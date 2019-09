So will Fonds Finanz weiter als Pool-Primus voranschreiten

18.9.2019 – Bei der Hauptstadtmesse des Maklerpools präsentierten sich am Dienstag 135 Unternehmen. Zahlreiche Vorträge dienten der Weiterbildung der Vermittler. AfW-Vorstand Norman Wirth deckte in seinem Vortrag auf, dass viele das von der VersVermV geforderte Beschwerdemanagement schlicht „vergessen“ haben. Die Allianz warb für die betriebliche Krankenversicherung als Mittel der Mitarbeiterbindung.

WERBUNG

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH hat am Dienstag ihre jährliche Hauptstadtmesse veranstaltet. In Berlins größtem Hotel Estrel präsentierten sich über 135 Aussteller.

Zudem wurden zahlreiche Vorträge angeboten, darunter 39 als anerkannte Fortbildungen. Nach der jetzt geltenden Versicherungs-Vermittlungs-Verordnung müssen im Vertrieb Tätige eine jährliche Weiterbildung von mindestens 15 Zeitstunden nachweisen können (VersicherungsJournal 20.12.2018).

Hauptstadtmesse 2019 (Bild: Brüss)

Beschwerdemanagement „vergessen“

Rechtsanwalt Wirth, Vorstand im AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., sagte vor etwa 200 Zuhörern, er hätte es als besser empfunden, wenn die Weiterbildung – wie etwa bei Rechtsanwälten – auch jährlich hätte nachgewiesen werden müssen. Er mahnte, den Bildungsnachweis stets zur Hand zu haben.

Erstaunt zeigte sich der Rechtsanwalt bei seiner Tour durch das „Maklerrecht querbeet“, dass so viele bei den gesetzlichen Pflichten schluderten. Manche hätten das von der VersVermV geforderte Beschwerdemanagement schlicht „vergessen“.

Allianz über den Charme einer arbeitgeberfinanzierten bKV

Nicole Kloos (Bild: Brüss)

Nicole Kloos, Underwriterin im Firmenkundengeschäft der Allianz Private Krankenversicherungs-AG, warb in ihrem Vortag für die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung und das modulare Modell ihrer Gesellschaft (14.6.2018, 16.8.2018).

Weil es vielen Arbeitgeber an Fachkräften mangelt, wollten viele die Mitarbeiter über von ihnen finanzierte Personal-Zusatzleistungen an sich binden.

Die betriebliche Krankenversicherung gehört hier neben der betrieblichen Altersversorgung zu den Top Drei auf der Wunschliste der Arbeitnehmer, wie eine von der Allianz in Auftrag gegebene Umfrage unter 2.600 Arbeitnehmer zeigt.

Die Vorteile einer betrieblichen Krankenversicherung lägen grundsätzlich auf der Hand: Keine Gesundheitsprüfung und keine Wartezeiten.

Zahntarife sind am beliebtesten

Es könne also keinem Arbeitnehmer passieren, der eine private Kranken-Zusatzversicherung abschließen will, wegen Vorerkranken abgelehnt oder nur zu hohen Tarifen versichert zu werden. Das gilt bei dem Versicherer für Belegschaften ab drei versicherten Personen.

Arbeitgeber könnten aus dem Angebot von elf bKV-Bausteinen den Mix für ihre Mitarbeiter zusammenstellen. Besonders beliebt seien aus Beschäftigtensicht die Zahnvorsorge-Behandlungen oder der Zahnersatz. Auch Zuschüsse für Sehhilfen seien beliebt, sagte Kloos unter Hinweis auf die Umfrageergebnisse.

Fonds Finanz will agiler werden und weiter kräftig wachsen

Tim Bröning (Bild: Brüss)

Nach Aussage von Finanzchef Tim Bröning will Fonds Finanz in der Geschäftsleitung agiler werden, um schneller auf die Herausforderungen des Marktes reagieren zu können.

Ausgebaut werden sollen die Bestandsprovisionen, die in diesem Jahr auf einen Umsatzanteil von 40 (2018: 38) Prozent kommen dürften. Die Abschluss-Provisionen machen dann noch 60 (62 Prozent) aus.

Bröning rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatzanstieg auf wenigstens 175 Millionen Euro. Damit solle die marktführende Position unter den Maklerpools weiter ausgebaut werden.

2018 war ein Umsatzsprung um 19 Prozent auf 160 Millionen Euro erreicht worden (22.8.2019, 20.3.2019). Dieses Wachstum sei auch gelungen, weil man an der Maklerbindung gearbeitet habe.

Im Durchschnitt reiche ein Makler bei dem Maklerpool Umsätze zwischen 8.000 und 10.000 Euro ein. Man habe jetzt den „Bronze-Status“ für Makler mit besonderen Anreizen geschaffen, die mehr als 15.000 Euro Umsatz generieren. Dies habe sich ausgezahlt, sagte Bröning.

Keine Angst vor einem Provisionsdeckel

Ein Provisionsdeckel in der Lebensversicherung (16.9.2019, 29.8.2019, 19.8.2019) fürchtet der Finanzchef nicht. Dieser sei eh in der Schwebe und das Unternehmen sei heute breit genug aufgestellt. Das sei jetzt anders als bei der Begrenzung in der privaten Krankenversicherung, die damals das Geschäft und die Ergebniszahlen verhagelt hatten (12.10.2012).

Im ersten Halbjahr 2019 habe man etwa den Umsatz im Bereich Sachversicherung um 21 Prozent gesteigert. Neue Chancen ergäben sich in Kooperation mit Banken, die in der Nullzinsphase auch Versicherungen verkaufen wollten, und in der Baufinanzierung.