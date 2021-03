Standmitteilungen: So transparent sind Lebensversicherer

11.3.2021 – Die Lebensversicherer nennen immer mehr Informationen in ihren Standmitteilungen. An der Verständlichkeit muss aber noch in vielen Häusern gearbeitet werden. Dies ist das Ergebnis der dritten Untersuchung von Policen Direkt zu den Standmitteilungen, die sich vor allem mit der klassischen Lebensversicherung beschäftigt.

Die meisten deutschen Lebensversicherer beherrschen mit ihren Standmitteilungen inzwischen die gesetzlichen Pflichten, aber nur bedingt die Kür. Denn die „Verständlichkeit bleibt ausbaufähig“, schreibt Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH zu ihrer dritten Untersuchung der Standmitteilungen.

Acht Versicherer passen bei den vorgeschriebenen Anforderungen

Danach erfüllen 66 von 74 (2020: 66 von 76) Unternehmen die seit 2018 geltenden gesetzlichen Mindestanforderungen für alle untersuchten Verträge vollständig.

Diesen Anforderungen kommen laut Policen Direkt nicht vollständig nach:

Einige Versicherer kämen ihrer Pflicht mindestens erklärungsbedürftig nach. Einzelne versenden fast drei Jahre nach der Neufassung des § 155 VVG für Bestandskunden immer noch keine überarbeitete Kundeninformation.

Nur zehn Lebensversicherer mit Nachhaltigkeitsangaben

Zu diesen Veröffentlichungs-Pflichten gehören die Nennung der Todesfallleistung, der garantierten Ablaufleistung, der garantierten Ablaufleistung bei Beitragsfreistellung und des aktuellen Auszahlungsbetrag (Rückkaufswert). Zudem müssen bei Neuabschlüssen die eingezahlten Beiträge aufgeschlüsselt werden.

Der Untersuchung zufolge erfüllen 49 (34) Unternehmen sämtliche Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zu den Bewertungsreserven. 17 (9) Gesellschaften teilen ihren Kunden diese Pflichtangaben und sämtliche notwendigen Angaben mit. Zehn Versicherer informieren zur Nachhaltigkeit bei den Kapitalanlagen

70 Versicherer informieren zudem gesetzeskonform über die Beteiligung an den Ertragsquellen. Bei diesen Versicherern seien die Angaben der elektronischen Fundstelle direkt zu finden. Bei der Dialog, der Interrisk, der PB Leben und der Württembergischen seien diese Hinweise „wenig oder überhaupt nicht hilfreich“.

Darstellung weiter im Ermessen des Versicherers

„Vollständigkeit der Werte bedeutet allerdings nicht Verständlichkeit. Sehr oft fehlen weitere Angaben, um die Vertragsentwicklung auch nachvollziehen zu können“, kommentiert Henning Kühl, Leitender Aktuar von Policen Direkt und Versicherungs-Mathematiker (DAV), seine Untersuchung.

Gerade bei den Bewertungsreserven, im Vertrag enthaltenen Zusatzversicherungen oder Anwartschaften liege die Darstellung weiter im Ermessen des Versicherers und sei oft nicht ausreichend erklärt. Dabei hätten diese Komponenten einen großen Einfluss auf den Vertragswert.

„Nur wer weiß, was sein Vertrag heute wert ist und was er jetzt damit erzielen kann, ist sich der finanziellen Tragweite der Entscheidung zu seiner Lebensversicherung bewusst“, sagt Kühl. „Vor einem kompletten Ausstieg aus der privaten Altersvorsorge können so fundiert mögliche Alternativen wie Beitragsstundungen oder Policendarlehen geprüft werden.“ Besonders transparente Gesellschaften wiesen auch auf Alternativen zur Kündigung hin.

Was in der Studie untersucht wurde

Im ersten Bereich der Studie geht es um die gesetzlichen Mindestanforderungen nach § 155 VVG. Der zweite Bereich zeigt, ob wichtige optionale Informationen (zum Beispiel vollständige Rückkaufswertangaben mit allen Einzelwerten) gegeben werden. Im dritten verteilt Policen Direkt Bonuspunkte für Angaben, zum Beispiel zur aktuellen Überschussbeteiligung oder zu den Vertragskosten.

Für die ersten zwei Bereiche gibt es 87 Punkte, wenn alle gesetzlichen und notwendigen Informationen gegeben werden. Nur die Axa Lebensversicherung AG und ihre Konzernschwester Deutsche Ärzteversicherung AG erhielten in beiden Bereichen die volle Punktzahl.

Einige Gesellschaften bekamen im dritten Bereich Punkte für Bonusangaben. Insgesamt erzielten so 36 (2020: 34) Gesellschaften 87 Punkte. Der Durchschnitt beträgt 85 Punkte.

Verständlichkeit der Standmitteilung

Der vierte, nicht in die Gesamtpunktzahl eingehende Bereich beschäftigt sich mit der Verständlichkeit der Standmitteilung. Hier geht es um Umfang, Textqualität, um verständliche Vertragswerte und darum, ob Fachbegriffe erklärt werden.

„Auch wenn eine hohe Punktzahl noch keine Garantie für eine verständliche Standmitteilung ist: Je einfacher und einheitlicher die Darstellung, desto besser ist auch der Informationsgehalt,“ so das Resümee der Untersuchung zu diesem Teil.

Kühl rät zu tabellarischer Darstellung, mit der „sehr leicht gute Verständlichkeit“ zu erreichen sei. Die Verständlichkeit wird mit Smileys (lachende, neutral blickende, traurige) gekennzeichnet. Positiv für verständliche Standmitteilungen wurden folgende Versicherer bewertet:

Policen Direkt hat alle Ergebnisse seiner Untersuchung in einer Tabelle zusammengefasst, die sich unter diesem Link im Internet findet. Zu jeder Gesellschaft kann das Bewertungsergebnis eingesehen werden.