Versicherungswirtschaft blickt immer zuversichtlicher nach vorne

10.9.2024

Auch im zweiten Quartal 2024 hellt sich die Stimmung in der Assekuranz weiter auf. Dies zeigt das Konjunkturbarometer des Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Für die Quartalserhebung wurden erneut 150 Versicherer verschiedener Sparten befragt.

Zwar gab die Geschäftslage, welche die aktuelle Situation der Unternehmen widerspiegelt, mit 4,9 Punkten (1. Quartal 2024: 5,2 Punkte) wieder leicht nach. Die Geschäftsentwicklung jedoch, die auf die Perspektiven für die nächsten sechs Monate abzielt, legte mit 38,7 Punkten (27,0 Punkte) kräftig zu. Damit kletterte auch das Geschäftsklima, das geometrische Mittel aus beiden Salden, auf aktuell 21,2 Punkte (15,8 Punkte).

Quelle: Ifo-Institut (Bild: GDV)

In der Lebensversicherung sorgten nach Angaben des Verbandes Lohnsteigerungen und Zinssenkungen für Rückenwind. Vor allem im Neugeschäft gegen laufenden Beitrag haben sich sowohl die Erwartungen als auch die Beurteilung des aktuellen Geschäftsklimas weiter verbessert, heißt es. Im Geschäft gegen Einmalbeitrag gehe es ebenfalls allmählich aufwärts, auch wenn die Beitragsentwicklung negativ bleibe.

In der Schaden- und Unfallversicherung hätten inflationsbedingte Nachholeffekte zwar für steigende Beitragseinnahmen gesorgt. Gleichzeitig seien aber auch deutlich höhere Ausgaben für Schäden zu erwarten. „Die Lage ist in einigen Versicherungszweigen nach wie vor angespannt – insbesondere in der Kfz-Versicherung“, sagt Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.