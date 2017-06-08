Versicherer müssen bei Schadenfällen effizienter werden

27.11.2025 – Weiterhin gibt es große Probleme in der Schadenregulierung. Vielfach sind die Assekuranzen zu langsam. Nur neue Technologien können helfen. Das gilt auch für die Betrugserkennung.

Die mangelnde Schnelligkeit bleibt bei der Schadenregulierung das größte Problem der Versicherer. „Der größte Beschwerdegrund über Versicherungen sind bei Verbrauchern lange Bearbeitungs- und Erstattungszeiten“, sagte Hermann-Josef Tenhagen vom Tipp-Geber-Portal Finanztip Verbraucherinformation GmbH am Mittwoch auf der MCC-Tagung Innovatives Schadenmanagement 2025.

Ein Grund: Bei vielen Versicherern gibt es bei Schadenfällen immer noch große Arbeitsrückstände. So stiegen die offenen Schadenfälle allein in der Kfz-Versicherung laut einer Studie der McKinsey & Company bis 2023 jährlich um sieben Prozent.

Danach gingen sie zwar um 18 Prozent zurück. Gleichzeitig lag aber der Rückgang der gemeldeten Schäden bei 34 Prozent. Daher sind weiterhin viele Kunden mit der Schadenregulierung sehr unzufrieden. Die Beschwerdequoten in der Kfz-Versicherung sind deutlich gestiegen.

GDV: Für Versicherungsmakler Mindestanforderungen für die Regulierung

Besser kann die Regulierung laufen, wenn der Kunde – in der Regel ein Gewerbetreibender – einen Versicherungsmakler an seiner Seite weiß. Hier wurde in der Diskussion deutlich, dass eine schnelle Regulierung oft daran scheitert, dass der Versicherer zu viele Unterlagen verlangt, um die Regulierung zu starten.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) will daher Mindestanforderungen formulieren, die ausreichen, damit die Schadenregulierung durch den Versicherer in die Wege geleitet wird. „Wir werden das Vorhaben Anfang 2026 dem Markt zur Verfügung stellen“, sagte Michael Urban von der GDV-Kommission Sach Schaden. Dies könnte für einen Großteil der Schadenfälle greifen.

Christopher Krahforst vom Versicherungsmakler Ecclesia Gruppe machte noch einmal deutlich, dass der Makler nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) keine abschließende Regulierung durchführen darf, sondern seinen Kunden nur begleiten kann (VersicherungsJournal 10.6.2016).

Ergo setzt auf Voicebots

Olaf Bläser (Bild: Schmidt-Kasparek)

Überwiegend waren die Schadenexperten der Meinung, dass sowohl Versicherungsmakler als auch Versicherer bei der Regulierung künstliche Intelligenz (KI) einsetzen sollten, um die Regulierung so deutlich schneller zu machen. Denn schneller Kundenkontakt bleibt der wichtigste Hebel für eine erfolgreiche Schadenregulierung.

Dafür setzen auch die Ergo Versicherungen auf KI. „Wir haben derzeit 700 Bots im Einsatz, von denen viele Voice-Bots sind“, erläuterte Olaf Bläser, Vorsitzender des Vorstands der Ergo Versicherung AG. Die Bots sollen künftig immer öfter Schadenfälle selbstständig abschließend abwickeln.

Damit würde sich die Kundenzufriedenheit deutlich erhöhen. Trotzdem hat die Ergo derzeit nur eine Erreichbarkeit von 85 Prozent und die Digitalisierung in der Schadenabwicklung lag 2024 bei 39,8 Prozent.

„Persönliche Regulierung erzielt immer noch ein sehr gutes Kundenfeedback“

Eine Erschwernis für die Ergo ist, dass der Versicherer immer noch alle Kommunikationskanäle – vom Brief über das Telefon bis zur Mail – offen hält. Hier müssten die Daten noch stärker standardisiert werden, damit sich die digitale Verarbeitung erhöht. Gleichzeitig forciert die Ergo die Regulierung über ihre Agenturen.

„Die persönliche Regulierung erzielt immer noch ein sehr gutes Kundenfeedback“, erläuterte Bläser. Sind die Kunden in der Ergo-App angemeldet, können sie die gesamte Abwicklung des Schadens digital steuern und transparent verfolgen. „Wir müssen weiterhin datenbasiert denken und kundenzentriert handeln, um die Schadenabwicklung zu verbessern“, sagte der Manager.

Oliver Gaedeke (Bild: Schmidt-Kasparek)

Die Weiterempfehlungsquote (Net Promoter Score – NPS) liegt laut der Sirius Campus GmbH bei Versicherungen lediglich bei 3. „Werden Kunden nach der Schadenregulierung befragt, steigt der NPS auf 36“, erläuterte Dr. Oliver Gaedeke von Sirius Campus.

Die Weiterempfehlungsrate steigt erheblich auf 53, wenn die Reparatur eines Schadens komplett vom Versicherer organisiert wird, wie aus der Studie „Kundenbegeisterung bei der Schadenregulierung 2025“ hervorgeht. „Kosten sparen und Kunden begeistern kann daher zusammenpassen“, sagte Gaedeke.

PKV hat ein Betrugsproblem

KI hilft zudem immer stärker, Versicherungsbetrug aufzudecken. Angewendet wird die moderne Betrugsabwehr etwa in der privaten Krankenversicherung (PKV). „Hier liegt der Betrugsanteil bei über zehn Prozent“, sagte Dr. Jochen Tenbieg von der Notrix AG am Rande der Konferenz. „Der Betrug ist hier sogar einfacher als in der Sachversicherung.“

So würden Arztrechnungen systematisch gefälscht. Und da sie heute fast überwiegend über eine App eingereicht werden, wären die Fälschungen besonders schwer zu erkennen. Grund sind gewellt, geknickte oder schief eingescannte Belege.

Versicherer, die eine einfache Erkennungsroutine über die Einreichungen laufen lassen, könnten in der Regel höchstens zwei Prozent der Fälschungen entdecken. KI-Systeme, die Notrix nutzt, hätten hingegen eine deutlich höhere Erkennungsrate.

Schäden liegen im Schnitt bei 25.000 Euro

Wie genau das System funktioniert, möchte Tenbieg aber nicht verraten. Es analysiert die Daten nach bestimmten Mustern. Aktuell wurde ein Fall entdeckt, bei dem der Kunde gefälschte Arztrechnungen in Höhe von 750.000 Euro in einem Zeitraum von zehn Jahren eingereicht hat.

Jochen Tenbieg (Bild: Schmidt-Kasparek)

In der Regel liege der Schaden aber im Schnitt bei 25.000 Euro. Fällt der Täter auf, wird er von der Versicherung gekündigt. Unter Umständen gibt es sogar ein Strafverfahren. Tenbieg: „Es kommt darauf an, wie kooperativ sich der Betroffene zeigt.“ Er muss das erschwindelte Geld zurückzahlen.

Wahrscheinlich findet der Gekündigte in der Regel dann aber doch wieder eine Versicherung. Denn die PKV beteiligt sich nicht an dem Antibetrugssystem, dem Hinweis- und Informationssystem (HIS), wie der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) bestätigt.

„In konkreten Fällen stoßen die PKV-Unternehmen und der Verband immer wieder an die strengen Grenzen des Datenschutzrechts. Bekannt gewordenen Verdachtsfällen mit Branchenwirkung kann deshalb regelmäßig nur unzureichend nachgegangen werden“, so ein Sprecher des Verbandes. Gewünscht wird, dass bei Anhaltspunkten für Betrug „der organisierte Datenaustausch im Sinne der Versichertengemeinschaft“ leichter möglich sein könnte.

ADAC saniert die Auslandskrankenversicherung

Eindrucksvoll zeigte Claudia Tuchscherer, Vorsitzende des Vorstands der ADAC Versicherung AG, auf, wie in kurzer Zeit die Auslandskrankenversicherung saniert wurde. „Unser Flaggschiff hat sich nach der Coronakrise zum Sorgenkind entwickelt“, erläuterte die Managerin. Ab 2022 stieg die Combined Ratio immer stärker über die 100-Prozent-Marke.

In einer konzertierten Aktion schaffte es der Versicherer, diesen Wert schon 2025 wieder in die technische Gewinnzone zu bringen. Grund für die massiven Verluste war, dass neben einer gigantischen Inflation der Medizinkosten laut Tuchscherer in vielen ausländischen Staaten die medizinischen Einrichtungen ihre Gesundheitseinrichtungen auf Kosten der Touristen sanieren wollen.

So müsse in den USA selbst bei einer Platzwunde oftmals 14.000 Dollar vorgestreckt werden, bevor behandelt wird. Zwei Elektrolytlösungen in Ägypten wurden mit 4.000 Euro abgerechnet.

PR-Kampagne zur Aufklärung der Verbraucher

Mit einer großen PR-Kampagne – wie beispielsweise der Pressemitteilung „Kosten-Schock während Fernreise: Urlauber zahlen im Krankheitsfall oft ein Vermögen“ – informierte der Versicherer über diese Verhältnisse. Gleichzeitig werden die eigenen Kurzstreckenflugzeuge durch Maschinen für die Langstrecke ersetzt und mehr medizinische Expertise und Dienstleisternetzwerke für die verschiedenen Länder aufgebaut.

„Die Qualität der Netzwerke muss man kontinuierlich prüfen, und zwar auch einmal direkt vor Ort“, erläuterte Tuchscherer. So konnte die Assekuranz die Kontrolle über ihre Kosten deutlich verbessern. Zudem wurden die Beiträge um acht Prozent erhöht. Tuchscherer: „Trotzdem liegt die ADAC-Auslandskrankenversicherung preislich noch unterhalb des Wettbewerbs.“

Gleichzeitig wurde eine Notfallkarte eingeführt, um die direkte Kommunikation mit den Kunden zu verbessern. Und das Bedingungswerk für das Neugeschäft wurde geändert. „Heute sollen die Versicherten sich bei schweren Erkrankungen direkt melden. Das ist aber kein Zwang“, erläuterte die Vorständin.