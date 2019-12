Studie: Bei zwölf Krankenversicherern drohen Beitragssprünge

9.12.2019 – Die privaten Krankenversicherer sind in ihren Berichten zu den Solvenzkennzahlen (SFCR) nach Einschätzung der Zielke Research Consult zwar transparenter geworden – die gezeigten Quoten haben sich aber verschlechtert. Die Folge: Es drohen mittelfristig Verteuerungen über der medizinischen Inflationsrate.

Nur 14 von 39 privaten Krankenversicherern werden mittelfristig – also auf Sicht von etwa drei Jahren – die Beiträge für die Versicherten stabil halten können. Das zeigt die „SFCR-Auswertung Deutsche Krankenversicherer 2018: Die Luft wird dünner“ der Zielke Research Consult GmbH.

Bei zwölf Gesellschaften halten es die Analysten für wahrscheinlich, dass sie die Preise analog zur medizinischen Inflation entwickeln. Zur neu gegründeten Ottonova Krankenversicherung AG gab Zielke keine Prognose ab.

SFCR-Auswertung Deutsche Krankenversicherer 2018 (Bild: Zielke Research)

Ein Dutzend Versicherer mit zweifelhafter Prämienstabilität

Bei zwölf Krankenversicherern beziehungsweise -konzernen sei die Prämienstabilität fraglich. Die Analysten stützen sich dabei auf die SFCR-Berichte.

Demnach wird eine Beitragsentwicklung höchstens analog dem medizinischen Fortschritt für weniger als 50 Prozent wahrscheinlich erachtet bei diesen Anbietern:

Zwölf Anbieter als „neutral eingestuft

Ein weiteres Dutzend der untersuchten Versicherer werde sich analog zur medizinischen Inflation neutral entwickeln. Das sind laut dem Analysehaus:

Die 14 Prämienstabilen

Für 14 Gesellschaften schätzt Zielke die Chance auf stabile Beiträge mit mehr als 50 Prozent ein:

Stille Reserven verringert

Für die Studie haben die Analysten unter anderem die Entwicklung der ausgewiesenen Solvenzquoten, sowie der um Korrekturmaßnahmen bereinigten reinen Solvenzquote, den Diversifikationsgrad der Unternehmen, das Gewicht des Marktrisikos und das Verhältnis zukünftiger Gewinne zu Eigenmitteln untersucht.

Im Durchschnitt ist die reine Solvenz-Quote 2018 um 15 Prozentpunkte von auf 531 Prozent gesunken und machte im Median nur noch 498 (519) Prozent aus.

Die Ausgleichsrücklage der Unternehmen (eine von Zielke berechnete ökonomische Rücklage) war ebenfalls rückläufig, weil es 2018 weniger stille Reserven in den Kapitalanlagen gab. „Hier ist schon Tafelsilber verkauft worden, um Kostenentwicklungen abzufedern“, so Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft. Dies führe zu einem steigenden Risiko auf dem Markt. Die Diversifikation nehme ab.

Solvenzquoten im Vergleich

Die SFCR-Auswertung umfasst 39 Anbieter von Vollkosten- und Zusatz-Krankenversicherungen, die nach Art der Lebensversicherung kalkuliert sind. Die Ergebnisse hat Zielke auf eine Internetseite gestellt.

Dort wird die geringste Solvenzquote (ohne Übergangshilfen) für die Neue Leben Unfallversicherung mit 139 (163) Prozent genannt.

Auf die höchsten Werte kommen Freie Arzt und Medizinkasse mit 989 (Vorjahr 889) Prozent, Landeskrankenhilfe mit 937 (740) Prozent und Universa mit 834 (855) Prozent. Dahinter rangiert die R+V mit 822 (550) Prozent. Die hat laut Zielke die Quote am stärksten erhöht.

Den stärksten Rückgang hat der Analyst bei der Liga mit einer Quote von 296 (536) Prozent festgestellt. Absolut fiel die Quote am deutlichsten bei der Süddeutschen (von 931 auf 635 Prozent).

Was notwendig wäre

Eine Sachwert orientierte Kapitalanlage sowie eine durch mehr Präventionsangebote an die Versicherten verminderte Schadenquote könnten nach Meinung von Zielke die Beitragsseite entlasten.

Ersterem stehen jedoch die Berechnungsmethoden des Aktuariellen Unternehmenszinses (AUZ) entgegen (VersicherungsJournal 24.7.2018, 11.5.2016). „Der ist Quatsch und gehört in die Archive“, kritisierte Zielke bei der Vorstellung seiner Studie.

Die Berechnung des AUZ fußt auf festverzinslichen Wertpapieren. Mit diesen ließen sich aber keine Überschüsse erzielen, die für die steigenden Gesundheitskosten der Versicherten im Alter ausreichten, so Zielke.

Seiner Untersuchung zufolge investierten die Krankenversicherer 2018 durchschnittlich 86,4 Prozent der Kapitalanlagen in Festverzinsliche – und damit prozentual mehr als die Lebens- und die Sachversicherer. Die Quote der Staatsanleihen sei sogar noch leicht auf 25,2 Prozent gestiegen, kritisiert Zielke. Eine Aktienquote von 20 bis 25 Prozent mache ökonomisch Sinn.

Prävention fördern

Als eine Möglichkeit, das Schadensrisiko für die Versicherer zu mindern, schlägt der Analyst Prävention vor – etwa durch Nichtraucherkurse, Ernährungsberatung und Sport. Bislang honoriere die Branche eigentlich nur die Nichtinanspruchnahme von medizinischen Leistungen.

So böten 17 von 39 Krankenversicherern keine für Externe erkennbaren Präventionsmaßnahmen an. Bei acht Gesellschaften gebe es zwar derartige Dienstleistungen, doch bestünden diese meist nur aus Apps (Allianz, Hansemerkur, Central, Debeka, Inter, Liga und R+V).

Allein das Angebot der Axa (4.9.2019) hält Zielke für „herausragend“: „Ein interessantes und ausführliches Angebot im Gesundheitsportal (für Kunden) und Präventionsmaßnahmen. Über angebotene Präventions-Apps wird Hilfe angeboten und maximal zwei Präventionskurse bis 200 Euro werden bezahlt.“ Er kritisiert, dass zumindest für den externen Betrachter nicht klar wird, was „letztendlich tatsächlich und wie bezahlt wird“.

„Deutlich verbessert“ hat sich nach Einschätzung von Zielke die Transparenz in den SCFR-Berichten. Den transparentesten Report legte ihm zufolge die Hallesche Krankenversicherung vor.

Die beitragsstabilsten Vollversicherungen

Während Zielke die zukünftigen Beitragssteigerungen prognostiziert, hat die Morgen & Morgen GmbH die tatsächliche Beitragsstabilität im Zeitraum 2014 bis 2019 auf Ebene der einzelnen Tarifwerke untersucht.

Von 29 Anbietern von Krankheitskosten-Vollversicherungen waren acht mit „sehr schwachen“ Tarifen aufgefallen (11.6.2019). Nur zwei Versicherer haben über alle Tarife hinweg die Höchstnote für Beitragsstabilität erhalten (7.6.2019).