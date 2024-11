Topmanagement liegt vorn: Wie die bAV in mittelständischen Betrieben verbreitet ist

15.11.2024 – Die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung in mittelständischen Betrieben stagniert. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Generali. Personalentscheider schätzen, dass – ohne das Management betrachtet – weniger als jeder zweite Beschäftigte eine Betriebsrente besitzt. In kleinen Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern ist es sogar weniger als jeder Vierte.

Seit 2012 veröffentlicht die F.A.Z. Business Media GmbH im Auftrag der Generali Deutschland AG eine Studienreihe, die danach fragt, wie die betriebliche Altersversorgung (bAV) in mittelständischen Betrieben verbreitet ist. Untersucht wird auch, welche Themen dazu sowohl die Verantwortlichen als auch die Mitarbeiter beschäftigen.

Die aktuelle Ausgabe „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2024“ wurde am Dienstag vorgestellt und bestätigt das Bild der Vorjahre. Während in den Betrieben grundsätzlich eine hohe Bereitschaft besteht, die bAV aktiv anzubieten, und auch das Interesse der Beschäftigten groß ist, stagniert die Marktdurchdringung in den mittelständischen Unternehmen.

Personalverantwortliche in kleinen und mittelständischen Betrieben befragt

Für die aktuelle Umfrage hat das Marktforschungsinstitut Forsa Politik und Sozialforschung GmbH 200 Personalverantwortliche telefonisch befragt, die in ihren Unternehmen für die bAV zuständig sind. Die meisten Teilnehmer waren Leiter der Personalabteilung und arbeiteten einen standardisierten Fragebogen im Rahmen eines computergestützten Telefoninterviews (CATI-Methode) ab.

Die Unternehmen wurden nach Größe unterschieden. Kleine Unternehmen haben 50 bis 99 Mitarbeiter, mittlere 100 bis 249 Mitarbeiter und größere 250 bis 500 Mitarbeiter. Die Betriebe stammen aus 20 verschiedenen Branchen, die die Studienmacher zusätzlich in Industrie und Dienstleistung unterteilt haben. Die Umfrage fand vom 27. Mai bis 12. Juni 2024 statt.

Betriebliche Altersvorsorge wird von Beschäftigten oft nachgefragt

Die Beschäftigten zeigen großes Interesse an der betrieblichen Altersvorsorge. Laut Umfrage sprechen in 89 Prozent der Unternehmen die Mitarbeiter mit den zuständigen Abteilungen über die Betriebsrente. Besonders häufig möchten die Beschäftigten wissen, ob der Arbeitgeber sich finanziell an der bAV beteiligt – das wird in 64 Prozent der Betriebe nachgefragt.

In genau sechs von zehn Unternehmen erkundigen sich die Mitarbeiter nach dem allgemeinen bAV-Angebot des Arbeitgebers. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg des Interesses um rund sieben Prozent.

45 Prozent der Betriebe verzeichneten zudem Anfragen zur individuellen Beratung, obwohl das Interesse im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 6,25 Prozent zurückgegangen ist. Weitere wichtige Themen, die von den Beschäftigten aktiv nachgefragt werden, sind:

die Flexibilität von Beiträgen und Auszahlungen (in 38 Prozent der Betriebe angesprochen),

die Unterstützung eines flexiblen Übergangs in die Rentenphase (35 Prozent),

Sicherheit der Anlage durch Garantieleistungen (34 Prozent),

Absicherung des Todesfalls und des Invaliditätsrisikos (28 Prozent),

Rendite der Anlage (28 Prozent),

Aus dem Einkommen bleibt kein Geld für Entgeltumwandlung (24 Prozent),

Sozialpartnermodell mit reiner Beitragszusage (neun Prozent).

Im Topmanagement ist der bAV-Anteil am höchsten

Trotz des großen allgemeinen Interesses an der betrieblichen Altersversorgung in mittelständischen Unternehmen stagniert ihre Verbreitung.

In der Umfrage wurden die Personalverantwortlichen gebeten, den Anteil der Mitarbeiter zu schätzen, die bereits ein bAV-Angebot nutzen. Dabei wurde zwischen „Topmanagement“, „mittlerem Management“ und „übrigen Mitarbeitern“ unterschieden.

Im Topmanagement ist der Anteil derjenigen mit einer bAV am höchsten. Allerdings sank dieser laut Einschätzung der Befragten im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent, so dass aktuell 53 Prozent mindestens einen bAV-Vertrag haben.

Im mittleren Management hingegen ist der Anteil leicht um 0,9 Prozent gestiegen – 45,1 Prozent verfügen nun über mindestens einen Vertrag.

Verbreitung der bAV stagniert

Am geringsten verbreitet ist die bAV bei den übrigen Mitarbeitern, die vermutlich den Großteil der Belegschaft ausmachen. Derzeit besitzen 42,4 Prozent eine bAV, was einem Anstieg von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Tendenziell ist die betriebliche Altersvorsorge in kleineren Betrieben seltener verbreitet, während der Durchdringungsgrad in größeren Unternehmen steigt. So verfügen in kleinen Betrieben nur 36,1 Prozent der übrigen Mitarbeiter über eine Betriebsrente, während es in größeren Unternehmen mit 250 bis 500 Beschäftigten fast jeder zweite ist.