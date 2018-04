SPD: Jetzt Weichen für weiter zügige Rentenerhöhungen stellen

27.4.2018

Die SPD will nach der jetzt beschlossenen Anhebung der Rentenbezüge um über drei Prozent ab 1. Juli die Weichen dafür stellen, dass die Renten auch künftig weiter zügig steigen können. Kerstin Tack, arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, und Ralf Kapschack als zuständiger Berichterstatter erklärten in Berlin, die SPD habe ein ganzes Maßnahmenbündel geschnürt, um die gute Situation auf dem Arbeitsmarkt weiter zu verbessern. Denn nur mit einem hohen Beschäftigungsstand und guten Löhnen gebe es auch eine gute Rente.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch erwartungsgemäß eine Erhöhung der Renten in Westdeutschland um 3,22 Prozent und in Ostdeutschland um 3,37 Prozent beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrates gilt als Formsache. „Wir werden mit der Brückenteilzeit dafür sorgen, dass sich Familie und Beruf künftig besser unter einen Hut bringen lassen“, erklärten die beiden Bundestagsabgeordneten in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Damit würde verhindert, dass Eltern in die „Teilzeitfalle“ geraten könnten.

Kerstin Tack (Bild: ©2017susieknol)

Nach dem Mindestlohn wollen die Sozialdemokraten jetzt die Situation von Berufsstartern verbessern und eine Mindestausbildungs-Vergütung einführen. Mit Hilfe eines Fachkräftegesetzes soll zudem der Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland gesteuert werden. Zusätzlich sollen die Rahmenbedingungen für die Beschäftigung Älterer verbessert und Geringqualifizierte umfänglicher weitergebildet werden. Auch die Bezahlung in den Pflegeberufen soll spürbar verbessert werden.