Versicherer bleiben trotz Inflation finanzstark

19.6.2023 – Alte Leipziger und Hallesche wurden von Assekurata im Bonitätsrating hochgestuft auf „AA-“. Ergo Vorsorge Leben und die deutsche Niederlassung der Canada Life schnitten hier erneut mit „AA“ etwas besser ab. S&P lässt das „A+“-Rating der Talanx nach einer Übernahme in Südamerika unverändert. Die Hannoversche Leben erhielt beim Assekurata-Unternehmensrating zum zwölften Mal in Folge die Top-Bewertung in allen Kategorien. Laut einer Analyse von Fitch Ratings haben Allianz, Axa und Zurich die Herausforderungen des Jahres 2022 gut gemeistert.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (AL) und die Hallesche Krankenversicherung a.G. wurden von der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH im Bonitätsrating heraufgestuft. Nach der Note „A+“ mit positivem Ausblick im letzten Jahr gab es jetzt „AA-“ mit stabilem Ausblick.

Alte Leipziger und Hallesche mit verbessertem Bonitätsrating

Bei der AL ist dafür die hohe Ertragskraft maßgeblich. Dadurch konnte die Eigenkapitalausstattung kontinuierlich ausgebaut werden. Sie liegt deutlich über dem Marktdurchschnitt. Auch das Wachstum der letzten Jahre entwickelte sich dauerhaft marktüberdurchschnittlich. Die Solvency II-Quote wird mit 317,5 Prozent ohne Übergangsmaßnahmen übererfüllt.

Bei der Hallesche beträgt die SCR-Quote sogar 636,8 Prozent. Kerntreiber der Ratingverbesserung sind die anhaltend hohen Erträge aus dem Versicherungsgeschäft. Gleichzeitig konnten die Kapitalerträge kontinuierlich erhöht werden. Zudem stockt die Gesellschaft regelmäßig ihre Sicherheitsmittel auf.

Ergo Vorsorge Leben erhält erneut „AA“ von Assekurata

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (EVL) schnitt bei Assekurata auch in diesem Folgerating mit der Note „AA“ mit stabilem Ausblick ab. Das Unternehmen fungiert in der Ergo-Gruppe als Risikoträger, in dem das Neugeschäft in Leben gebündelt wird.

Gemessen an den Verpflichtungen ihrer Bestandsstruktur sowie unter Berücksichtigung der Einbindung in die Munich Re verfügt die EVL über eine sehr komfortable Sicherheitsmittel-Ausstattung, heißt es im Bericht. Infolge des Geschäftsmodells stellt ein hohes oder steigendes Storno von Verträgen ein wesentliches Risiko dar.

Canada Life bleibt auf gleicher Stufe mit der Ergo Vorsorge Leben

Assekurata vergab zum zweiten Mal an die Canada Life Assurance Europe plc (CLE), Niederlassung für Deutschland, die Note „AA“ mit stabilem Ausblick. Nach Meinung der Ratingagentur verfügt CLE über sehr hohe Eigenmittel vor allem in Relation zu der geringen Risikoexponierung aus dem betriebenen Versicherungsgeschäft.

Berücksichtigt wurde auch das in den vergangenen Jahren überdurchschnittliche Wachstum in Verbindung mit einer geringen Stornoanfälligkeit und hoher Profitabilität. Im Bilanzjahr 2022 konnte CLE hohe Einnahmen und Überschüsse erzielen. Die Kapitalbasis blieb erhalten. Die Solvenzquote (ohne Übergangsmaßnahmen) lag bei 174,4 Prozent.

S&P bestätigt Talanx-Rating nach Übernahme von Liberty Mutual

Ende Mai gab Talanx die Übernahme der Versicherungsaktivitäten von Liberty Mutual in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador für rund 1,4 Milliarden Euro bekannt, die Anfang 2024 abgeschlossen werden soll.

Nach Ansicht von Standard & Poor´s Global Ratings (S&P) verfügt die Gruppe über die finanziellen Ressourcen und die Ertragskraft, um den Kaufpreis aufzubringen und eine „AAA“-Kapitaladäquanz aufrechtzuerhalten.

Das „A+“-Rating für die Talanx AG und die damit verbundenen Kerngesellschaften sowie die „A“-Ratings für strategisch wichtige Konzerntöchter wurden bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil und spiegelt die Einschätzung wider, dass sich die Ertragsdiversifizierung des Konzerns nicht wesentlich ändern und Talanx weiterhin ein solides Konzernergebnis ausweisen wird.

Fitch analysiert Allianz, Axa und Zurich

Die Agentur Fitch Ratings hat in einem sechs Seiten umfassenden Bericht mit dem Titel „Peer Comparison: Allianz, Axa und Zurich“ drei der führenden europäischen Versicherungsgruppen vor dem Hintergrund hoher Inflation und steigender Zinsen analysiert.

„Allianz, Axa und Zurich haben die makroökonomischen Herausforderungen des Jahres 2022 dank ihrer sehr starken Geschäftsmodelle, ihres strikten Risikomanagements und ihres ausgefeilten Asset-Liability-Managements erfolgreich gemeistert“, fasst Robert Mazzuoli, CFA Fitch Ratings, in dem Bericht das Ergebnis zusammen.

Deshalb geht die Agentur hinsichtlich der Ratings von einer stabilen Situation aus. Allianz SE kommt derzeit im IFS-Rating auf „AA“ mit stabilem Ausblick, Axa SA auf „AA-“ mit positivem Ausblick und Zurich Insurance Company Ltd. auf „AA“ mit stabilem Ausblick. Axa könnte sich im laufenden Jahr sogar verbessern.

Interaktive Finanzstärkeratings für Versicherer (Anfang Februar bis Mitte Juni 2023) Unternehmen Ratingagentur Note* Bemerkungen** Alte Leipziger Leben Assekurata AA- Bonitätsrating angehoben; Ausblick stabil Canada Life, Niederlassung für Deutschland Assekurata AA Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Ergo Vorsorge Leben Assekurata AA Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Hallesche Kranken Assekurata AA- Bonitätsrating angehoben; Ausblick stabil Talanx Standard & Poor´s A+ IFS-Rating auch für Kerngesellschaften bestätigt; Ausblick stabil

Hannoversche Leben erhält erneut Bestnote in allen Kategorien

Erneut kann kein Versicherer besser abschneiden als die Hannoversche Lebensversicherung AG im Unternehmensrating der Assekurata. Zum zwölften Mal in Folge gab es in allen vier Kategorien und damit auch insgesamt die Top-Bewertung „exzellent“.

In der Teilkategorie „Sicherheit“ wird weiterhin die sehr hohe Sicherheitsmittel-Ausstattung herausgestellt. So übererfüllt die Hannoversche die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen mit 648,3 (Markt: 535,7) Prozent per Ende 2022 deutlich. Die Eigenkapitalquote betrug 3,8 (Markt: 2,3) Prozent.