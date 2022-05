Studie: „Haushalte sparen jetzt anders“

27.5.2022

„Negativverzinsung und anziehende Inflation führten 2021 zu einer Abkehr von der bisherigen, starken Präferenz der privaten Haushalte für Liquidität: Bankeinlagen machten das erste Mal seit 15 Jahren nicht mehr den relativ größten Anteil der Ersparnisbildung aus.“ Das zeigt der „Deutschland-Monitor“ der Deutschen Bank AG.

Demnach entfielen die meisten Sparleistungen auf Investmentfonds, die eine Rekordsumme von 104,6 Milliarden Euro an neuen Mitteln erhielten. Direkt in Aktien wurden 31,7 Milliarden Euro investiert. In Lebensversicherungen wurden 51,9 Milliarden Euro eingezahlt. Das habe den Rekord des Vorjahres noch leicht übertroffen, schreiben die Banker.

Deutschland-Monitor, Angaben für 2021 (Bild: Deutsche Bank)

Auf Pensionskassen und ähnliche sowie Nicht-Lebensversicherungen entfielen jeweils über 20 Milliarden Euro. Rückläufig waren bei den privaten Haushalten einzig die Schuldverschreibungen (minus 5,9 Milliarden Euro).

Mit insgesamt 373 Milliarden Euro blieben die Zuflüsse zum Finanzvermögen unter dem Rekordwert von 2020. Die Sparquote betrug 15 Prozent mit abnehmender Tendenz. Der langfristige Durchschnitt lag bei elf Prozent.