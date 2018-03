Welche fremden Leistungen schultert die Rentenversicherung?

16.3.2018 – Die AfD hat in einer Kleinen Anfrage Informationen zu den von der Deutschen Rentenversicherung aufzubringenden versicherungsfremden Leistungen eingefordert. Nach knapper Antwort durch das Bundesarbeitsministerium will sie weiter bohren. Auf Nachfrage des VersicherungsJournals bei der Rentenversicherung gab es nur den Hinweis, dass eine Abgrenzung dieser Leistungen in der Tat schwierig sei. Allerdings sei im Fall der Mütterente die Sache eindeutig: Hier müsse der Bund eigentlich die Leistungen erbringen.

WERBUNG

In einer Kleinen Anfrage an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die AfD wissen wollen, welche versicherungsfremden Leistungen die gesetzliche Rentenversicherung in den Jahren 2016 und 2017 schultern musste. Die knappe Antwort des Ministeriums: In der Wissenschaft und Praxis gebe es keine eindeutige und konsensfähige Abgrenzung der nicht beitragsgedeckten („versicherungsfremden“) Leistungen.

Mehrere Aufgaben zu erfüllen

Ulrike Schielke-Ziesing (Bild: Brüss)

Die AfD-Abgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing, die unter anderem dem Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie dem Haushaltausschuss angehört, will sich mit der Antwort des BMAS so nicht abspeisen lassen, wie sie im Gespräch mit dem VersicherungsJournal erläuterte.

Zum einen will Schielke-Ziesing, die lange Jahre im gehobenen Dienst der Rentenversicherung gearbeitet hat, Kontakt mit der Deutschen Rentenversicherung Bund aufnehmen und zum anderen über den Weg des mit mehr Befugnissen ausgestatteten Haushaltsausschusses über eine sogenannte Berichtsanforderung Licht ins Dunkel bringen.

In der Antwort des BMAS (Bundestagsdrucksache 19/940) heißt es, hinsichtlich der Deckungslücke sei festzuhalten, dass die an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlten Bundesmittel mehrere Aufgaben zu erfüllen hätten. Dazu zähle zwar auch die pauschale Abgeltung nicht beitragsgedeckter Leistungen. „Die Funktion der Bundeszuschüsse geht allerdings weit über die Erstattung einzelner Leistungen beziehungsweise Leistungsteile hinaus“, so Schielke-Ziesing.

Rentenversicherung mit klarer Kante zum Koalitionsvertrag

Auch wenn es keine ultimative Abgrenzung für die versicherungsfremden Leistungen gibt, so hat die Deutsche Rentenversicherung doch in Bezug auf den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ihre Positionen deutlich gemacht.

Dies gilt vor allem zur Finanzierung der Mütterrente I und Mütterente II. So beliefen sich die Kosten für die Mütterrente I – Aufstockung der Rente für Mütter, die Kinder vor 1992 bekommen haben, um einen auf zwei Rentenentgeltpunkte – auf jährlich 7,2 Milliarden Euro.

Wer die Kosten für die Mütterrente II – ein weiterer Entgeltpunkt für Mütter, die vor 1992 drei oder mehr Kinder bekommen haben – trägt, lässt der Koalitionsvertrag offen. Die Kosten werden von der Rentenversicherung aber auf rund 3,5 Milliarden Euro geschätzt.

Kosten für eine bedürftigkeitsgeprüfte Grundrente

Auch die Kosten für eine bedürftigkeitsgeprüfte Grundrente müssten aus Sicht der Rentenversicherung aus Steuermitteln finanziert werden. „Bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen zur Armutsvermeidung sind nicht von den Beitragszahlern, sondern von der Gesellschaft insgesamt zu tragen“, schreibt die Rentenversicherung.

Strittig dürften auch die Kosten sein, die durch die Rentenangleichung von West und Ost bis zum Jahr 2025 entstehen. Nach aktueller Gesetzeslage beteiligt sich der Bund erst ab dem Jahr 2022 mit 200 Millionen Euro an den Kosten. Der Zuschuss wächst dann bis zum Jahr 2025 auf zwei Milliarden Euro an.

2017 flossen Bundeszuschüsse über 67,8 Milliarden Euro

Der Vorsitzende des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung, Alexander Gunkel, hatte beim letzten Pressefachseminar für 2017 die Bundeszuschüsse von insgesamt 67,8 Milliarden Euro einmal aufgeschlüsselt. Danach betrug der allgemeine Bundeszuschuss 43,8 Milliarden Euro.

Der seit 1998 aus der Mehrwertsteuer refinanzierte zusätzliche Bundeszuschuss summierte sich auf 11,4 Milliarden Euro. Und der ursprünglich aus der Ökosteuer refinanzierte Erhöhungsbeitrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss lag bei 12,6 Milliarden Euro.

Die Komplexität des Systems zeigt sich auch bei der Berechnung der Beiträge für Kindererziehungszeiten. Diese dürften 2017 um 5,4 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro angewachsen sein. Neben der Veränderung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung und der Lohnentwicklung richtet sich die Berechnung nach der Anzahl der unter Dreijährigen in der Bevölkerung. Und diese Zahl hatte 2017 deutlich zugenommen.