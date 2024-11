Versicherungsmakler – Studie zeigt Vertrauensdefizite

8.11.2024 – Im Vergleich zu Versicherungsunternehmen schneiden Makler im aktuellen „Vertrauensranking“ von Servicevalue und Wirtschaftswoche schlechter ab. Nur etwa jeder vierte Kunde bringt ihnen Vertrauen entgegen. Nur wenige Unternehmen können den Branchenschnitt deutlich schlagen.

Die Vermittlerbranche hat ein Imageproblem. Versicherungsmakler nennen zum Beispiel in der aktuellen Asscompact-Trends-Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH den schlechten Ruf der Branche als einen Grund, weshalb sie nicht ausreichend Nachwuchs finden.

Besonders alarmierend: Nur jeder zweite Makler würde seinen Beruf uneingeschränkt weiterempfehlen, unter anderem auch aufgrund des schlechten Images (VersicherungsJournal Medienspiegel 10.9.2024).

Versicherungsmakler genießen wenig Vertrauen

Nun bestätigt erneut eine Studie, dass es um den Ruf der Branche nicht zum Besten bestellt ist. Das „Vertrauensranking“ der Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Wirtschaftswoche beansprucht für sich, die umfangreichste deutsche Kundenbefragung zum Vertrauen in Branchen und Unternehmen zu sein (31.10.2024).

Abgefragt wurde hierbei auch das Vertrauen in Versicherungsmakler, nicht jedoch in Versicherungsvertreter. Das Ergebnis: Von 118 abgefragten Branchen schneiden Versicherungsmakler mit am schlechtesten ab. Nur etwa jeder vierte Kunde vertraut ihnen.

Der Kundenvertrauensindex (KVI) für Maklerunternehmen liegt bei 39,9 Prozent. Immerhin konnten sie ihre Zustimmungswerte gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte verbessern. Dennoch gehören Makler damit zu den rund sieben Prozent der Branchen mit den niedrigsten Vertrauenswerten.

Der Kundenvertrauensindex misst den Anteil der positiven Antworten auf die Frage: „Vertraue ich als Kunde den Leistungen oder Produkten von [Unternehmen /Marke]?“. Die Antwortoptionen lauten „Ja“, „Nein“ oder „Kein Kunde /Käufer“. Ein KVI von 60 Prozent bedeutet zum Beispiel, dass 60 Prozent der befragten Kunden dem Unternehmen vertrauen.

Vor allem große Maklerunternehmen werden gewertet

In der Studie werden auch Versicherungsmakler ausgezeichnet, die ein überdurchschnittlich hohes Kundenvertrauen im Vergleich zum Branchenmittelwert aufweisen. Diesen wird „höchstes Vertrauen“, „sehr hohes Vertrauen“ oder „hohes Vertrauen“ zugesprochen.

Die Studienmacher vergeben „hohes Vertrauen“, wenn der Vermittler über dem Branchenmittelwert liegt. Liegt die positive Abweichung zudem über dem Durchschnitt aller positiven Abweichungen, wird dies als „sehr hohes Vertrauen“ gewertet.

In die Wertung schaffen es nur Makler, die mindestens dreihundert Stimmen auf sich vereinen können. Entsprechend sind es vor allem große Anbieter, die in der Studie aufgeführt werden, darunter viele mit der Zielgruppe Industrie und Gewerbe.

Helmsauer Gruppe, FVB und MRH Trowe liegen bei den Maklern vorne

Das höchste Vertrauen genießt laut Umfrage die Helmsauer-Gruppe. Das inhabergeführte Maklerunternehmen ist auf die Versicherung von Kliniken, Gesundheitsdienstleistern und anderen Gewerbetreibenden spezialisiert. Nach eigenen Angaben betreut das Unternehmen über 70.000 Kunden. Der Vertrauensindex liegt bei 53,7 Prozent: fast 14 Prozentpunkte über dem Branchenschnitt.

Auf dem Silberrang platziert sich die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben über 300 Mitarbeiter und ist bundesweit im Privat- und Firmenkundengeschäft aktiv. Der KVI beträgt 52,6 Prozent, womit man den Branchenschnitt um 12,7 Prozentpunkte schlägt.

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) erringt den dritten Rang mit einem KVI von 50,2 Prozent. Das inhabergeführte Maklerhaus zählt nach eigenen Angaben 1.300 Mitarbeiter und hat einen Schwerpunkt im Industrieversicherungsgeschäft. Sowohl dem Zweit- als auch Drittplatzierten wird von den Studienautoren „sehr hohes Vertrauen“ durch den Kunden bescheinigt.

Drei weitere Maklerunternehmen mit Bewertung „sehr hohes Vertrauen“

Im aktuellen Ranking finden sich drei weitere Versicherungsmakler, die nach Wertung ein „sehr hohes Vertrauen“ genießen. Dies ist die Funk Gruppe GmbH mit einem KVI von 48,1 Prozent, die Artus-Gruppe mit einem KVI von 46,9 Prozent sowie die Global Assekuranz Versicherungsmakler GmbH aus Köln mit einem KVI von 46,5.

Bei allen drei genannten Maklerhäusern zählen mittelständische Unternehmen zu einer wichtigen Zielgruppe.

Brancheninitiativen für Imagekorrektur

Gründe, weshalb bestimmte Branchen wenig Vertrauen genießen, kann das „Vertrauensranking“ nicht abbilden. Bereits 2018 wurde auf der Messe DKM in Dortmund der Verein Zukunft für Finanzberatung e.V. gegründet, der sich für eine bessere Selbstdarstellung der Vermittlerbranche engagiert (31.10.2018).

Der Verein beklagt auch eine verzerrte Wahrnehmung der Vermittler in den Medien: Nachrichtenwert haben demnach oft Skandale, nicht jedoch jene Beispiele, in den Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler gute Arbeit leisten und auf zufriedene Kunden treffen. Diesem Missstand will die Brancheninitiative begegnen, indem sie positive Geschichten aus der Praxis entgegenhält.

Bereits seit 2012 setzt der Verein Ehrbare Versicherungskaufleute (VEVK) e.V. die Berufsbild-Initiative des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) um (25.10.2012).