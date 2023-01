Verbraucher schätzen ihr Unfallrisiko völlig falsch ein

10.1.2023

Wo passieren die meisten Unfälle? Diese Frage stellte die Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Check24 GmbH im Oktober 2.040 Personen ab 18 Jahren in einer Online-Umfrage. Die Resultate dieser nach eigenen Angaben repräsentativen Erhebung wurden mit Zahlen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) verglichen.

Das Ergebnis: Verbraucher schätzen das Risiko für einen Unfall im Alltag falsch ein. Auf die Frage „In welchem der folgenden Lebensbereiche geschehen Ihrer Meinung nach die meisten Unfälle, die einen körperlichen Schaden verursachen?" wählten 55 Prozent die Antwortmöglichkeit „Haushalt/ Garten“. Tatsächlich sind es jedoch knapp 38 Prozent.

Einschätzung der Unfallursachen (Bild: Check24)

Für den Straßenverkehr entschieden sich fast 19 Prozent. Dieser ist jedoch in Wirklichkeit nur in zwei Prozent der Fälle Schauplatz. Hingegen waren lediglich elf Prozent der Auffassung, dass die meisten Unfälle in der Freizeit passieren. Allerdings ereignen sich tatsächlich genau dann die meisten Unglücke (47 Prozent).

Vor einem Verkehrsunfall fürchten sich 41 Prozent. Zwölf Prozent ängstigen sich vor einem Unfall in Haus oder Garten, sieben Prozent vor einem Missgeschick in der Freizeit und fünf Prozent vor einem Unglück im Rahmen der Arbeit. 27 Prozent sagen, dass sie sich in keinem Bereich besonders fürchten. Über eine entsprechende Versicherung verfügen 55 Prozent aller Befragten.