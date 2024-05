Wenn ein argloser Umgang mit einer Internetseite 4.000 Euro kostet

8.5.2024 (€) – Ein Reisender hatte auf der Internetseite eines Reiseveranstalters per Mausklick gleich mehrfach bestätigt, dass er eine gebuchte Reise stornieren will. Er kann sich daher nicht darauf berufen, dass er sich wegen der Unübersichtlichkeit der Homepage lediglich verklickt habe und die Reise in Wahrheit lediglich umbuchen wollte. So lautet der Tenor eines kürzlich veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts München vom 18. April 2024 (275 C 20050/23).

