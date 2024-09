So (un)zufrieden sind Verbraucher mit ihrem Versicherungsvermittler

3.9.2024 – De Zufriedenheit von Verbrauchern mit ihrem Betreuer in Versicherungsfragen hat aktuell genauso einen neuen Höchstwert erreicht wie die Weiterempfehlungsbereitschaft. Letztere ist bei hybrid betreuten Kunden deutlich höher ausgeprägt als bei traditioneller (persönlich oder Telefon) oder rein digitaler Betreuung. Das geht aus der Studie „Kubus Privatkunden 2024“ der MSR Consulting Group hervor.

Um das Image des Versicherungsvertriebs ist es alles andere als gut bestellt. Dies zeigt sich immer wieder aufs Neue mit der roten Laterne in der jährlich vom DBB Beamtenbund und Tarifunion veranstalteten Umfrage zum Ansehen ausgewählter Berufsgruppen in der Bevölkerung (27.6.2024, 1.7.2024).

Ganz anders sieht es offenbar beim eigenen Betreuer in Versicherungsfragen aus. So sind Privatkunden laut der Studie „Kubus Privatkunden 2024“ der MSR Consulting Group GmbH so zufrieden mit ihrem Versicherungsvermittler wie niemals zuvor. Das gleiche Bild war auch bei der Zufriedenheit mit dem Versicherer zu beobachten (VersicherungsJournal 21.8.2024).

Hintergründe zur Methodik

Die Untersuchung basiert auf einer über zwölf Monate durchgeführten, repräsentativen Umfrage in rund 18.000 Privathaushalten. In die Studie fließen die Bewertungen der 21 umsatzstärksten Versicherer ein, die zusammen rund 80 Prozent des Marktes repräsentieren.

Dabei werden 20-minütige Interviews mit Bestandskunden geführt (laut MSR pro Gesellschaft mindestens 300), die zu 80 Prozent telefonisch und 20 Prozent online abgehalten werden.

Befragt wird jeweils diejenige erwachsene Person im Haushalt, die für Versicherungsfragen zuständig ist, und zwar zur Nachfrage nach Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie zur Zufriedenheiten in verschiedenen Bereichen.

Zur Bewertung der Zufriedenheit stand den Befragten eine fünfstufige Skala mit den Antwortoptionen „vollkommen zufrieden“ (1), „sehr zufrieden“, „zufrieden“, „weniger zufrieden“ und „unzufrieden“ (5) zur Verfügung.

Rekordwert bei der Zufriedenheit

Der aktuelle Mittelwert beträgt der Studie zufolge 2,04. Er hat sich zum vierten Mal in Folge verbessert. 2020 lag der Wert bei 2,16. Zum Vergleich: 2008 betrug der Mittelwert noch 2,38 und lag in den Jahren danach bestenfalls bei 2,22 (21.7.2015).

Keine auffälligen Veränderungen waren bei der Spreizung zwischen den einzelnen Marktteilnehmern zu beobachten. Diese lag zwischen 0,23 Punkten im Jahr 2023 und 0,29 (2020 und 2024). Aktuell kommt der beste Testkandidat auf einen Wert von 1,90, der schlechteste auf einen Wert von 2,18.

Weiterempfehlungen: Aufwärtstrend abgebremst

In Sachen Weiterempfehlungsbereitschaft – hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen – kommt die Branche hingegen aktuell nicht mehr so schnell voran wie in früheren Jahren.

So verbesserte sich der Wert zwei Mal in Folge nur um zwei Punkte auf zuletzt 28 Punkte. In den beiden Jahren davor war es noch um jeweils fünf Zähler (von 14 auf 19 auf 24) nach oben gegangen.

In der aktuellen Studienauflage fällt der Promotorenanteil nach kontinuierlichen Steigerungen mit 47 Prozent um über ein Viertel höher aus als 2020 (37 Prozent). Der Detraktorenanteil verminderte sich andererseits um etwa ein Sechstel auf nur noch 19 Prozent, wobei es zuletzt drei Abnahmen gab.

Die Ergebnisse der 21 betrachteten Marktteilnehmer liegen zwischen 14 und 42. Bestenfalls gehören 56 Prozent zu den Fürsprechern, schlechtestenfalls 38 Prozent. Andererseits sind zwischen zwölf und 26 Prozent den Kritikern zuzuordnen.

Unterschiede nach Betreuungsform

Als eine Ursache für den langfristigen Aufwärtstrend nennen die Marktforscher die zunehmend bessere hybride oder rein digitale Betreuung. Den Angaben zufolge sind rein digital (per WhatsApp, Website, Videocall oder Social Media) betreute Klienten mittlerweile genauso zufrieden wie die traditionell betreuten (persönlicher oder Telefonkontakt).

Gleiches gilt auch für die Weiterempfehlungsbereitschaft. Bei der digitalen Betreuung ist der NPS in den letzten Jahren von vier über zwölf und 21 auf zuletzt 25 angestiegen. Das liegt nur minimal unter dem seit Jahren kaum schwankenden Wert bei der traditionellen Betreuung (zuletzt 26).

Fast doppelt so hoch fällt der NPS bei den hybrid (digital und traditionell) betreuten Mandanten aus (49). Hier war eine ähnliche Entwicklung wie bei der digitalen Betreuung zu beobachten.

Kubus Privatkunden 2024 NPS nach Betreuungsform (Bild: MSR). Zum Vergrößern Bild klicken.

Weitere Details zu der Untersuchung sowie zu den kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten können Interessierte über diese Webseite anfordern.