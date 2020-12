Überschussbeteiligungen werden teils massiv heruntergeschraubt

11.12.2020 – Ideal und Athora (früher Delta Lloyd) haben für 2020 mit je 3,00 Prozent die höchste laufende Verzinsung deklariert (Stand: 11. Dezember 2020, 11.00 Uhr). Der niedrigste Wert steht mit 1,25 Prozent für die R+V a.G. zu Buche, die am stärksten reduziert hat (minus 1,05 Prozentpunkte). Zum Teil deutlich gekürzt haben auch Allianz, Axa, Barmenia, Condor, Deutsche Ärzte, DEVK Allgemeine, Ergo, Ergo Vorsorge, Ideal, Presseversorgung, Provinzial Rheinland, R+V AG und Victoria.

Gegen Ende eines jeden Jahres geben die Lebensversicherer bekannt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Kunden im kommenden Jahr gutschreiben. In den letzten 24 Stunden hat sich gleich mehr als ein halbes Dutzend Anbieter aus der Deckung gewagt und Deklarationen veröffentlicht.

Dazu zählt auch die R+V Lebensversicherung AG, die mit über 6,1 Milliarden Euro verdienten Bruttobeiträgen der zweitgrößte Akteur auf dem deutschen Markt ist (Marktanteil: 6,24 Prozent).

R+V AG nimmt Klassik-Angebot „PrivatRente“ aus dem Programm

Die Wiesbadener stellten per Pressemitteilung ihre neue, „übersichtlich gegliederte“ Produktpalette ab 2021 vor. Diese besteht neben verschiedenen Biometrieprodukten nach Unternehmensangaben einerseits aus Fondspolicen für chancenorientierte Kunden. „Einen – je nach Aktienmarkt veränderbaren – Mix aus sicherem und Chancenkapital bietet die ‚R+V-AnlageKombi Safe+Smart‘.

Für sicherheitsorientierte Kunden gibt es künftig die komplett überarbeitete ‚R+V-PrivatRente IndexInvest‘“ und „die ebenfalls modernisierte ‚R+V-PrivatRente Performance‘“, so der Lebensversicherer. Die „R+V PrivatRente“ aus der Klassik-Familie wird in Zukunft nicht mehr im Neugeschäft angeboten.

R+V AG senkt Verzinsung

Darüber hinaus gab die Versicherungsgruppe ihre Überschussdeklaration für das kommende Jahr bekannt. Eigenen Angaben zufolge bietet sie „für die modernisierte ‚R+V-PrivatRente Performance‘ auch 2021 eine im aktuellen Null- und Minuszinsumfeld zeitgemäße Gesamtverzinsung von 2,05 Prozent.“

Darin enthalten sind eine laufende Verzinsung von 1,75 Prozent sowie die Schlussüberschuss-Beteiligung und die Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,30 Prozent. Für 2020 liegt die laufende Verzinsung noch bei 2,40 Prozent, also 0,65 Prozentpunkte höher. Die gesamte Verzinsung betrug 2,90 Prozent (VersicherungsJournal 13.12.2019), das sind 0,85 Prozentpunkte mehr als im kommenden Jahr.

Zur Einordnung wies ein Unternehmenssprecher auf Folgendes hin: „Die Werte der ‚PrivatRente Performance‘ sind nicht eins zu eins miteinander zu vergleichen, da das Produkt 2021 komplett neu designt ist.“

Auf Nachfrage des VersicherungsJournals bezifferte die R+V die laufende Verzinsung für das Klassik-Angebot „R+V PrivatRente“ für 2021 auf 1,75 (2020: 2,30) Prozent. Die gesamte Verzinsung liegt bei 2,05 (2,60) Prozent.

Auch R+V a.G. und Condor reduzieren

Die laufende Verzinsung der R+V Lebensversicherung a.G. gab der Sprecher für 2021 mit 1,25 (2020: 2,30) Prozent an. Ebenfalls um 1,05 Prozentpunkte geringer als aktuell fällt bei diesem Akteur im kommenden Jahr die gesamte Verzinsung mit 1,50 Prozent aus. Die R+V a.G. nimmt mit rund 210 Millionen Euro Prämienvolumen (Marktanteil: 0,21 Prozent) Position 53 im deutschen Markt ein.

Mit der Condor Lebensversicherungs-AG veröffentlichte am Donnerstag ein weiteres Mitglied aus dem R+V-Konzern seine Überschussdeklaration. Demnach sinkt die laufende Verzinsung für Kunden mit einer Klassik-Rente von 2,20 auf 1,75 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Beteiligung sowie Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven wird mit 2,00 (2,45) angegeben.

DEVK Allgemeine verringert Verzinsung

Auch der DEVK-Konzern hat am Donnerstag über die Überschussbeteiligung 2021 informiert. Kunden der DEVK Allgemeinen Lebensversicherungs-AG, die nach Unternehmensangaben allen Privatkunden offensteht, erhalten im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 2,20 (2020: 2,50) Prozent. Die gesamte Verzinsung könne „bis zu 2,60 Prozent erreichen“, heißt es weiter.

Beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. bleibt es hingegen zum dritten Mal in Folge bei 2,7 Prozent laufender Verzinsung. Je nach Vertrag könne die gesamte Verzinsung über drei Prozent betragen. Vereinsmitglieder sind eigener Darstellung zufolge insbesondere im Verkehrsmarkt arbeitende Personen.

Die DEVK Allgemeine kam 2019 auf 461 Millionen Euro verdiente Bruttoprämien. Mit 0,47 Prozent Marktanteil ist sie die Nummer 39 im Markt. Die DEVK a.G. belegt mit einem Marktanteil von 0,33 Prozent (325 Millionen Euro) Position 43.

Auch Ergo passt Überschussbeteiligung an

Am Freitagmorgen hat sich auch die Ergo Group AG mit den Deklarationen für ihre Lebensversicherer an die Öffentlich gewandt. Die Düsseldorfer passen die Überschussbeteiligung an die „aktuelle Marktentwicklung an“. Sie bieten ihren Kunden nach eigenen Angaben „auch im neuen Jahr eine attraktive Verzinsung an“.

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, über die das Neugeschäft der Gruppe läuft, reduziert die laufende Verzinsung für 2021 um 0,25 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Beteiligung und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven wird mit 2,55 Prozent angegeben.

Bei der Ergo Lebensversicherung AG und der Victoria Lebensversicherung AG beläuft sich die laufende Verzinsung auf 2,00 (2020: 2,05) Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Beteiligung und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven liegt bei 2,25 Prozent.

Die Ergo Leben reihte sich 2019 mit rund 2,23 Milliarden Euro Bruttoprämien (Marktanteil: 2,27 Prozent) an elfter Stelle im deutschen Markt ein. Die Ergo Vorsorge belegt mit 835 Millionen Euro (Anteil: 0,85 Prozent) Position 27. Die Victoria findet sich mit 612 Millionen Euro (Marktanteil: 0,62 Prozent) auf Platz 35 wieder.

Zahlreiche Anbieter nehmen Abschlag vor

Zum Redaktionsschluss waren der Redaktion insgesamt etwa zwei Dutzend Deklarationen von rund 20 Anbietern bekannt. Reduziert haben neben den oben aufgeführten Playern auch die Barmenia Lebensversicherung a.G. (9.12.2020), die Allianz Lebensversicherungs-AG (3.12.2020), die Versorgungswerk der Presse GmbH (3.12.2020), die Axa Lebensversicherung AG (25.11.2020) und die Ideal Lebensversicherung a.G. (24.11.2020).

Zu den Absenkern bei der laufenden Verzinsung gehört laut einer Auflistung der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH ferner die Deutsche Ärzteversicherung AG (minus 0,30 Prozentpunkte auf 2,60 Prozent) und die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG (minus 0,20 Prozentpunkte auf 2,30 Prozent.

Übersicht über die bisher bekannten Überschussbeteiligungen

Die bisher bekannten laufenden Verzinsungen bewegen sich in einem Korridor zwischen 1,25 Prozent bei der R+V a.G. und 3,00 Prozent. Die höchste laufende Verzinsung gewähren nach aktuellem Stand die Ideal – trotz Absenkung – und die Athora Lebensversicherung AG (früher Delta Lloyd (4.3.2010), zwischenzeitlich Athene (19.1.2015)).

Letztere hat als bisher einziger Akteur erhöht – und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Die Athora gewährt mit 4,0 Prozent die höchste gesamte Verzinsung (27.11.2020).

Generell gilt: Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.