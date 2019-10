Versicherer wollen eigene digitale Lebenswelten bauen

24.10.2019 – Die deutschen Versicherer möchten eigene digitale Ökosysteme bauen. Versicherungen sollen dort eine eher nachgeordnete Rolle spielen. Damit möchten die Assekuranzen verhindern, dass sie nur noch Zulieferer für digitale Plattformen werden. Probleme gibt es weiterhin bei der Erneuerung der Bestandssysteme. So können die Versicherer schnell moderne Endkundenauftritte bauen, vielfach ist aber die Anbindung an die Bestandssysteme sehr schwierig. Hier gibt es in der Branche aber keine einheitliche Strategie.

„Wir haben uns entschieden das Bestandsystem für Lebensversicherung neu zu konzipieren“, sagte Dr. Achim Kassow, Vorstandsvorsitzender der Ergo Deutschland AG, am Mittwoch anlässlich einer Podiumsdiskussion auf der diesjährigen Fachmesse DKM (VersicherungsJournal 24.10.2019). Diese strategische Entscheidung sei auch deshalb getroffen worden, weil nach Einschätzung des Managers viele Versicherer die Bestandsysteme nicht neu entwickeln können.

Achim Kassow (Bild: Schmidt-Kasparek)

Die Ergo will solchen Assekuranzen daher eine Verwaltung der Altbestände anbieten. Gleichzeitig sucht die Branche immer noch nach Wegen, um in einer zunehmend digitalen Welt nicht den Kontakt zum Kunden zu verlieren. Daher wollen sie eigene Plattformen mit Themen aufbauen, die Verbraucher interessieren.

Hohe Kundenintensität nutzen

„Naheliegend sind Ökosysteme, die die Bereiche Mobilität, Travel und Gesundheit beinhalten“, erläuterte Kassow. Alle diese Lebensbereiche würden eine hohe Kontaktintensität mit Kunden bieten. Demgegenüber seien reine Versicherungs-Plattformen wenig sinnvoll. Versicherungen wären kaum sexy. Daher hätten die Kunden an solchen Infoplattformen kaum ein Interesse.

Insgesamt herrscht aber in der Branche noch viel Unsicherheit darüber, wie man sich erfolgreich in der digitalen Welt etabliert. „Wie wir tatsächlich erfolgreich ins Netz kommen, ist noch offen“, sagte Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland. Man müsse aber jetzt „Optionen“ bauen, um in der Zukunft jederzeit starten zu können.

So würden viele junge Kunden künftig gar kein Auto mehr besitzen und trotzdem für die gesamte Mobilität Schutz suchen. Als Beispiel für ein zielgruppenorientiertes Ökosystem nannte Dr. Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung AG, das System „Wedolo“, das das Tochterunternehmen Kravag AG für Spediteure Anfang September gestartet hat.

R+V hat Kooperationsplattform gestartet

Die Logistikplattform hat als weitere Kooperationspartner die Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG und den Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V.

Norbert Rollinger (Bild: Schmidt-Kasparek)

Rollinger: „Hier werden für die Spediteure wichtige Bereiche wie Fahrermangel, Ausbildung, Parkplatznot oder Frachtbörsen thematisiert.“ Der Aufbau eigener Plattformen mit aktuellen Themen ist nach Einschätzung des Managers „der Königsweg“ für die Branche.

Als Zulieferer für Produkte würde man auf reinen Versicherungs-Plattformen, wie sie etwa die Check24 Vergleichsportal GmbH bietet, nur „ausgequetscht“, warnte Rollinger. Dabei ging es dann nur noch um Kostenreduktion.

Bankdaten für Vermittler

Chancen zu einer deutlich fundierteren Beratung sehen die Versicherer durch die neue Zahlungsdienst-Richtlinie PSD2 (Payment Services Directive).

Sie ermöglicht personalisierte Spar- und Finanzempfehlungen auf Basis der hinterlegten Bankdaten. Das sei für die Vermittlerschaft eine große Chance, zielgenauer zu beraten. „Wenn der Kunde zustimmt, können wir seine Zahlungsströme an die Vermittler weitergeben“, sagte Christoph Bohn, Vorstandsvorsitzender des Alte Leipziger – Hallesche Konzerns.

Hier könnte das Vertrauen zu Versicherern eine wichtige Rolle spielen. Einig waren sich die Experten aber darüber, dass der Kunde für eine solche Datenfreigabe in der Regel Mehrwerte verlangt.

Größte Veränderungen durch KI

Carsten Schildknecht (Bild: Schmidt-Kasparek)

Nach Einschätzung von Zurich-Chef Schildknecht werde die Künstliche Intelligenz (KI) die Versicherungsbranche in der nächsten Zeit am stärksten verändern. Von der Effektivität, die mit der KI in die Prozesse Underwriting und Schadenregulierung einzieht, könnten aber auch Vermittler profitieren.

Ergo-Chef Kassow machte am Beispiel der Hagelschadenregulierung seines Hauses deutlich, wie wirksam KI Prozesse verbessern kann. So würden nun die meisten dieser Schäden in drei Tagen abgewickelt, weil eine automatische Anlage und dunkle Verarbeitung erfolgen.

Nach Meinung von Rollinger würde die KI aber nicht 50 Prozent der Mitarbeiter freisetzen, wie immer wieder behauptet werde. Für die Vermittlung sei sie ein Rettungsanker, weil die Kosten so reduziert werden könnten. Einig war sich die Expertenrunde darin, dass auch in der Zukunft mindestens noch 50 Prozent des Geschäftes über persönliche Beratung generiert wird.

Keine Angst vor Internetgiganten

Selbst wenn große Internetunternehmen, wie beispielsweise Amazon Europe Core S.à r.l., in den Markt einsteigen würden, beträfe dies allein den Direktversicherungs-Markt. Es gebe dann eben einen Mitbewerber in diesem Mark mehr. Vermittler könnten ihr eigenes digitales Ökosystem bauen, dabei müssten sie sich aber auf ihre Stärken besinnen. „Dann schlagen Sie jede Alexa aus dem Rennen“, rief Rollinger den Vermittlern zu.

Skeptisch gab sich das Auditorium mit rund 200 Teilnehmer in Sachen Provisionsdeckel für die Lebensversicherung. In einer Sofortumfrage äußerten über 50 Prozent der Vermittler die Befürchtung, dass es noch 2020 eine gesetzliche Provisionsbegrenzung geben wird. Lediglich 30 Prozent der Teilnehmer gingen davon aus, dass kein Provisionsdeckel kommt.