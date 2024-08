Welche Baufinanzierer bei Service und Konditionen punkten

Weitere Artikel aus Markt & Politik

Im EU-Binnenmarkt soll das Kaufen über die Grenzen hinweg so einfach wie im Inland sein. Doch ein akuter Notfall beweist das Gegenteil. Eine Stellungnahme der europäischen Versicherungsaufsicht benennt entscheidende Problemzonen, die den Kunden zum Verhängnis werden können. (Bild: Eiopa) mehr ...

Die Absicherung der Arbeitskraft gehört zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt, selbst aus Sicht der Verbraucherschützer. Im Neuzugang und Bestand spiegelt sich jedoch die Bedeutung von Berufsunfähigkeits-Policen und Co. nur bedingt wider, wie aktuelle GDV-Zahlen zeigen. (Bild: Wichert) mehr ...

13.8.2024 –

Mehr als 125 Millionen Euro an Alterungsrückstellungen wanderten im vergangenen Jahr wieder zwischen den einzelnen PKV-Anbietern hin und her. Wer netto am meisten verlor beziehungsweise hinzugewann, zeigt eine Auswertung der Geschäftsberichte durch die Redaktion. (Bild: Wichert) mehr ...