„Verhöhnung der Menschen“ – Sarah Wagenknecht kritisiert Rentenniveau

19.3.2024

Sarah Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete und Parteichefin, fordert erneut eine Volksabstimmung über das Rentensystem und nennt als möglichen Zeitpunkt die Bundestagswahl 2025. Hintergrund ist das Ergebnis ihrer Anfrage an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Demnach liegen aktuell 54 Prozent der gesetzlichen Renten unter 1.100 Euro, 93 Prozent unter 2.000 Euro.

Dies berichtet das Nachrichtenportal RND.de. Angesichts der Zahlen sei „das Versprechen von Arbeitsminister Heil, das Rentenniveau dauerhaft auf dem heutigen Niveau festzuschreiben, keine Verheißung, sondern eine Verhöhnung der Menschen“, wird Wagenknecht in dem Bericht zitiert. Es sollte ein System geben, „in das endlich alle Bürger einzahlen“. Heil will das Rentenniveau im neuen Rentenpaket bei 48 Prozent festschreiben (VersicherungsJournal 5.3.2024, 6.3.2024).

Das Antwortschreiben des BMAS an Wagenknecht enthält dem Nachrichtenportal zufolge jedoch auch den Hinweis, dass oft weitere Alterseinkommen hinzukämen. Aus einer niedrigen Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung könne grundsätzlich nicht auf ein niedriges Alterseinkommen geschlossen werden. Geringe gesetzliche Renten kämen sogar „viel häufiger in Haushalten mit hohen Einkommen vor“, heißt es im Papier.

Der Alterssicherungsbericht der Bundesregierung von 2020 weist laut RND für Ehepaare ein durchschnittliches Netto-Gesamteinkommen aus Alterssicherungsleistungen und zusätzlichen Einkommen in Höhe von 2.907 Euro pro Monat aus. Unter den Alleinstehenden ab 65 Jahren beziehen Männer im Schnitt ein Gesamteinkommen von 1.816 Euro und Frauen von 1.607 Euro.