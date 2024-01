Unfall mit Linksabbieger: Mitverschulden trotz Vorfahrt?

12.1.2024 – Im Bereich einer Kreuzung, in der die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ gilt, darf ein Verkehrsteilnehmer in der Regel darauf vertrauen, dass sein Vorfahrtsrecht beachtet wird. Ihn trifft daher bei einem Unfall kein Mitverschulden, wenn er sich beim Einfahren in die Kreuzung überwiegend nach rechts orientiert hat. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Saarbrücken vom 10. November 2023 hervor (13 S 30/23).

Die Klägerin wollte mit ihrem Pkw eine Kreuzung, an der die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ galt, überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeug. Dessen Fahrer wollte nach links abbiegen.

Trotz dieser eindeutigen Vorfahrtsverletzung warf der Linksabbieger der Autofahrerin vor, den Unfall zu mindestens einem Viertel mitverschuldet zu haben.

Diese habe sich beim Überqueren der Kreuzung nachweislich überwiegend nach rechts orientiert und ihn als Linksabbieger zu spät wahrgenommen. Und das, obwohl er sich mit seinem Fahrzeug bereits mittig im Kreuzungsbereich befunden habe.

Erfolg in der Berufung

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht St. Wendel schloss sich der Argumentation des Beklagten an. Es wies die Forderung der Klägerin auf vollständigen Ersatz des Schadens, der ihr durch den Unfall entstanden war, als unbegründet zurück.

Zu Unrecht, befand das von der Frau in Berufung angerufene Saarbrücker Landgericht. Es gab der Berufung in vollem Umfang statt.

Wartepflichtiger hat Vorfahrtsrecht zu beachten

Nach Ansicht des Gerichts darf ein Verkehrsteilnehmer im Bereich einer Kreuzung, in der „rechts vor links“ gilt, grundsätzlich darauf vertrauen, dass Wartepflichtige das Vorfahrtsrecht beachten. Da er selbst die Vorfahrt von rechts kommender Fahrzeuge zu beachten habe, sei es auch nicht zu beanstanden, wenn er sich bei Einfahrt in den Kreuzungsbereich überwiegend nach rechts orientiere.

Von einem Mitverschulden bei einer Kollision mit einem wartepflichtigen Fahrzeug könne nur dann ausgegangen werden, wenn die Kreuzung für den Wartepflichtigen nach rechts nur schwer einsehbar oder der Vorfahrtsberechtigte nachweislich deutlich zu schnell gefahren sei. Beides sei in der entschiedenen Sache nicht der Fall gewesen.