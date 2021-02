Verkehrsschild missachtet: War es vorsätzlich oder fahrlässig?

11.2.2021 – Ob ein Verkehrsteilnehmer eines oder mehrere Verkehrszeichen vorsätzlich oder fahrlässig, das heißt infolge Unachtsamkeit, missachtet hat, obliegt in der Regel ausschließlich der Beweiswürdigung des Tatrichters. Das geht aus einem Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 31. Juli 2020 hervor (3 Ws (B) 174/20).

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde. Ihm war vorgeworfen worden, eine Brücke befahren zu haben, obwohl dort für Fahrzeuge der von ihm genutzten Art ein Fahrverbot gegolten hatte.

Der Mann sollte daher wegen einer vorsätzlichen Tatbegehung eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro zahlen. Von der Bußgeldbehörde wurde gegen ihn außerdem ein zweimonatiges Fahrverbot verhängt.

Rechtsbeschwerde der Amtsanwaltschaft

Mit seinem hiergegen beim Amtsgericht Berlin Tiergarten eingelegten Einspruch hatte der Beschuldigte Erfolg. Der für seinen Fall zuständige Richter glaubte dem Autofahrer, dass dieser das Verkehrszeichen, mit dem die Erlaubnis für das Befahren der Brücke auf bestimmte Fahrzeuge beschränkt war, als Ortsunkundiger übersehen hatte.

Das Amtsgericht ging daher von einem fahrlässigen Verstoß aus und verurteilte den Autofahrer dazu, eine Geldbuße von lediglich 75 Euro zu zahlen. Das Fahrverbot hob der Richter auf.

Damit war die Berliner Amtsanwaltschaft nicht einverstanden. Sie legte beim Kammergericht gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Rechtsbeschwerde ein. Die Begründung: Der Beschuldigte könne den Verstoß nur vorsätzlich begangen haben. Denn das Verbotsschild sei gut sichtbar gewesen. Das amtsgerichtliche Urteil sei folglich zu milde.

Dem wollte sich das Beschwerdegericht nicht anschließen. Es wies den Einwand der Amtsanwaltschaft als unbegründet zurück.

Rechtliche Einordnung ist Sache des Tatrichters

Die rechtliche Würdigung, ob ein Verkehrsverstoß vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde, obliegt nach Ansicht des Kammergerichts ausschließlich dem Tatrichter. Es sei dessen Sache, das Ergebnis der Hauptverhandlung zu bewerten.

Eine revisionsrechtliche Überprüfung sei daher darauf beschränkt, ob dem Tatrichter Rechtsfehler unterlaufen seien. Einen derartigen Fehler weise das angefochtene Urteil jedoch nicht auf.

„Das Amtsgericht hat die bestehenden Möglichkeiten, dass der Betroffene die Verkehrszeichen nämlich gesehen und dass er sie übersehen haben könnte, erkannt und in der Folge abgewogen, was für das eine und was für das andere spricht.

Dabei hat das Amtsgericht die Einlassung des Betroffenen, er sei ortsfremd und auf die Straße konzentriert gewesen und er habe sich auf die Routenplanung seines Navigationsgerätes verlassen, als jedenfalls nicht zu widerlegen angesehen“, so das Berliner Kammergericht.

Ortsunkenntnis kann zu Überforderung und Ablenkung führen

Der Tatrichter hatte auch erläutert, dass die Beschilderung bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit wahrzunehmen gewesen sei; es sei aber auch nachvollziehbar, dass der Autofahrer sie übersehen habe. Auch diese rechtliche Würdigung beanstandete das Beschwerdegericht nicht.

Im Übrigen versuche die Amtsanwaltschaft, die Beweiswürdigung des Tatrichters durch ihre eigene zu ersetzen. Dies begründe sich in ihrem Einwand, es sei lebensnah, dass ein Kraftfahrer Verkehrszeichen in fremder Umgebung besondere Aufmerksamkeit schenke und der Beschuldigte folglich nur vorsätzlich gehandelt haben könne. Einen derartigen Erfahrungssatz gebe es nicht.

Ortsunkenntnis könne nämlich ebenso zu einer Überforderung und Ablenkung führen, wie sie im Einzelfall auch eine erhöhte Konzentration zur Folge haben könne. Die Entscheidung des Amtsgerichts sei daher nicht zu beanstanden.