Wahlprogramme der SPD und Grünen: Sprengpotenzial für die Assekuranz

20.12.2024 – SPD und Grüne sind sich in ihren Entwürfen für ihre Programme zur vorgezogenen Bundestagswahl vielfach einig. Beide Parteien möchten unter anderem den Weg einleiten hin zu Kranken- und Pflegebürgerversicherungen. Die SPD überrascht mit ihrem Plan, die staatliche Förderung auf kleine und mittlere Einkommensbezieher zu konzentrieren, die Grünen mit ihrer Idee eines kapitalgedeckten Bürgerfonds für die Altersvorsorge.

Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am vergangenen Montag die Vertrauensfrage im Bundestag erwartungsgemäß verloren hatte, ging es Schlag auf Schlag. Die heiße Phase des Wahlkampfs schien eingeläutet. Die Parteien drängten auf Medienpräsenz, rückten ihre Spitzenkandidaten ins rechte Licht und präsentierten ihre Programme.

Mit Hochdruck waren Entwürfe für Wahlprogramme zusammengestellt worden. CSU und CDU stellten am Dienstag ihre gemeinsamen Pläne vor (VersicherungsJournal 18.11.2024).

SPD will Rentenniveau dauerhaft bei 48 Prozent sichern

Kurz darauf folgte die SPD mit ihrem Papier „Mehr für dich. Besser für Deutschland.“ (PDF; 746 KB). Darin heißt es, ähnlich wie im Programm zur Bundestagswahl 2021 (23.6.2021): „Die gesetzliche Rentenversicherung ist die erste starke Säule der Alterssicherung und muss es bleiben.“

Man sorge dafür, dass das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft bei mindestens 48 Prozent gesichert werde. Ein abschlagsfreier Renteneintritt nach 45 Beitragsjahren werde mit der SPD auch künftig zwei Jahre früher möglich bleiben. Eine Anhebung der Regelaltersgrenze lehne man ab.

Als Anreiz, nach dem Erreichen des Rentenalters weiterzuarbeiten, wollen die Sozialdemokraten zum einen das Vorbeschäftigungsverbot abschaffen. Zum anderen soll der Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung und zur Rentenversicherung direkt an die Beschäftigten ausgezahlt werden. Außerdem ist geplant, Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen.

Staatliche Förderung für private Altersvorsorge wollen wir nur für solche neuen Altersvorsorgeprodukte zulassen, deren Kosten transparent und gedeckelt sind. SPD

Staatliche Förderung der dritten Säule soll eingeschränkt werden

„Wir wollen eine attraktive betriebliche Altersvorsorge stärker fördern, die im Rahmen von Tarifverträgen ausgestaltet werden kann. Angebote ohne Beitragsgarantie, aber mit höherer Renditeerwartung wollen wir stärker verbreitern. Hierzu werden wir insbesondere die steuerliche Förderung der Betriebsrente für Geringverdiener ausbauen“, schreibt die SPD weiter.

Eine ergänzende private Altersvorsorge könne einen Beitrag dazu leisten, den Lebensstandard im Alter zu halten. „Staatliche Förderung für private Altersvorsorge wollen wir nur für solche neuen Altersvorsorgeprodukte zulassen, deren Kosten transparent und gedeckelt sind“, wird jedoch eingeschränkt.

„Die staatliche Förderung soll differenziert ausgestaltet und auf kleine und mittlere Einkommensbezieher konzentriert werden, die sich sonst gar keine oder nur eine geringe private Altersvorsorge leisten können“, wird berichtet.

Krankenkassen und private Krankenversicherungen bilden so ein System einer solidarischen Bürgerversicherung aus. SPD

Kassen und private Krankenversicherer bilden Bürgerversicherung

Dem Entwurf zufolge möchte die SPD „ein gerechtes“, genauer „ein solidarisches System, das allen Menschen gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen in gleicher Qualität ermöglicht“. Die Unterschiede bei Wartezeiten und Behandlungsmöglichkeiten zwischen privat und gesetzlich Versicherten müssten dringend beseitigt werden, heißt es.

„Der Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen soll dabei gerechter ausgestaltet werden, und auch die privaten Versicherungen sollen zum Risikostrukturausgleich beitragen“, wird gefordert.

Versicherte dürften nicht durch ihre Wahl der Krankenkasse benachteiligt werden. „Deshalb stärken wir das beitragsfinanzierte Umlagesystem. Krankenkassen und private Krankenversicherungen bilden so ein System einer solidarischen Bürgerversicherung aus“, steht im SPD-Papier. Die Beiträge der Versicherten sollten sich noch stärker als jetzt an ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientieren.

SPD will Nebeneinander der Pflegeversicherungen beenden

Auch bei der Pflege ist ein solidarisches System geplant. „Pflegebedürftigkeit darf kein Armutsrisiko sein. Deswegen wollen wir das bisherige Nebeneinander von gesetzlicher und privater Pflegeversicherung beenden“, heißt es.

Im ersten Schritt sollen „so schnell wie möglich“ die privaten Pflegeversicherungen in den Risikostrukturausgleich einbezogen werden. Außerdem will man die Eigenanteile in der stationären Langzeitpflege durch eine Begrenzung auf 1.000 Euro pro Monat reduzieren.

Außerdem dürfen die Investitionsaufwendungen der Heime nach den Vorstellungen der SPD künftig nicht mehr vollständig auf die Bewohner umgelegt werden. Eine Antragstellung auf Hilfe zur Pflege soll vereinfacht werden.

Auf dem Weg hin zu einer Bürgerversicherung werden wir auch die Privatversicherten in den solidarischen Finanzausgleich einbeziehen. Bündnis 90/Die Grünen

Grüne planen Kranken- und Pflegebürgerversicherungen

Ähnliche Vorstellungen äußern die Grünen in ihrem Programmentwurf „Zusammenwachsen“ (PDF; 672 KB). „Auf dem Weg hin zu einer Bürgerversicherung werden wir neben den gesetzlich Krankenversicherten auch die Privatversicherten in den solidarischen Finanzausgleich des Gesundheitssystems einbeziehen“, schreiben die Verfasser.

Und weiter: „Auch in der Pflege wollen wir auf dem Weg hin zu einer Pflegebürgerversicherung mit einem Ausgleich zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung dafür sorgen, dass sich alle gerecht an der Finanzierung des Pflegerisikos beteiligen.“ So würden Versicherte mit finanziell starken Schultern stärker zur Finanzierung beitragen als solche, die nur über geringe Einkünfte verfügten.

Ferner ist geplant, die Beitragsbemessung zu reformieren sowie künftig auch Kapitaleinnahmen zur Finanzierung des Gesundheits- und Pflegesystems heranzuziehen. Für Beamte werde man die Wahlfreiheit stärken.

Alterssicherungssystem soll ebenfalls Bürgerversicherung werden

Mit Blick auf das Alterssicherungssystem möchte man das gesetzliche Rentenniveau ebenfalls bei mindestens 48 Prozent halten. Grundlegend für eine verlässliche Altersvorsorge und einen möglichst geringen Rentenbeitragssatz werden „gute Löhe und eine breite Basis derer, die in die Rente einzahlen“, betrachtet. Anders als die SPD schwebt den Grünen auch hier ein Einheitssystem vor.

„Um das Alterssicherungssystem gerechter und zukunftsfest zu machen, wollen wir als ersten Schritt auf dem Weg zu einer Bürgerversicherung, dass auch Abgeordnete und perspektivisch Beamte, unter Beibehaltung des Alimentationsprinzips, in die gesetzliche Rente einzahlen“, wird berichtet. Auch nicht anderweitig abgesicherte Selbstständige möchte man „unter fairen Bedingungen“ einbeziehen.

An der Rente mit 63 für besonders langjährig Versicherte sowie auch an der Rente mit 67 soll festgehalten werden, aber es soll Menschen leichter gemacht werden, über die Regelaltersgrenze hinaus zu arbeiten.

„Dafür werden wir den Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung an die Arbeitnehmer*innen auszahlen, falls sie sich gegen freiwillige Beiträge in die Rentenversicherung entscheiden“, heißt es fast identisch zur SPD.

Wir schaffen in der gesetzlichen Rentenversicherung den Einstieg in eine notwendige ergänzende Kapitaldeckung. Bündnis 90/Die Grünen

Grüne wollen GRV durch kapitalgedeckten Bürgerfonds stützen

Offensichtlich inspiriert von der FDP, die sich in der gemeinsamen Regierungszeit vehement für zunächst eine Aktienrente (Archiv), dann wenigstens für ein Generationenkapital (Archiv) und schließlich zusätzlich für ein Altersvorsorgedepot („Lindner-Depot“, 2.10.2024, 30.9.2024) eingesetzt hatte, planen die Grünen einen kapitalgedeckten, öffentlich verwalteten Bürgerfonds.

„Wir schaffen in der gesetzlichen Rentenversicherung den Einstieg in eine notwendige ergänzende Kapitaldeckung – und zwar mittels Darlehen aus dem Bundeshaushalt und der Übertragung von Eigenmitteln vom Bund“, wird berichtet.

Der Fonds soll Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, sich am 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ausrichten sowie auch in europäische und deutsche Start-ups und Wachstumsunternehmen investieren.

Mit den daraus resultierenden Erträgen will man geringe und mittlere Renten stärken und die Grundrente, die zu einer Garantierente nach 30 Versicherungsjahren ausgebaut werden soll, finanzieren.

Bürgerfonds soll auch in der bAV und der pAV zum Einsatz kommen

Aber auch die zweite und die dritte Schicht sollen profitieren. „Den Bürger*innenfonds öffnen wir als fairen und transparenten Weg auch für die betriebliche Altersversorgung, damit noch mehr Beschäftigte, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Betriebsrenten profitieren“, heißt es.

Zudem möchte man, „dass mehr Menschen als bisher von einer privaten Altersvorsorge profitieren“. Und auch hierfür greife man auf den Fonds zurück, der kostengünstig die Vorteile des Kapitalmarktes erschließe.

Dafür sollen die Freibeträge für Kleinsparer erhöht und dynamisch an die Inflation angepasst werden. Die öffentliche Zulagenförderung wird den Plänen zufolge auf niedrige und mittlere Einkommen fokussiert. „Wer nicht teilnehmen möchte, kann widersprechen“, heißt es.

Dass die Grünen es noch mal bringen, überrascht nicht, dass sie es über alle drei Säulen ausbreiten wollen, allerdings schon. Cvetelina Todorova, Leiterin Altersvorsorgepolitik beim BVI

Rätselraten und Skepsis bei Verbandsmanagern

„Mir fehlt die Fantasie, wie das konkret umgesetzt werden soll“, schreibt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., kommentierend in einem Beitrag auf Linkedin. Wirth thematisiert auf der Plattform in einer Serie die Wahlprogrammentwürfe der Parteien mit Blick auf die Vorschläge zur Rentenpolitik und zur Altersvorsorge.

Cvetelina Todorova (Bild: BVI)

„Die Diskussion kennen wir in Teilen auch von Beginn der Ampel-Zeit. Ein Vorschlag, der sich nicht durchsetzen konnte, und gegen welchen sich eine überwiegende Mehrheit der Fokusgruppe ausgesprochen hat“, reagiert Cvetelina Todorova, Leiterin Altersvorsorgepolitik beim Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), an gleicher Stelle auf den Beitrag.

Wahlkampf und politische Zuspitzung

„Dass die Grünen es noch mal bringen, überrascht nicht, dass sie es über alle drei Säulen ausbreiten wollen, allerdings schon“, sagt sie.

„Ich sehe es als Wahlkampf und damit als politische Zuspitzung, die kaum anschlussfähig ist. Spannend bleibt für mich, wie sich Arbeitgeber und Gewerkschaften dazu positionieren, denn sie müssen es umsetzen. Damit greift der Staat nicht nur in den privaten Markt ein, sondern auch in die Geschicke der Sozialpartner.“

Die Verbandsmanagerin ist skeptisch. „Ob dadurch die Rentenlücke geschlossen wird, ist sehr fraglich, denn wo soll das Geld all jener herkommen, die bereits heute keine Sparfähigkeit besitzen? Es ist kaum zu glauben, dass eine dritte Legislaturperiode mit bereits verworfenen Ideen vor uns steht“, so Todorova.

Dürftige Aussagen in den Wahlprogrammen der übrigen Parteien

Christian Lindner (Bild: Laurence Chaperon)

Die FDP hat mittlerweile ebenfalls einen Entwurf ihres Wahlprogramms veröffentlicht. Das Papier mit dem Titel „Alles lässt sich ändern“ (PDF; 834) thematisiert knapp alle drei Säulen der Altersvorsorge. Man stehe für einen flexiblen Renteneintritt und möchte eine gesetzliche Aktienrente nach schwedischem Vorbild, heißt es.

„Auch in der betrieblichen Altersvorsorge müssen höhere Aktienanteile ermöglicht werden“, wird mit einem Satz auf die zweite Säule eingegangen. Die wenigen Ausführungen zur privaten Altersvorsorge zeichnen die Pläne für das „Lindner-Depot“ nach.

Die AfD hat bereits Ende November ein zehn Punkte umfassendes „Sofortprogramm“ vorgelegt. Bezug zur Versicherungswirtschaft findet sich nur in dem Slogan „Altersarmut durch faire Renten verhindern“ wieder.

Das BSW wird laut einem Bericht von Tagesschau.de erst im Januar ein detailliertes Programm veröffentlichen. Bei der Vorstellung der Wahlkampagne ihrer Partei habe Sahra Wagenknecht ein Umsteuern in der Sozialpolitik gefordert, heißt es. Sie habe ein Rentensystem, in das alle einzahlen, und eine Bürgerversicherung im Gesundheitsbereich verlangt.