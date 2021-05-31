Vermittlerverbände kritisieren geplanten Vergütungsdeckel

9.12.2025 – Der BVK und der AfW sehen in dem aktuellen Gesetzentwurf aus dem Bundesfinanzministerium zahlreiche Verbesserungen – allerdings auch erheblichen Nachbesserungsbedarf. Die Interessenvertreter der Versicherungsvermittler bemängeln beispielsweise, dass die Abschlusskosten der Produkte über ihre gesamte Laufzeit verteilt werden sollen. Das wirke sich stark negativ auf die Vergütung der Berater aus.

Die Verbände der Versicherungsvermittler hierzulande haben erste Reaktionen auf die Pläne zur Reform der staatlich geförderten Privatvorsorge fürs Alter veröffentlicht. Demnach äußern sie neben Lob für einzelne Ideen auch deutlich Kritik an zentralen Punkten.

Ihre ausführlichen Stellungnahmen sollen im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses berücksichtigt werden. Wie berichtet hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) Ende voriger Woche den „Entwurf eines Gesetzes zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (Altersvorsorgereformgesetz)“ vorgelegt (VersicherungsJournal 8.12.2025).

Hiermit will die Bundesregierung den bereits mehrfach angekündigten unbürokratischen Umbau der Riester-Rente (1.12.2025) angehen. Den jahrelangen Verzug hatte unter anderem der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) angemahnt (5.12.2025).

Bewegung in Reform der privaten Altersvorsorge

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

„Der BVK begrüßt, dass endlich Bewegung in die Reform der privaten Altersvorsorge kommt“, heißt es dazu in einer aktuellen Pressemitteilung des Verbands.

Positiv sei, dass Sparer zukünftig mit 30 beziehungsweise 20 Cent je Beitragseuro gefördert werden sollen. Pro Kind gibt es bis zu 300 Euro.

„Auf den ersten Blick kann sich die staatliche Förderung sehen lassen, die immerhin ohne die Kinderzulagen bis zu 27 Prozent betragen kann“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz.

„Kritisch sehen wir aber, dass der Gesetzgeber kapitalmarktorientierte ETFs präferiert.“ Denn: Förderberechtigt sollen auch Altersvorsorgedepots ohne Garantien sein, mit denen Anleger beispielsweise in passiv oder aktiv gemanagte Fonds und Anleihen investieren.

Renditechancen nicht durch Garantien abwürgen

Sinnvoll findet der BVK, Renditechancen nicht durch starre Garantievorgaben abzuwürgen. Kritisch sieht er aber, dass zukünftig nicht mehr das sogenannte Langlebigkeitsrisiko mithilfe einer Leibrente abgesichert werden muss, um staatlich gefördert zu werden.

Stattdessen muss laut dem Referentenentwurf lediglich die Auszahlphase zwischen dem 65. und dem 70. Lebensjahr begonnen werden. Der Auszahlplan muss dann mindestens bis zum 85. Lebensjahr des Vorsorgesparers laufen. Der Bezug einer lebenslangen Rente wäre nicht mehr die einzige Option.

„Dass bei einem Ende der Auszahlungen bereits mit 85 Jahren ein wachsender Teil der Bevölkerung im sehr hohen Alter ohne Einkommen aus der geförderten Altersvorsorge verbleibt, ist wenig zielführend“, kommentiert der BVK.

Auch einfacher Sparplan soll förderfähig werden

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Dieses mögliche Ergebnis der geplanten Neuregelung ist auch für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) problematisch. Denn die private Zusatzvorsorge müsse bis zum Lebensende tragen, da andernfalls „Versorgungslücken und wachsende Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme“ drohen (8.12.2025).

Kritisch sieht der GDV auch, wie das neu eingeführte Standarddepot ohne Garantien ausgestaltet werden soll. Dieses ebenfalls förderfähige Produkt ist laut dem Gesetzentwurf „ein einfacher Sparplan mit reduzierten Wahlrechten für den Altersvorsorgenden“.

Doch: „Für viele Menschen ist eine verlässliche Mindestabsicherung entscheidend, um Vertrauen in die private Altersvorsorge zu fassen“, mahnt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. „Ein rein chancenorientiertes Produkt kann diesem Sicherheitsbedürfnis nur begrenzt gerecht werden – auch wenn es technisch realisierbar ist.“

Beratung bleibt bei Altersvorsorge unverzichtbar

Für die Vermittler von Versicherungen sei hingegen besonders kritisch, dass der Referentenentwurf die Einführung eines Standardprodukts vorsieht. Dieses werde womöglich auch ohne qualifizierte Beratung und mit einem Kostendeckel von maximal 1,5 Prozent vertrieben, warnt der BVK.

Doch: „Altersvorsorge ist komplex und erfordert eine fundierte, unabhängige Beratung durch qualifizierte Vermittler“, kritisiert der BVK. „Nur so können Chancen und Risiken angemessen abgewogen werden.“ Diese Beratungsleistung müsse entsprechend vergütet werden.

„Auch sollen die Abschlusskosten auf die gesamte Vertragszeit verteilt werden, obwohl wir den größten Aufwand beim Vertragsabschluss haben“, sagt BVK-Präsident Heinz. „Das würde also dazu führen, dass wir für unsere Beratungsleistungen erst nach Dekaden vergütet werden.“

Politik handelt mit Standarddepot widersprüchlich

Dieser Kritik schließt sich der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. an. „Das ignoriert die ökonomischen Realitäten der Beratungsbranche. Beratungsleistung wird in der Hauptsache am Anfang erbracht, weshalb es unfair ist, die Vergütung dafür über Jahrzehnte zu strecken“, betont der AfW in einer aktuellen Pressemitteilung.

Und die geplante Möglichkeit, das Standarddepot auf eigene Faust abzuschließen, stehe im Widerspruch zu allen bisherigen Bemühungen der Politik. „Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit bewusst die Anforderungen an eine qualifizierte Beratung erhöht.“ Hierzu gehörten der IHK-Abschluss, die regelmäßige Weiterbildung oder die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen (20.5.2025).

„Das kann es alles nicht umsonst geben“, steht für die Interessenvertreter unabhängiger Versicherungsvermittler und Finanzberater fest. Der AfW fordere einheitliche Spielregeln, damit der Vertrieb über Berater „nicht strukturell schlechter gestellt wird als der Direkt- oder Plattformvertrieb“.

Begrenzung der Effektivkosten auf 1,5 Prozent

Norman Wirth (Bild: Andreas Klingberg)

Denn: „Gute Beratung ist kein Kostenfaktor, sondern ein Schutzfaktor“, betont Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW. „Wer Altersvorsorge allein über den Preis definiert, blendet aus, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eine individuelle Orientierung benötigen.“

Doch: „Die geplante Begrenzung der Effektivkosten auf 1,5 Prozent beim Standarddepot führt in der Praxis zu einem Vergütungsdeckel, von dem insbesondere unabhängige Vermittlerinnen und Vermittler betroffen wären.“ Dies drohe dazu zu führen, dass keine Beratung mehr stattfindet.

Des Weiteren kritisiert der AfW, dass die staatliche Förderung auf Pflichtversicherte der gesetzlichen Rentenversicherung beschränkt bleiben soll. Aber: „Gerade für Selbstständige ist eine kapitalmarktbasierte Vorsorge geeignet.“ Dieser Konstruktionsfehler der neuen Aktivrente (15.10.2025) dürfe nicht wiederholt werden.

Zusatzpolicen weitgehend ausgeschlossen

Sogar als deutlichen Rückschritt bezeichnet der AfW hingegen, dass der Gesetzentwurf biometrische Zusatzabsicherungen weitgehend ausschließe. Als Beispiele nennt er die Beitragsbefreiung bei einer Berufsunfähigkeit.

„Gerade die Absicherung des finanziellen Risikos, im Laufe des Erwerbslebens dauerhaft keine Beiträge mehr leisten zu können, ist für viele Menschen ein zentraler Bestandteil einer verantwortungsvollen Altersvorsorge.“

Wirth ergänzt: „Ein Verbot solcher Zusatzabsicherungen mindert die Attraktivität der geförderten Vorsorge und steht nicht im Einklang mit den tatsächlichen Bedürfnissen vieler Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Reform muss lebensrealistische Schutzmechanismen zulassen und darf keine Versorgungslücken erzeugen.“