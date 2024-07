So viel kosten Wohnungen in Deutschlands schönsten Ferienorten

15.7.2024 – Tief ins Portemonnaie greifen müssen Immobilienkäufer vor allem auf Sylt, den ostfriesischen Inseln und im Tegernseer Tal. Vergleichsweise günstige Eigentumswohnungen sind insbesondere an der niedersächsischen Küste, in Stralsund, Isny im Allgäu und Inzell in den Chiemgauer Alpen zu finden. Dies zeigt eine Analyse von Immowelt.

Wie teuer ist der Immobilienkauf in deutschen Urlaubsorten? Dieser Frage ist die Aviv Germany GmbH, Betreiber des Portals Immowelt.de, nachgegangen.

Dazu wurden auf der Plattform inserierte Angebote in 67 ausgewählten deutschen Ferienorten untersucht. Berücksichtigt wurden Angebotspreise von Eigentumswohnungen.

Für die Vergleichbarkeit wurden eine Standardwohnung (75 Quadratmeter, drei Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre, keine weiteren Besonderheiten) zugrunde gelegt und Werte mittels hedonischer Verfahren errechnet.

Sylt nicht nur auf der Landkarte ganz oben

Das Ergebnis: Die mit Abstand höchsten Preise zahlen Wohnungskäufer auf den Nordseeinseln, allen voran auf Sylt. Das mondäne Eiland ist gleich fünfmal in den Top Ten der teuersten Ferienorte für Bestandswohnungen vertreten. Und stellt zudem die beiden Erstplatzierten.

Spitzenreiter ist Kampen, wo der Quadratmeterpreis bei durchschnittlich 20.639 Euro liegt. Eine Wohnung mit 75 Quadratmetern kostet somit gut 1,5 Millionen Euro. Platz zwei geht an List (durchschnittlicher Quadratmeterpreis: 12.636 Euro). Die Gemeinden Wenningstedt-Braderup (12.210 Euro) und Sylt (11.423 Euro) erreichen die Positionen vier und fünf. Hörnum (10.567 Euro) folgt an sechster Stelle.

Die Ostfriesischen Inseln sind mit Norderney (12.510 Euro), Juist (9.960 Euro) und Langeoog (9.386) dreimal in der Liste vertreten. Nur zwei Ferienziele im Tegernseer Tal können mithalten. Dies sind die Städte Tegernsee (10.480 Euro) und Rottach-Egern (9.805 Euro).

Die zehn teuersten Ferienorte für Bestandswohnungen Rang Ort Angebotspreis in Euro 1 Kampen (Sylt) 20.639 2 List (Sylt) 12.636 3 Norderney (Ostfriesische Inseln) 12.510 4 Wenningstedt-Braderup (Sylt) 12.210 5 Sylt (Sylt) 11.423 6 Hörnum (Sylt) 10.567 7 Tegernsee (Tegernsee) 10.480 8 Juist (Ostfriesische Inseln) 9.960 9 Rottach-Egern (Tegernsee) 9.805 10 Langeoog (Ostfriesische Inseln) 9.386

Nord- und Ostsee geht es auch günstiger

An der Nordsee und im Alpenraum geht es jedoch auch preisgünstiger. Unter den 67 ausgewählten Orten ist der Wohnungskauf in der Gemeinde Wurster Nordseeküste (2.414 Euro) am erschwinglichsten.

Deutlich günstigere Eigentumswohnungen als auf den Inseln findet man auch in den niedersächsischen Küstenstädtchen Butjadingen (2.661 Euro), Esens (3.083 Euro), Neuharlingersiel (3.124 Euro), Norden (3.329 Euro), Wangerland (3.329 Euro) und Cuxhaven (3.691 Euro). Ein Blick zur Ostsee ist besonders Stralsund (2.581 Euro) wert.

Besonders schöne Ferienziele mit vergleichsweise preiswerten Wohnungen sind auch im Süden zu finden. Am günstigsten sind hier die Orte Isny im Allgäu (3.507 Euro) und Inzell in den Chiemgauer Alpen (3.673 Euro).