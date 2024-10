Unfall: Schadenersatz wegen herausstehender Gehwegplatte?

21.10.2024 – Ab wann der Zustand eines Gehwegs die Verkehrssicherungspflicht verletzt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dies stellt das Landgericht Lübeck in einem aktuellen Urteil fest. Selbst wenn eine Gehwegplatte 2,5 cm herausragt, muss das allein noch nicht heißen, dass der Zustand des Weges pflichtwidrig ist.

Ein Ehepaar war auf dem Gehweg der Holstenstraße in Lübeck unterwegs, es war Ende September 2021. Dabei ereignete sich ein Unfall: Der Mann gab an, er sei mit einem Fuß an einer mittig auf dem Gehweg herausstehenden Kante einer Gehwegplatte hängen geblieben und gestürzt.

Die Holstenstraße in Lübeck (Bild: Der Bischof mit der E-Gitarre, gemeinfrei)

Sie habe einen Niveauunterschied aufgewiesen, den er nicht habe wahrnehmen und erwarten können. Seiner Ansicht nach hatte der Straßenbaulastträger damit die Verkehrssicherungspflicht verletzt, zumal dieser Bereich Haupteinfallstor zum Innenstadtbereich und somit stark frequentiert sei.

Pflichten des Straßenbaulastträgers

Das Landgericht hielt in seinem Urteil vom 6. September 2024 (10 O 240/23) zunächst fest: Nach § 10 StrWG-SH (Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein) müsse der Straßenbaulastträger Straßen in einem „dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand“ halten und dabei die Belange älterer Menschen berücksichtigen.

Daraus folge, „dass sich Straßen grundsätzlich nicht in einem einwandfreien Zustand befinden müssen und von ihnen mit Blick auf etwaige Unebenheiten eine Restgefahr ausgehen kann“. Der Umfang der Sorge für die Verkehrssicherheit werde maßgeblich von Art und Häufigkeit der Benutzung des Wegs und seiner Bedeutung bestimmt.

Ein Verkehrssicherungspflichtiger müsse in geeigneter und zumutbarer Weise jene Gefahren ausräumen und erforderlichenfalls vor ihnen warnen, die für den sorgfältigen Benutzer nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar sind und auf die er sich nicht oder nicht rechtzeitig einrichten kann. Grundsätzlich müsse sich der Straßenbenutzer den Straßenverhältnissen anpassen.

Widersprüche der Darstellung gehen zu Lasten des Klägers

Wie schon die Beklagte ortete aber auch das Gericht Widersprüche in den Darstellungen des Klägers. Ursprünglich habe dieser angegeben, wegen unebener Gehwegplatten gestolpert zu sein, und dazu Fotos vorgelegt. Daraus habe sich aber kein konkreter Höhenunterschied ergeben.

Später habe er vorgetragen, ein Höhenunterschied von 1,0 bis 1,5 cm sei festgestellt worden, zuletzt habe er den Höhenunterschied auf 2,0 bis 2,5 cm geschätzt. „Dieser Vortrag ist zu divergent und ungenau“, um sich eine Überzeugung von den Begebenheiten vor Ort zu verschaffen, so das Gericht.

Verkehrssicherungspflicht nicht verletzt

Doch selbst, wenn man von bis zu 2,5 cm Unterschied ausginge, „war mit Blick auf die Gesamtumstände kein pflichtwidriger Zustand des Gehwegs festzustellen“.

Die Rechtsprechung beurteile die Pflichtwidrigkeit von Schäden an Gehwegen und unterschiedlicher Höhenniveaus im Fußgängerbereich „mit Blick auf die konkreten Umstände des Einzelfalls“.

Eine haftungsbegründende Verletzung der Verkehrssicherungspflicht könne erst angenommen werden, wenn eine Gefahrenlage auch für den aufmerksamen Verkehrsteilnehmer überraschend eintritt und nicht rechtzeitig erkennbar ist.

Wenn man von 2,5 cm als hinnehmbarem Höhenunterschied ausgehe, hätte der Kläger also weitere Anhaltspunkte vorbringen müssen, „aus denen sich ein Überraschungsmoment oder ein anderer Umstand“ ergab, aufgrund dessen er diesen Unterschied nicht hätte feststellen können.

Keine erheblichen weiteren Umstände

Dass die Holstenstraße das Haupteinfallstor vom Lübecker Bahnhof in die Altstadt und hoch frequentiert ist, führe nicht ohne Weiteres zu erhöhten Sorgfaltsanforderungen der Beklagten.

„Denn die Klägerseite hat daraus keine Ableitung für die Erkennbarkeit der Gehwegschäden gezogen.“ Ein regelmäßig derart gedrängter Fußgängerverkehr, dass der Gehweg nicht erkennbar wäre, sei auch dem Gericht nicht bekannt.

Die Straße sei im unteren Bereich „auch nicht durch eine Vielzahl ansprechender Schaufenster geprägt“, die Fußgänger ablenken würden. Mit Ausnahme der Lichtverhältnisse habe der Kläger keine konkreten Umstände aufgezeigt, die zur Nicht-Erkennbarkeit geführt hätten.

Instandsetzung kein Indiz für vorherige Pflichtwidrigkeit

Allein daraus, dass die Stelle nach dem behaupteten Unfall instandgesetzt wurde, folge nicht, dass ihr Zustand bis dahin pflichtwidrig gewesen wäre. „Die Instandsetzung von Gehwegplatten ist gerade Teil der Wahrnehmung und Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten.“

Somit kam das Gericht zu dem Schluss, dass dem Mann kein Anspruch gegen die Hansestadt Lübeck zustehe.