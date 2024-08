Über diese Autoversicherer ärgern sich Kunden am meisten

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

1.6.2015 – In einer aktuellen Studie wurde die Kundenzufriedenheit in der Kfz-Versicherung untersucht. Wie Service, Preis-/Leistungsverhältnis sowie Vertragsleistungen beurteilt werden, welche Ärgernisse aufgetreten sind – und welche Anbieter am besten abschneiden (Bild: Disq) In einer aktuellen Studie wurde die Kundenzufriedenheit in der Kfz-Versicherung untersucht. Wie Service, Preis-/Leistungsverhältnis sowie Vertragsleistungen beurteilt werden, welche Ärgernisse aufgetreten sind – und welche Anbieter am besten abschneiden (Bild: Disq) mehr ...

5.10.2020 – Servicevalue hat die Service- und Kundendienstqualität von über 40 Gesellschaften untersucht. Bei den 30 Serviceversicherern fielen aus der nun achtköpfigen Spitzengruppe zwei Anbieter heraus und einer stieg auf. Von den elf Direktversicherern schnitten erneut drei „sehr gut“ ab. (Bild: Pixabay, CC0) Servicevalue hat die Service- und Kundendienstqualität von über 40 Gesellschaften untersucht. Bei den 30 Serviceversicherern fielen aus der nun achtköpfigen Spitzengruppe zwei Anbieter heraus und einer stieg auf. Von den elf Direktversicherern schnitten erneut drei „sehr gut“ ab. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

23.9.2019 – Welche Anbieter mit klassischen und direkten Vertrieb Verbraucher am besten finden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Verbraucherorientierung gehört, hat Servicevalue in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Tumisu, Pixabay, CC0) Welche Anbieter mit klassischen und direkten Vertrieb Verbraucher am besten finden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Verbraucherorientierung gehört, hat Servicevalue in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Tumisu, Pixabay, CC0) mehr ...

1.6.2018 – Welche Gesellschaften im Allgemeinen und im Speziellen in den Versicherungszweigen Kraftfahrt und Wohngebäude ihre Kunden am fairsten behandeln, zeigen drei aktuelle Untersuchungen. Ein paar Anbieter landeten in allen drei Studien unter den Spitzenreitern. (Bild: Servicevalue) Welche Gesellschaften im Allgemeinen und im Speziellen in den Versicherungszweigen Kraftfahrt und Wohngebäude ihre Kunden am fairsten behandeln, zeigen drei aktuelle Untersuchungen. Ein paar Anbieter landeten in allen drei Studien unter den Spitzenreitern. (Bild: Servicevalue) mehr ...

11.10.2017 – Welche Anbieter (klassisch und direkt) aus Kundensicht am besten bei der Regulierung von Schäden in der Autoversicherung abschneiden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Kundenorientierung gehört, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Wichert) Welche Anbieter (klassisch und direkt) aus Kundensicht am besten bei der Regulierung von Schäden in der Autoversicherung abschneiden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Kundenorientierung gehört, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...

4.10.2017 – Wie Versicherte ihre Rechtschutz-, Privathaftpflicht- und Direkt-Anbieter bewerteten, hat Servicevalue untersucht. In den drei Studien gab es diverse neue Top-Platzierte und einen altbekannten Sieger mit neuem Namen. (Bild: Servicevalue) Wie Versicherte ihre Rechtschutz-, Privathaftpflicht- und Direkt-Anbieter bewerteten, hat Servicevalue untersucht. In den drei Studien gab es diverse neue Top-Platzierte und einen altbekannten Sieger mit neuem Namen. (Bild: Servicevalue) mehr ...