Über 20 Prozent höhere Beiträge in der Autoversicherung

23.4.2024 – Die Prämien in der Autoversicherung steigen weiter. Die Assekuranzen müssen ein deutliches Minus und die Kosteninflation ausgleichen. Ob der Markt schon 2025 eine schwarze Null schafft, ist noch ungewiss. Ganz düster sieht es in der Flottenversicherung aus. Dieser Eindruck entstand auf der Tagung „Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus“.

„Der Markt hat reagiert und die Prämien sehr deutlich angepasst.“ Das sagte Marco Morawetz, Head of Consulting bei der General Reinsurance Corporation (Gen Re), auf der Tagung „Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus“ von Businessforum21.

„Gegenüber dem 1.1.2023 sind die K-Tarife um 12,7 Prozent gestiegen; bis zum 1.4.2024 sogar um 24,2 Prozent“, so Morawetz. Basis ist eine Auswertung der Tarife von 43 Autoversicherern mit einem Marktanteil von insgesamt rund 55 Prozent.

Anstieg der Kfz-Versicherungsbeiträge (Bild: Gen Re). Zum Vergrößern Bild klicken.

Weitere „Preisdisziplin“ in der Kfz-Versicherung notwendig

„Die Beitragsentwicklung könnte die Schadenentwicklung in 2024 übertreffen, damit wäre eine Trendumkehr eingeleitet“, erläuterte der Analyst. Für 2025 könnten aber schwarze Zahlen nur geschrieben werden, wenn der Markt weiterhin auch für das Jahresendgeschäft die gleiche Preisdisziplin einhält.

Marco Morawetz (Bild: Schmidt-Kasparek)

Ähnlich sieht Dr. Per-Johan Horgby, Mitglied des Vorstands der Württembergischen Versicherung AG, die Entwicklung am Markt. So könnte man im Vergleichsportal Nafi GmbH bereits für die ersten Wochen des Jahres 2024 eine deutliche Prämiensteigerung feststellen. „Rechnet man diese hoch, würden die Prämien im gesamten Jahr um rund 22 Prozent steigen“, so Horgby.

Noch dramatischer als der Privatmarkt dürfte sich Ende 2024 das Flottengeschäft entwickeln. Nach Einschätzung des Managers werden fast alle Flotten am Markt ausgeschrieben. „Viele Flotten werden dann trotzdem keine Heimat finden“, prognostizierte Horgby.

Per-Johan Horgby (Bild: Schmidt-Kasparek)

Dann müssten die Kunden vielfach wohl zum besitzenden Versicherer zurückkehren. Hier haben die Flottenbetreiber aber vielfach den Vorteil, dass Vermittler und Versicherer die Kundenbeziehung erhalten wollen, wenn es weitere gut verlaufende Sparten gibt. Insgesamt dürfte der Flottenversicherung ein sehr schwieriges Jahresendgeschäft bevorstehen.

Die unterjährige Hauptfälligkeit nimmt derzeit eklatant zu. Marco Morawetz, Gen Re

Unterjährige Hauptfälligkeit im Trend

Viele Autofahrer müssen auch im Laufe des Jahres mit Erhöhungen ihrer bestehenden Policen rechnen, weil mittlerweile rund 30 Prozent der Verträge eine unterjährige Hauptfälligkeit haben. „Die unterjährige Hauptfälligkeit nimmt derzeit eklatant zu“, bestätigte Morawetz. Die Anpassung laufen somit über das ganze Jahr verteilt.

Etwas konservativer beurteilt Stefan Schmuttermair die Lage. Er ist Bereichsleiter Zentralbereich Deutschland bei der E+S Rückversicherung AG.

„Die realisierten Beitragsverbesserungen liegen nach aktuellen Erkenntnissen in 2024 in der Vollkaskoversicherung bei zwölf Prozent, in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei acht Prozent und in der Teilkasko bei sieben Prozent“, so Schmuttermaier. Daher geht der Experte auch 2025 von einem negativen Ergebnis in der Autoversicherung aus.

Hohes Minus in der Autosparte in 2024

Grundsätzlich fährt die Branche 2024 deutlich in die roten Zahlen. Der technische Verlust könnte bei 2,2 Milliarden Euro liegen. So die Prognose der E+S. Damit würde die Branche ein Minus von 6,6 Prozent einfahren.

Immerhin ist der Verlust etwas geringer geworden. Er lag 2023 bei 3,2 Milliarden Euro, was einem Minus von 10,5 Prozent entspricht.

Wie die Versicherer 2024 individuell tatsächlich auf die Herausforderungen reagieren, ist unklar. Mehrfach wurde auf dem Kongress darauf verwiesen, dass insbesondere große Autoversicherer die dramatische Situation, „noch nicht begriffen“ hätten.

Es werden immer öfter Preise verglichen. Wolfgang Schütz, Verivox

Wechselbereitschaft der Kunden ist stark gestiegen

Gleichzeitig ist die Wechselbereitschaft der Kundinnen und Kunden stark gestiegen. „Nahezu die Hälfte aller Autobesitzer waren im vergangenen Jahr wechselbereit“, sagte Christian Krams, Mitglied des Vorstands der Bavariadirekt Versicherung AG und der Versicherungskammer Bayern.

Christian Krams (Bild: Schmidt-Kasparek)

Mittlerweile würden sogar 61 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher die Kosten der Autoversicherung als stark belastend empfinden. „Es werden immer öfter Preise verglichen“, sagte Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. Die Kundinnen und Kunden wären preissensibler geworden.

Gleichzeitig stellt der Portalbetreiber fest, dass Versicherer schneller ihre Tarife ändern können. Zudem würden mehr Versicherer bestimmte Zielgruppen ansprechen, für die sie deutlich günstigere Prämien anbieten würden. Dahinter stehen immer öfter Modelle, die mit künstlicher Intelligenz das Risiko in kurzer Zeit berechnen können.

Dies Entwicklung wird laut Experte Morawetz noch beschleunigen. Die Angst vor Kundenverlusten bestimmt aber immer noch bei vielen Kfz-Versicherern die Preispolitik.

Wenn der Kunde erst einmal in der Fremdwerkstatt ist, dann wird das keine gute Regulierung mehr. Stefanie Aigner, VHV

Focus auf KH-Schadenregulierung

Um den Druck auf die Preise abzuschwächen, planen viele Kraftfahrtversicherer ihr Schaden- und Kostenmanagement zu straffen. „Wenn der Kunde erst einmal in der Fremdwerkstatt ist, dann wird das keine gute Regulierung mehr“, erläuterte Stefanie Aigner, Leiterin Schaden, bei der VHV Allgemeine Versicherung AG.

Der Erstkontakt sei entscheidend. Man müsse mit einem schnellen Termin, etwa durch Videobegutachtung, Unfallfahrzeuge in die eigene Schadenorganisation steuern. „Der Markt zielt hier vor allem auf Kaskoversicherte, also die eigenen Kunden.“

Daher rät die Managerin den Focus auf die KH-Sparte zu lenken. „Dann können oft Anwaltskosten, Gerichtsprozesse und Gutachterkosten vermieden werden“, so Aigner. Ein guter Service könnte sich für die Assekuranzen lohnen. „Vielleicht ist der heutige Anspruchsteller schon der Kunde von morgen“, sagte Aigner.