Trauben landen in Hydrauliköl: Ein Fall für den Kfz-Haftpflichtversicherer?

11.9.2024 – Beim Ernten verunreinigte ausgetretenes Hydrauliköl Trauben. Als diese in einen Lesewagen umgefüllt wurden, wurden auch die dort bereits befindlichen Trauben verschmutzt. Nach Ansicht von Erstinstanz und Berufungsgericht war der Schaden „bei dem Betrieb“ des Traubenvollernters eingetreten. Der Bundesgerichtshof sah das anders.

Im Oktober 2019 erntete der Halter eines Traubenvollernters als landwirtschaftlicher Lohnunternehmer einen Weinberg der späteren Klägerin ab. Dabei trat Hydrauliköl aus einer undichten Leitung des Fahrzeugs aus.

Die so verunreinigten Trauben wurden dann in einen Lesewagen der Weinbergbesitzerin umgefüllt. Dadurch wurden auch die dort bereits lagernden Früchte verunreinigt. Aus dem Obst konnte kein verwertbarer Wein mehr hergestellt werden.

21.500 Euro Schadenersatz plus Zinsen gefordert

Die Klägerin forderte deshalb vom Halter des Traubenvollernters und dessen Kfz-Haftpflichtversicherer rund 21.500 Euro Schadenersatz plus Zinsen. Das Landgericht Bad Kreuznach gab der Klage statt.

Der Haftpflichtversicherer ging in Berufung. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz änderte das Urteil – allerdings nur hinsichtlich der Höhe der Zinsen.

Die Argumentation des Oberlandesgerichts

So kam die Sache am Ende mittels Revision der Beklagten zum Bundesgerichtshof (BGH). In seinem Urteil VI ZR 80/23 vom 27. Februar 2024 fasste er zunächst die Argumentation des OLG zusammen:

Dieses habe seine Entscheidung auf eine Haftung aus § 7 Absatz 1 StVG (in Verbindung mit § 115 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 VVG, § 1 Satz 1 PflVG) gestützt. Das weit auszulegende Haftungsmerkmal „bei dem Betrieb“ im Sinne von § 7 Absatz 1 StVG sei erfüllt.

Der Ausschluss nach § 8 Nummer 3 StVG greife nicht, denn die abgeernteten und in einem maschineneigenen Behälter gesammelten Trauben seien hier nicht als beförderte Sachen im Sinne dieser Vorschrift anzusehen.

Sie seien auch keine beförderten Sachen im Sinne des Haftungsausschlusses, der gemäß Teil B Nummer 11 Absatz 4 AKB zwischen dem Halter und seinem Haftpflichtversicherer vereinbart war.

BGH kippt Entscheidung der Vorinstanzen

Der Bundesgerichtshof selbst kam zu einem anderen Befund. Der Anspruch gegen Halter und Versicherer aufgrund der angeführten Normen sei schon deshalb ausgeschlossen, weil die Trauben nicht „bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs“ kontaminiert worden seien.

Der BGH verwies dazu auf ein Senatsurteil vom 18. Juli 2023 (VI ZR 16/23): Der dort entschiedene Fall unterscheide sich vom vorliegenden im Wesentlichen nur dadurch, dass es dort nicht um Hydrauliköl, sondern um Dieselkraftstoff ging.

In dem damaligen Urteil hatte der BGH unter anderem ausgeführt: Wenn die Gesamtbetrachtung ergibt, dass der Unfall „in keinem haftungsrechtlich relevanten Zusammenhang mit der Bestimmung des Kraftfahrzeugs als eine der Fortbewegung und dem Transport dienende Maschine steht“, sondern dass die Funktion als Arbeitsmaschine im Vordergrund steht, „wird der Schadensablauf nicht durch den Betrieb des Kraftfahrzeuges geprägt“.

Schaden nicht „bei dem Betrieb“ des Fahrzeugs eingetreten

Im vorliegenden Fall sei das primäre Schadensereignis – also die Verunreinigung einer Partie Trauben bei der Ernte durch Hydrauliköl – nicht „bei dem Betrieb“ des Traubenvollernters eingetreten. Damit sei auch der Folgeschaden – nämlich die Verunreinigung der bereits im Lesewagen befindlichen Trauben – nicht dem Betrieb des Traubenvollernters zuzurechnen.

Die Umfüllung der kontaminierten Trauben „mag zwar mittels der Maschinenkraft des Traubenvollernters erfolgt sein“, so der BGH weiter. In der Verunreinigung der bereits im Lesewagen befindlichen Trauben durch Vermengung „hat sich aber eine von der kontaminierten Partie Trauben ausgehende Gefahr verwirklicht und nicht die Betriebsgefahr des Traubenvollernters“.