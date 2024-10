So viel würden Kassenpatienten für privaten Krankenzusatzschutz ausgeben

11.10.2024

Die Zufriedenheit von Krankenversicherten mit dem Gesundheitssystem hat sowohl hinsichtlich des Preises als auch der Leistung in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Dies gilt laut der „Continentale-Studie 2024“ für Kassen- und Privatpatienten gleichermaßen. Basis der Untersuchung der Continentalen Krankenversicherung a.G. ist eine im Juni durchgeführte Onlineumfrage unter 1.200 repräsentativ ausgewählten gesetzlich krankenversicherten Personen ab 25 Jahren.

Schwerpunktthema der diesjährigen Auflage war die private Krankenzusatzversicherung. Rund 40 Prozent der Befragten gaben an, eine Zusatzpolice zu besitzen – allen voran aus dem Segment Zahnzusatz (VersicherungsJournal 25.9.2024). Erhoben wurde in der Umfrage unter anderem auch die monatliche Ausgabebereitschaft für eine Ergänzungsversicherung.

Diese liegt bei 59 Euro monatlich. Allerdings haben die Studienautoren eine große Spannweite beobachtet. So will ein knappes Drittel maximal 35 Euro in eine Zusatzpolice investieren. Bei einem guten Fünftel sind es 36 bis 50 Euro, bei rund einem Sechstel 51 bis 100 Euro. Noch mehr pro Monat würde nur etwa jeder 14. Interviewte ausgeben.

Ausgabebereitschaft für Krankenzusatzversicherungen (Bild: Continentale)

In der Altersgruppe zwischen 25 und 39 ist die Abschlussbereitschaft deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt, bei den Ab-60-Jährigen noch deutlicher überproportional. Wenig überraschend steigt die persönliche Ausgabebereitschaft mit der Einkommenshöhe. Bei Personen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 2.000 Euro pro Monat sind es nur 45 Euro. Bei mehr als 4.000 Euro liegt der Mittelwert (berechnet aus offen angegebenen Euro-Beträge) bei 71 Euro.