten hatte, hielt es die Verletzte für nicht erforderlich, die Polizei und den Rettungsdienst zu verständigen. Die Autofahrerin bestand jedoch darauf.

Gericht verzichtet auf Fahrverbot gegen Unfallfahrerin

Das hatte zur Folge, dass sie vom Amtsgericht Bayreuth zu einer Geldbuße in Höhe von 170 Euro verurteilt wurde. Das in derartigen Fällen vorgesehene einmonatige Fahrverbot wurde nicht angeordnet.

Das begründete das Gericht damit, dass sich die Autofahrerin weder leichtfertig noch rücksichtslos verhalten habe. Der Unfall sei vielmehr offenkundig auf eine kurzfristige Unaufmerksamkeit zurückzuführen.

Das Amtsgericht würdigte außerdem das seines Erachtens vorbildliche Verhalten der Frau nach dem Unfall, indem sie entgegen dem Willen des Unfallopfers die Polizei und den Rettungsdienst gerufen habe.

Es sei außerdem nur zu einer geringen Verletzung gekommen. Die Fußgängerin treffe im Übrigen ein gewisses Mitverschulden. Denn sie sei bei Grün einfach losgelaufen, ohne sich zu vergewissern, dass sich kein Fahrzeug näherte.

Erfolgreiche Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft

Mit dem Argument, dass all das keine Gründe dafür darstellen würden, um auf ein Fahrverbot verzichten zu können, legte die Staatsanwaltschaft gegen die Entscheidung eine Rechtsbeschwerde beim Bayerischen Oberlandesgericht ein. Damit hatte sie Erfolg. Das Gericht hob das Urteil auf und verwies die Sache zur neuen Entscheidung an das Amtsgericht zurück.

Nach Ansicht des Beschwerdegerichts hält die Begründung des Amtsgerichts hinsichtlich des Verzichts auf die Verhängung eines Fahrverbots einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.

Von dessen Verhängung dürfe nämlich nur in Einzelfällen abgesehen werden, „etwa dann, wenn der Sachverhalt zugunsten eines Betroffenen so erhebliche Abweichungen vom Normalfall aufweist, dass die Annahme eines Ausnahmefalles gerechtfertigt erscheint, oder in Fällen, in denen eine besondere Härte vorliegt.“

Der Bußgeldkatalog sehe jedoch bereits für Fälle einer bloßen Verkehrsgefährdung ein Regelfahrverbot vor. Dieses sei daher erst recht im Fall der Verletzung eines Verkehrsteilnehmers zu beachten.

Besonderer Schutz von Fußgängern

Dass die Autofahrerin den Unfall nicht rücksichtslos, sondern wegen einer kurzfristigen Unachtsamkeit verursacht habe, rechtfertige ebenfalls nicht den Verzicht auf ein Fahrverbot. Denn eine Vielzahl der Fälle unbewusster Fahrlässigkeit, insbesondere bei Regelverstößen im Straßenverkehr, beruhten darauf, dass die Handelnden für eine kurze Zeit unaufmerksam gewesen seien.

Die Tatsache, dass sich die Fahrzeugführerin nach dem Unfall vorbildlich verhalten habe, indem sie entgegen dem Willen der verletzten Fußgängerin die Polizei und den Rettungsdienst gerufen habe, sei zwar positiv zu bewerten.

Bei einem Verkehrsunfall mit Personenschäden würde jedoch auch gegenüber dem Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer zur Sicherung der Feststellungen der Unfallumstände eine entsprechende Obliegenheit bestehen.

Die Annahme eines Mitverschuldens der Verletzten hielt das Beschwerdegericht für abwegig. Denn sie sei nicht wartepflichtig gewesen und habe die Straße bei Grünlicht überqueren wollen. Sie habe sich folglich auf den besonderen Schutz von Fußgängern im Sinne von § 9 Absatz 3 Satz 3 StVO verlassen dürfen.