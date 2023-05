Versicherungsaufsicht kämpft weiter gegen zu hohe Provisionen

4.5.2023 – Die Eindämmung von zu hohen Vergütungen in der Lebensversicherung bleibt in Deutschland ein wichtiges Thema der Aufsichtsbehörde. Das gilt, obwohl es europaweit erstmals kein Provisionsverbot geben soll. Davon hat die EU gerade Abstand genommen.

Letzte Woche war das lange diskutierte Provisionsverbot (VersicherungsJournal Archiv) von EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness vorerst gestoppt worden (28..4.2023). Jetzt steht vorerst wieder das Begrenzen der Kosten, auch des Vertriebs, im Vordergrund.

Provisionsexzesse in der Lebensversicherung werden in Deutschland künftig hart sanktioniert. „Schon in wenigen Wochen wollen wir unser finales Merkblatt zum Wohlverhalten der Lebensversicherer veröffentlichen.“

Das sagte Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) am Mittwoch auf der Konferenz „Aktuelle Entwicklung in der Lebensversicherung“ des Instituts für Versicherungs-Wissenschaften e.V. (IfVW).

Bafin: Lebensversicherungen müssen sich für die Kunden lohnen

Frank Grund (Bild: Schmidt-Kasparek)

Zum konkreten Inhalt des „Merkblatt zu wohlverhaltens-aufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungs-Produkten“ (VersicherungsJournal 3.11.2022) wollte Grund noch keine Stellung nehmen. Deutlich machte er jedoch, dass jährliche Kosten von vier und mehr Prozent „sehr problematisch“ wären.

Solche Produkte würden sich für die Kunden nicht lohnen, denn die Rendite müsste deutlich über den Kosten liegen. „Das ist mit Lebensversicherungs-Produkten unmöglich“, so der Beamte.

Allein wenn die Anbieter gegenüber der Aufsicht die hohe Kostenbelastung beispielsweise durch ein überragendes Kapitalmanagement begründen könnten, wäre sie rechtlich möglich. Grund: „In der Regel gibt es bei diesen Produkten aber auch nur eine ganz normale Rendite von zwei bis drei Prozent.“

Versicherungsaufsicht will Produkte notfalls verbieten

Eine Fehlentwicklung durch Provisionen nimmt der Aufseher an, wenn aufgrund von Preis- und Leistung der Kunde keinen Nutzen erwarten kann. Dabei betrachtet die Aufsicht aber nur die Vorsorgeverträge, die vom Kunden bis zum vereinbarten Ende durchgehalten werden.

Die Bafin geht gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) davon aus, dass die Rendite der Produkte lediglich eine Inflation von zwei Prozent überschreiten muss. Unternehmen, die gegen die neuen Auflagen der Aufsicht verstoßen, müssen mit strengen Sanktionen rechnen.

„Das kann bis zum Produktverbot gehen“, sagte Grund. Gleichzeitig erklärte der Aufseher, dass das Merkblatt keine Preiskontrolle oder ein Eingriff in die marktwirtschaftliche Ordnung sein soll. Der Schwerpunkt der Bafin liegt bei der Produktfreigabekontrolle. Die Lebensversicherer müssten für jedes Produkt prüfen, ob es einen ausreichenden Kundennutzen gibt.

Höheres Storno bei Lebensversicherungen

Aktuell stellt die Bafin ein leicht höheres Storno bei Lebensversicherungen fest. Gleichzeitig verlaufe das Neugeschäft schlechter, betroffen sei vor allem das Einmalgeschäft. Ursache ist der Zinsanstieg, der andere Produkte attraktiver macht. Noch gäbe es aber keinen Hinweis zu Besorgnis für die Lebensversicherer.

Die Bafin prüft aber bei ausgewählten Unternehmen das Liquiditätsmanagement. Grund machte nochmals deutlich, dass die nun immer stärker werdende Auflösung der Zinszusatzreserve den Kunden über höhere Überschüsse oder besser verzinste Neuanlagen zugutekomme.

Erfolgreich mit nachhaltigen Fondspolicen ist die Signal Iduna Gruppe unterwegs. Dafür hatte sie Anfang 2022 extra die neue Signal Iduna Lebensversicherung AG gegründet (2.12.2021). „Derzeit liegt die Auswahlquote für nachhaltige Fonds nach Artikel 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung bei rund 30 Prozent“, sagte Vorstandsmitglied Dr. Sven Grönewäller.

Bald 50 Prozent nachhaltige Fondspolicen

Sven Grönewäller (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Bei jungen Menschen wird dies künftig ein Hygienefaktor“, glaubt der Manager. Sie wären deutlich klimabewusster. Er rechnet daher schon bald mit einer Quote von 50 Prozent.

Im neuen Lebensversicherer würde Nachhaltigkeit pilotiert. So würde künftig die Risikoprüfung am Point of Sale über das System Magnum Go der Swiss Re auch für die Berufsunfähigkeits-Versicherung etabliert. Bisher sei es schon für die Risiko-Lebensversicherung im Einsatz. Damit würde der gesamte Abschluss digital.

So werfe das System beispielsweise „versicherbar gegen einen Aufpreis von 20 Prozent aus“. Dann könnte so policiert werden. Es gebe keine Nacharbeit mehr. Der Aufwand für den Vertrieb minimiere sich. Rund 80 bis 90 Prozent der Kunden könnten über die digitale Risikoprüfung policiert werden.

Signal Iduna setzt auch in der bAV auf Nachhaltigkeit

Digital und damit nachhaltig sei man auch in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) im neuen Lebensversicherer aufgestellt. Über das System der Xempus AG würden bereits 80.000 Verträge und 2.000 Arbeitgeber verwaltet. Die bAV sei so viel transparenter, denn Kunden könnten leicht simulieren, was sie am Ende erhalten.

Mit dem System könnten zudem Personalabteilungen ihre bAV selbst verwalten. Über eine nachhaltige Hauptverwaltung und eigene nachhaltige Projekte – wie ein Solarpark – hätte der Lebensversicherer weitere Schritte in die Nachhaltigkeit getan. Für diese Aufstellung sei er positiv von Assekurata bewertet worden.

In der Diskussion gestand Grönewäller aber zu, dass der alte Lebensversicherer, die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. noch deutlich mehr Aufwand betreiben müsste. Der neue Versicherer wäre aber Vorbild für das alteingesessene Unternehmen, damit nachhaltige Prozesse beschleunigt werden könnten.

Versicherungspartner müssen Menschenrechte beachten

Armin Henatsch (Bild: Schmidt-Kasparek)

Ein neues Problem dürfte die Branche bald beschäftigen. So gilt seit dem 1. Januar 2023 das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz Lieferkettengesetz. Das Gesetz regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in den globalen Lieferketten.

Laut Armin Henatsch, Sustainable Finance Lead für Versicherungen in Deutschland bei der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Ernst & Young GmbH, müssen auch Versicherer nun alle ihre Geschäftsbeziehungen durchleuchten.

Der Aufwand dürfte hoch sein. „Die Versicherer müssen sich alle Daten über ihre Partner besorgen“, mahnte Henatsch die Branche. Dafür müssten neue Prozesse entwickelt werden. Bisher gebe es zur Einhaltung der Menschenrechte nur einen Standard der Vereinten Nationen.