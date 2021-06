Verpassen Versicherer bei Kryptowährungen den Anschluss?

29.6.2021 – Der Einsatz von Blockchain-Technologie und Bitcoin wird schon vielfach in der Versicherungswirtschaft erprobt. Veraltete und zeitaufwendige Geschäftsprozesse werden automatisiert. Dabei geht es nicht nur um Zahlungen und Kapitalanlagen. Auch sollen der Datenaustausch und Vertragsabschluss, das Schadenmanagement, die Betrugserkennung und Risikoprävention erleichtert werden, berichtet der Digitalexperte Dr. Robin Kiera in seinem Gastbeitrag.

WERBUNG

Mit Bitcoin kam ein Jahr nach der weltweiten Finanzkrise 2008 die erste und heute auch bekannteste Kryptowährung auf den Markt. Ziel war, ein neues digitales Zahlungsmittel zu schaffen, das ohne staatliche Aufsicht und unabhängig von Finanzinstituten ein durchweg dezentrales Zahlungssystem ermöglicht.

Seitdem hat die digitale Währung enorm an Wert gewonnen, auch wenn sie zwischenzeitlich immer wieder starken Kursschwankungen unterliegt. Aber der Trend zeigt eindeutig nach oben. Und der Knall, den die Kryptowährung verursacht hat, als sie die tradierte Finanzindustrie auf den Kopf stellte, hallt heute noch nach.

Robin Kiera (Bild: privat)

Mehr als nur ein Tauschmittel

Kryptowährungen sind mittlerweile sehr viel mehr als nur ein Tauschmittel zwischen natürlichen und rechtlichen Personen.

Viele Unternehmen wie beispielweise die Mitglieder des Blockchain-Konsortiums B3i (unter anderem der Allianz-Konzern, die Hannover Rück SE und die Zurich Insurance Group AG) sehen in der den meisten Kryptowährungen zugrundeliegende Technologie – der Blockchain – ein Instrument, das schnelle, transparente und sichere Transaktionen in digitalen Netzwerken ermöglicht.

Die Initiative, in der sich 39 weltweit agierende Versicherer zusammengeschlossen haben, testet die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie für die Versicherungsbranche (VersicherungsJournal Medienspiegel 27.3.2018). Daneben haben auch andere Global Player wie Microsoft oder Starbucks mittlerweile Kryptowährungen als Zahlungsmittel eingeführt.

Aber was genau sind Kryptowährungen und Blockchain?

Krypotwährungen sind verschlüsseltes, digitales Geld, das auf einem dezentralem Buchungssystem basiert. Zahlungen innerhalb dieses Systems (in Form von Crypto, Coin beziehungsweise Token) werden über ein Netzwerk gleichberechtigter Rechner (Peer-to-Peer) abgewickelt. Die meisten Kryptowährungen verwenden hierzu die Blockchain-Technologie.

Einfach ausgedrückt, stellt diese eine Art elektronisches Kassenbuch (Ledger) dar, in dem sämtliche Transaktionen kryptographisch verschlüsselt und festgehalten werden. Dieses Kassenbuch liegt verteilt auf den Rechnern aller Teilnehmer, so dass jeder Anwender über eine Kopie verfügt (Distributed-Ledger-Technologie).

Eine zentrale Stelle, die Transaktionen, Identitäten und so weiter prüft, entfällt somit. Eigentumsnachweise an Kryptowährungen werden in den digitalen Brieftaschen der Anwender (sogenannten Wallets) gespeichert. Der Kurs der Kryptowährung zu gesetzlichen Zahlungsmitteln (beispielsweise Crypto in Dollar) folgt den Preisbildungs-Mechanismen an der Börse.

Anwendungsmöglichkeiten als Technologie

Die Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain als Technologie zur manipulationssicheren und lückenlosen Speicherung von Daten sind hierbei nahezu endlos und gehen weit über Digitalgeld hinaus. Mittlerweile wird sie unter anderem zur digitalen Abbildung von Lieferketten, zum Plagiatsschutz oder auch für Finanzprodukte genutzt.

Insbesondere Branchen, die häufig mit Ineffizienz, Cyberattacken und vom Menschen verursachten Fehlern konfrontiert werden, können von den potenziellen Anwendungsszenarien profitieren. Zu diesen gehört eben auch die Versicherungsbranche.

Der Vertrag reagiert quasi selbstständig auf die übermittelten Daten und schüttet beispielweise im Schadensfall automatisch Geld an den Vertragsnehmer aus.

Einsatz in der Versicherungsbranche

Mit Hilfe von Blockchain oder analogen Technologien wird die Wertschöpfungskette der Versicherungsbranche zukünftig aufgebrochen. Veraltete und zeitaufwendige Geschäftsprozesse werden automatisiert. Versicherungs-Unternehmen wie die Axa SA, Lemonade Insurance N.V., Allianz und viele anderen haben bereits erste Schritte in diese Richtung gemacht.

Smart Contracts gehören zu den ersten Produkten der Versicherungsbranche, die auf der Blockchain-Technologie basieren und Geldflüsse automatisieren. Sie ermöglichen den Vertragsnehmern, vollkommen unabhängig und ohne Prüfung Dritter alle erforderlichen Daten an ihre Versicherung weiterzuleiten (4.12.2017).

Der Vertrag reagiert quasi selbstständig auf die übermittelten Daten und schüttet beispielweise im Schadensfall automatisch Geld an den Vertragsnehmer aus. Dadurch sind sie schneller, günstiger und sicherer als klassische Versicherungsdokumente.

Versicherungsansprüche werden nach der Geltendmachung über die App geprüft und schnell an den Kunden ausgezahlt.

Automatisierung im Rahmen einer App

Das mit über ein Milliarde bewertete Insurtech Lemonade beispielsweise hat mit Hilfe der Technologie seinen Vertrieb und sein Schadenmanagement im Rahmen einer mobilen App weitgehend automatisiert. Versicherungsansprüche werden so nach der Geltendmachung über die App geprüft und schnell an den Kunden ausgezahlt.

Auch die amerikanische Peer-to-Peer-Plattform Teambrella nutzt Blockchain-basierte Smart Contracts. Das Unternehmen verkauft keine Versicherungen. Stattdessen gibt es bei Teambrella Teams, die in einem transparenten Verfahren zu jedem erhobenen Anspruch über die angemessene Abdeckungssumme abstimmen und diese bei Genehmigung automatisch aus ihren persönlichen Etherum-Wallet an das betreffende Teammitglied auszahlen.

Ein besonders spannendes Beispiel aus Deutschland ist sicherlich Ritablock. Das Start-up will über Blockchaintechnologie den Datenaustausch zwischen Erst- und Rückversicherer erleichtern.

Die Blockchain-Technologie ermöglicht das Erkennen von betrügerischen Verhaltensmustern und die Identifizierung von doppelten Transaktionen.

Risikoprävention und Zahlungsmittel

Neben der Schadenregulierung und Peer-to-Peer-Versicherung erleichtert die Blockchain-Technologie aber auch Betrugserkennung und Risikoprävention. Die Versicherungsplattform Chainthat bietet Blockchain-Lösungen für den gewerblichen Versicherungssektor an. Die Blockchain-Technologie ermöglicht das Erkennen von betrügerischen Verhaltensmustern und die Identifizierung von doppelten Transaktionen, was wiederum Seriosität und Effizienz steigert.

Die Schweizer Tochtergesellschaft des französischen Versicherungsriesen Axa ist mittlerweile nicht der einzige Anbieter, der Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert. So hat beispielsweise auch der Kfz-Versicherer Insurance Panda im Februar 2021 verkündet, künftig Kryptowährungen als Zahlungsmittel für seine Beiträge zu akzeptieren.

Ebenso hat Metromile – ebenfalls ein Kfz-Versicherer – angekündigt, demnächst Bitcoin einzuführen und damit sein System für Beiträge und Zahlungsansprüche für seine Kunden zu flexibilisieren.

Darüber hinaus gibt es jetzt mit Massmutual auch den ersten Versicherer, der in die Kryptowährung investiert. Die 170 Jahre alte amerikanische Versicherungs-Gesellschaft mit weltweit fünf Millionen Kunden hat im Dezember 2020 100 Millionen US-Dollar aus seinem Investmentfonds in das digitale Geld gesteckt.

Blockchain wird auch in der Versicherungsbranche zu einem Umbruch des Regulierungsrahmens, zu einer Automatisierung der Kommunikationswege und Transaktionen führen.

Wie sieht die Zukunft von Blockchain und Kryptowährungen aus?

Auch wenn Kryptowährungen zu Beginn eher mit Misstrauen und Skepsis beäugt wurden, kommen sie in immer mehr Bereichen zur Anwendung. Das digitale Geld wird immer häufiger zur Investitionsanlage. Mittlerweile investieren auch viele Unternehmen und loten die potenziellen Anwendungsszenarien der Blockchain-Technologie sukzessiv für sich aus.

Heute existieren mehr als 1.500 verschiedene Kryptowährungen. Und es werden stetig neue entwickelt. Nicht wenige Unternehmen versuchen, eine eigene digitale Währung auf den Markt zu bringen, um sich auch noch ein Stück vom lukrativen Kuchen zu sichern. So hat Kodak mit „Kodachain“ eine eigene Kryptowährung entwickelt und Facebook hat entsprechende Pläne angekündigt.

Viele Experten bescheinigen Kryptowährungen eine rosige Zukunft. Einige Prognosen gehen sogar von Zuwachsraten von 250.000 US-Dollar pro Coin innerhalb von fünf Jahren aus. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig viele vielversprechende Innovationen den Markt erobern werden. Und die Blockchain-Technologie wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Während das volle Potenzial der Technologie heute noch nicht ausgeschöpft und wahrscheinlich auch noch nicht erkannt worden ist, werden auf ihr basierende Anwendungen ganze Branchen verändern. Blockchain erhöht den Veränderungsdruck und wird auch in der Versicherungsbranche zu einem Umbruch des Regulierungsrahmens, zu einer Automatisierung der Kommunikationswege und Transaktionen führen.