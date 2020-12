Vema-Makler: Die leistungsstärksten Anbieter von Basis-Renten

22.12.2020 – Der Volkswohl Bund liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste bei fonds- und indexgebundenen Basis-Renten. Die Wertung bei den klassischen Angeboten gewann die Continentale. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Versicherungsmakler-Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Abgegeben wurden bis zu 530 Stimmen. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern von Basis-Rentenversicherungen unter den Vermittlern ihrer fast 3.700 Partnerbetriebe durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 530 Nennungen für fondsgebundene Angebote ein. Bei den klassischen beziehungsweise klassiknahen Rürup-Tarifen wurden 390 Stimmen abgegeben, bei den Indexpolicen 218.

Neugeschäft: Allianz zwei Mal in Front, Alte Leipziger ein Mal

Bei den klassischen und den indexgebundenen Angeboten setzte sich jeweils mit großem Vorsprung die Allianz Lebensversicherungs-AG gegen die Wettbewerber durch. In Sachen fondsgebundene Basis-Renten reichte es für den Marktführer (VersicherungsJournal 11.8.2020, 19.8.2020) nur zum Silberrang hinter der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G.

Die Oberurseler belegen in Sachen Klassik die zweite Position vor der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Letztgenannter Akteur liegt bei den Indexpolicen gleichauf mit der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. an zweiter Stelle. Den Bronzerang bei den fondsgebundenen Produkten sicherte sich die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland.

Qualitätswertung: Allianz und Alte Leipziger auf hinteren Plätzen

In der Qualitätswertung zeigt sich eine völlig andere Reihenfolge. Bewertet wurden auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Schadenbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Bei den fondgebundenen Rürup-Rentenversicherungen etwa landeten Alte Leipziger (Mittelwert: 1,75) und Allianz (1,81) abgeschlagen auf den letzten beiden Positionen. Dem Marktführer bescheinigten die befragten Vermittler die schlechteste Produktqualität sowie die schlechteste Leistungsbearbeitung. Die Policierung wurde immerhin fast durchschnittlich beurteilt.

An die Alte Leipziger vergaben die Umfrageteilnehmer in Sachen Antragsbearbeitung nur die zweitschlechteste Note. Leistungsbearbeitung und Produktqualität beurteilten die Interviewten als mittelmäßig.

Auch bei den klassischen Basis-Renten-Offerten und den Indexpolicen finden sich Allianz und Alte Leipziger erst auf den hinteren Plätzen wieder. Gründe für die Diskrepanz zwischen der Neugeschäfts- und der Qualitätsrangliste sind der Vema-Untersuchung nicht zu entnehmen.

Rürup-Fondspolicen: Volkswohl Bund vor Stuttgarter

Die Qualitätswertung bezüglich der fondsgebundenen Basis-Renten gewann der Volkswohl Bund (Mittelwert 1,45), der beim Neugeschäft nur Position sechs belegt. Bei der Antrags- wie auch der Leistungsbearbeitung reichte es für die Bestnote – mit jeweils rund 0,1 Prozentpunkten Vorsprung. Die Produktqualität wird allerdings nur leicht überdurchschnittlich bewertet (Teilnote: 1,63).

An zweiter Stelle insgesamt wie auch in Sachen Antrags- und Leistungsbearbeitung liegt die Stuttgarter (1,52). Etwas schlechter beurteilen die Vema-Partner – wie beim Volkswohl Bund – die Produktqualität.

In diesem Teilbereich schnitt die Continentale Lebensversicherung AG mit 1,46 am besten ab. Insgesamt steht für das Unternehmen – beim Neugeschäft an siebter Stelle – der dritte zu Buche. Auf der gleichen Position sehen die Befragten die Continentale hinsichtlich der Leistungsbearbeitung. Eine bessere Platzierung verhinderte die nur mittelmäßig benotete Policierung.

Klassik: Continentale an der Spitze

Bei den klassischen Basis-Renten setzte sich die Continentale (Mittelwert: 1,67) gegen die Wettbewerber durch. Unter den Anbietern mit mindestens 15 Beurteilungen schnitt die Continentale – beim Neugeschäft nur an fünfter Stelle – bezüglich der Produktqualität am besten ab. Leistungs- und Antragsbearbeitung werden jeweils am zweitbesten beurteilt.

Ein sehr enges Rennen um den Silberrang entschied die Stuttgarter (1,70) für sich, trotz einer nur unterdurchschnittlich bewerteten Policierung. Dafür reichte es bei der Leistungsbearbeitung für die Topnote und bei der Produktqualität für Position drei. Der Akteur belegt in der Neugeschäftsrangliste Platz vier.

In der Qualitätswertung (wie auch beim Neugeschäft) an dritter Stelle liegt der Volkswohl Bund (1,71). Dies ist vor allem auf die nur mittelmäßige beurteilte Produktqualität zurückzuführen. Hinsichtlich der Antragsbearbeitung vergaben die Vema-Partner die Bestnote. Bezüglich der Leistungsbearbeitung reichte es zu Platz drei.

Indexpolicen: Volkswohl Bund vor Stuttgarter

Bei den Indexpolicen gewann der Volkswohl Bund die Qualitätswertung – nach Position zwei beim Neugeschäft. Das Unternehmen schnitt bei Antrags- und Leistungsbearbeitung mit Abstand am besten ab. Die Produktqualität wird allerdings nur als durchschnittlich bewertet. Der Mittelwert der Vermittlernoten wird mit 1,68 ausgewiesen.

Position zwei belegt die Stuttgarter (1,73), die in allen drei Kriterien von den Befragten am zweitbesten benotet wird. Beim Neugeschäft landete die Gesellschaft auf dem dritten Rang.

