Sturmschaden zeugt vom Sinn einer Teilkaskoversicherung

1.3.2022 – Wird ein Fahrzeug im Rahmen eines Orkans durch ein ordnungsgemäß gesichertes Baustellenschild beschädigt, hat der Fahrzeughalter weder einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung durch die Gemeinde noch durch das Bauunternehmen, welches das Schild aufgestellt hat. Das hat das Landgericht Köln mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 11. Februar 2022 entschieden (5 O 313/19).

Der Kläger hatte seinen Personenkraftwagen im März 2019 in Köln vor seinem Haus in einer Parktasche abgestellt, als es in einer Orkannacht durch ein umfallendes Baustellenschild beschädigt wurde.

Den ihm entstandenen Schaden in Höhe von fast 3.000 Euro machte er gegenüber der Stadt Köln geltend. Denn die hatte ein Bauunternehmen nicht nur mit der Durchführung von Bauarbeiten, sondern auch mit der Aufstellung des Schildes beauftragt.

Verkehrssicherungspflicht verletzt?

Der Kläger behauptete, dass es zu dem Schaden nur gekommen sei, weil man nach Abschluss der Baumaßnahmen offenkundig vergessen habe, das Schild zeitnah zu entfernen. Es sei im Übrigen nicht ordnungsgemäß gesichert worden.

Beides sei der Gemeinde anzulasten. Sie habe daher in eklatanter Weise ihre Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt.

Dieser Argumentation wollte sich das Kölner Landgericht nicht anschließen. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Kein Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften

Nach Befragung eines Sachverständigen war das Gericht überzeugt, dass das Schild den Regeln entsprechend durch zwei Fußplatten gesichert worden war.

Auch die Ausrichtung des Schildes sei korrekt gewesen. Denn die Längsseiten der Fußplatten hätten in einem Winkel von 90 Grad zu dem Verkehrszeichen gestanden. Daher könne weder der Stadt noch dem Bauunternehmen vorgeworfen werden, gegen die maßgeblichen Sicherheitsvorschriften verstoßen zu haben.

Dass das Schild dennoch umgefallen sei, sei auf die zum Zeitpunkt des Schadenereignisses herrschenden Windverhältnisse von bis zu 12 Beaufort zurückzuführen. Bei dem Vorfall habe sich folglich das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht.

Vom Nutzen einer Kaskoversicherung

Übrigens: Hätte der Kläger eine (Teil-) Kaskoversicherung abgeschlossen, hätte die die Reparaturkosten übernommen. Denn Kaskoversicherer sind ab einer Windstärke von 8 Beaufort in der Pflicht.

Nach Aussage des Gutachters hätte das Schild einer Windstärke von bis zu 8 Beaufort standgehalten, so dass es gar nicht erst zu dem Schaden gekommen wäre.