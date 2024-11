Verkehrsunfall: Vorschaden bremste Schadenregulierung

6.11.2024 (€) – Wenn der Fahrzeugbesitzer bereits früher einen Schaden am Fahrzeug erlitten hat und wenn er Werkstattrechnungen hat, die deren Behebung ohne weiteres nachvollziehen lassen, dann muss er den gegnerischen Haftpflichtversicherer nicht nur über den Vorschaden informieren, sondern auch die Rechnungen vorlegen. Dies stellte das OLG Saarbrücken in einem Fall fest, in dem der Versicherer vor einer Regulierung erst nähere Auskünfte forderte.

Premium-Zugang Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind. Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an: Login für Premium-Abonnenten Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.