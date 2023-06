Welche Versicherer bei der lokalen Google-Suche vorne liegen

15.6.2023 – Die Sichtbarkeit ihrer Vermittler im Netz spielt bei vielen Versicherern noch eine eher untergeordnete Rolle. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von Salesurance, das den fünften Ranking-Index für die regionale Suche im Netz vorlegt. Zu den Spitzenreitern gehören: Huk-Coburg, Allianz, Axa und Gothaer. Zu den Aufsteigern mit sehr guten Werten zählen Hansemerkur und Zurich.

Die regionale Suche über Suchmaschinen im Netz wird von vielen Gesellschaften immer noch vernachlässigt. Nur 25 Prozent der Versicherer priorisieren die regionale Suchmaschinen-Optimierung. Die verbleibenden 75 Prozent sind wenig bis gar nicht darauf eingestellt.

Das zeigt der aktuelle „Insurance-Ranking-Index“ der Salesurance GmbH, den die Agentur für digitalen Vertrieb jetzt zum fünften Mal veröffentlicht und dem VersicherungsJournal exklusiv vorliegt.

Angaben zur Untersuchung

Der Online-Wettbewerbs-Index vergleicht die regionalen Google-Rankings von 32 Versicherern mit stationärem Vertrieb in den 80 größten deutschen Städten (nach Einwohnerzahl) hinsichtlich ihrer regionalen Auffindbarkeit.

In Zusammenarbeit mit dem SEO-Spezialisten Karl Kratz haben die Berater ihren Index nach eigenen Angaben weiterentwickelt. Seit dem Vorjahr integrierten sie ein Ranking für das Local-Pack, die Darstellungsform von lokalen Suchergebnissen für die Google-Suche.

Stichtag für die vorliegende softwarebasierte Auswertung war der 15. März. Der „Insurance-Ranking-Index 2023“ steht hier zum kostenlosen Herunterladen zur Verfügung.

Verkaufserfolge im Netz braucht starke regionale Markenpräsenz

Jürgen Fink (Bild: Sebastian Reuter)

Die Autoren der Studie vertreten die These, dass sich die Suche nach Versicherungen und ihren Produkten immer mehr in den digitalen Raum verschiebt. „Eine hochwertige regionale Markenpräsenz und Top-Google-Platzierung sind der Schlüssel zum digitalen Verkaufserfolg“, sagt Jürgen Fink, Gründer und Geschäftsführer der Salesurance.

Eine hohe Platzierung im regionalen Google-Ranking werde mittlerweile von 51 Prozent der Kunden als Marktführerschaft angesehen, was dazu führe, dass Verbraucher diese Versicherungsmarke gegenüber Wettbewerberbern bevorzugen.

Vier von fünf Verbrauchern würden heute Suchmaschinen nutzen, um Informationen in ihrer Umgebung zu finden. Sie suchen nach Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsadressen oder Öffnungszeiten. 33 Prozent der Konsumenten, die sich im Netz umsehen, kaufen noch am gleichen Tag. Insgesamt haben 46 Prozent aller Suchanfragen einen regionalen Bezug.

Entscheidend dabei ist laut Salesurance die Funktion der regionalen Suche als „echter Verkaufskanal“, denn 50 Prozent der mobil Suchenden und 34 Prozent der Desktop-Nutzer gehen noch am gleichen Tag in das Geschäft. „Mehr als ein Drittel tätigen noch am gleichen Tag einen Kauf nach einer lokalen Suchanfrage“, schreiben die Studienautoren.

Obwohl 95 Prozent der Kunden vor einem Versicherungsabschluss im Internet recherchieren, vernachlässigen viele Unternehmen die regionale Präsenz ihrer Vermittler bei Google ... Salesurance

Regionale Präsenz der Vermittler ist oft kein Thema

Da die Bedeutung der regionalen Kundensuche an Bedeutung gewinnt, sollte sich die Assekuranz auf diese Entwicklung einstellen. Das sei aber in der Praxis noch nicht der Fall.

„Obwohl 95 Prozent der Kunden vor einem Versicherungsabschluss im Internet recherchieren, vernachlässigen viele Unternehmen die regionale Präsenz ihrer Vermittler bei Google in ihren Omnichannel-Strategien“, führt Salesurance aus.

Denn gerade Leads, die über regionale Vermittlerwebseiten oder Google-Business-Profile generiert werden, könnten eine hohe Konvertierungsrate aufweisen und infolgedessen maßgeblich zum Erfolg einer Versicherungsagentur beitragen. „Um das Neugeschäftspotenzial digitaler und hybrider Kunden zu nutzen, sollten effiziente Prozesse in den Agenturen implementiert werden“, so die Studie.

Local-Pack: Huk-Coburg bleibt Spitzenreiter

Laut der aktuellen Untersuchung bleiben die Huk-Coburg-Versicherungen Spitzenreiter, was die Positionierung ihrer Agenturstandorte im sogenannten Local-Pack betrifft. Damit konnte das Unternehmen den ersten Platz vom Vorjahr (VersicherungsJournal 9.5.2022) verteidigen, aber mit einem Rückgang von vier Prozent.

Die Allianz Versicherungen befinden sich auf dem zweiten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Münchener ihre Position um elf Prozent verbessern. Auf dem dritten Rang liegen die Axa Versicherungen, gefolgt vom Provinzial-Konzern und den HDI Versicherungen.

Den größten Sprung bescheinigen die Experten von Salesurance den Hansemerkur Versicherungen. Das Unternehmen „verbesserte sich um sechs Plätze und belegt nun den sechsten Rang“.

Das organische Wachstum führt die Axa an

Im organischen Ranking 2023 verteidigte die Axa ihre Spitzenposition. Die Kölner eroberten den vordersten Platz 2019 von den Ergo Versicherungen zurück (19.3.2019). Die Düsseldorfer gingen vor zwei Jahren zwar noch als Sieger vom Platz (10.2.2021), liegen jetzt aber nur noch auf dem vierten Rang.

Die Gothaer Versicherungen behaupten ihren zweiten Rang mit einer Steigerung des Ranking-Index von elf Prozent, gefolgt von der Allianz.

„Die Huk behält trotz eines Platzverlusts und eines 35-prozentigen Rückgangs im Index eine relevante Online-Präsenz mit 280 Keywords, die auf der ersten Seite von Google zu finden sind“, heißt es in den Studienunterlagen.

Aber auch andere Gesellschaften ziehen nach: „Eine der größten Verbesserungen in der organischen Suche ist der Zurich-Gruppe gelungen: mit einem Aufstieg um zwölf Plätze (161 Prozent zum Vorjahr) befindet diese sich nun auf dem sechsten Platz“, schreibt Salesurance in der Auswertung.