Wachsender E-Automarkt: Swiss Re Institut warnt vor Risiken für Kfz-Versicherer

31.5.2024 – Der Markt für Kfz-Versicherungen im Bereich Elektrofahrzeuge wird in den kommenden Jahren erheblich wachsen. Die Rentabilität des Underwritings allerdings stellt eine Herausforderung dar. Dies hält das Swiss Re Institut in seinem neuen Wirtschaftsreport fest. Die Einrichtung plädiert für eine engere Zusammenarbeit von Versicherern und Automobilherstellern.

Der Verkauf von Elektrofahrzeugen wächst rasant und entwickelt sich zu einem neuen Risikopool für die Kfz-Versicherung. Zu diesem Schluss kommt das Swiss Re Institut in der neuen Ausgabe seines Reports „Economic Insights“, der heute veröffentlicht wird.

2023 35 Prozent mehr E-Autos verkauft

Im vergangenen Jahr wurden laut dem Bericht weltweit fast 14 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft – ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil an allen Autoverkäufen betrug insgesamt 18 Prozent. In den USA machten Elektrofahrzeige zehn Prozent, in China 38 Prozent und in den Ländern der Europäischen Union im Schnitt 22 Prozent aller Autoverkäufe aus.

Für die kommenden Jahre wird weltweit ein jährlicher Zuwachs von durchschnittlich 30 Prozent erwartet. Bis 2035 sollen Elektrofahrzeuge die Hälfte aller Neuwagenverkäufe ausmachen.

Parallel dazu wird sich der Markt für Versicherungen entwickeln. Schätzungen gehen nach Angaben der Wissenschaftler davon aus, dass die globale Marktgröße bis 2030 auf mehr als 200 Milliarden US-Dollar (184,9 Milliarden Euro) steigen wird, gegenüber 51 Milliarden US-Dollar (47 Milliarden Euro) im Jahr 2022.

Höhere Reparaturkosten und …

Dies sei eine große Chance für die Versicherungsbranche, so die Wissenschaftler. Sie sehen aber auch kurzfristige versicherungstechnische Herausforderungen für die Unternehmen.

Die Einführung von Elektrofahrzeugen schaffe neue Versicherungsrisikomerkmale, weil sich das Fahrverhalten, die Nutzung, die Reparaturen und Fahrzeugfunktionen veränderten, heißt es im Report. Der bedeutendste Unterschied bestehe darin, dass E-Autos im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sehr abrupt aus dem Stand beschleunigten.

… höhere Unfallrate und …

Neben einer höheren Unfallrate werden auch die Installation und der Betrieb der Ladeinfrastruktur sowie der Batteriewechsel als zentrale Risikofaktoren genannt. Zudem erhöhe die Anhäufung von Brand- und Explosionsrisiken die Sach- und Haftungsrisiken. Die Reparaturkosten für Elektrofahrzeuge seien im Allgemeinen höher als bei Verbrennern, wird berichtet.

Eine US-Studie aus dem Jahr 2022 habe ergeben, dass die Gesamtreparaturkosten für Elektrofahrzeuge im Schnitt um 26,6 Prozent höher waren. Eine deutsche Studie habe 30 Prozent bis 35 Prozent höhere Kosten ermittelt.

… höhere Prämien

Das hat Auswirkungen auf die Beitragshöhe. In China lag Swiss Re zufolge die durchschnittliche Versicherungsprämie für Fahrer von E-Autos im Jahr 2023 um 81 Prozent höher als für Standardmotoren. Die britische Howden Group habe angegeben, dass die Beiträge in England im vergangenen Jahr etwa doppelt so hoch ausfielen.

Dennoch decken die Prämien möglicherweise nicht die versicherungstechnischen Verluste, heißt es. Bei den chinesischen Versicherern von E-Autos lag dem Institut zufolge die Schaden-Kosten-Quote im Jahr 2023 bei über 100 Prozent. Der wachsende Anteil der Prämien von Elektrofahrzeugen habe die Schaden-Kosten-Quote des gesamten Sektors in die Höhe getrieben.

„Die Hersteller von Elektrofahrzeugen kennen die Risikomerkmale ihrer Fahrzeuge und sammeln Fahrdaten, während die Versicherer Schadenerfahrungen sammeln“, schreiben die Autoren. Sie plädieren für eine engere Zusammenarbeit der beiden Branchen, um kurzfristigen Herausforderungen im Underwriting zu überwinden.

Gemeinsame Innovationen könnten dazu führen, dass das Fahrverhalten der Versicherten in Policen berücksichtigt wird oder dass den Versicherten maßgeschneiderte oder zusätzliche Servicelösungen zum Beispiel bei Reparaturen und Wartung angeboten werden, so der Vorschlag.

Trendumkehr in Deutschland

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat im vergangenen Herbst eine Untersuchung zu dieser Thematik veröffentlicht. Sie zeigt, dass deutschlandweit E-Autos in der Reparatur im Schnitt 30 bis 35 Prozent teurer sind als ihre benzinbetriebenen Gegenstücke (VersicherungsJournal 27.10.2023).

Dennoch waren E-Autos hierzulande lange Zeit günstiger zu versichern als Verbrenner. Dies hat eine Untersuchung der Check24 Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen GmbH im vergangenen Sommer ergeben (21.8.2023). Einsparungen bis zu 38 Prozent waren möglich.

In den vergangenen Monaten sind jedoch die Versicherungsprämien für Elektrofahrzeuge in die Höhe geschossen, so die Redaktion von Focus online Mitte Februar (Medienspiegel 16.2.2024). Trotz geringere Unterhalts- und Wartungskosten standen Aufschläge zwischen 30 und 35 Prozent im Raum, insbesondere in der Vollkaskoversicherung.