So (un)profitabel waren die Marktgrößen in der Hausratversicherung

24.7.2024 – Auf Sechsjahressicht kam die R+V mit fast 81 Prozent auf die höchste Combined Ratio unter den Platzhirschen der Hausrat-Branche. Die Wiesbadener waren zusammen mit der Axa und der Provinzial die einzigen Branchenriesen, die in einem Jahr versicherungstechnische Verluste in dieser Sparte einfuhren. Die beiden Huk-Coburg-Gesellschaften agierten mit Quoten von im Schnitt 64 (Verein) beziehungsweise 66 Prozent (Allgemeine) Prozent am besten. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2022 landeten laut dem „Branchenmonitor: Hausratversicherung 2017-2022“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH alle 50 aufgeführten Akteure versicherungstechnisch in der Gewinnzone. In der Publikation werden zahlreiche Kennzahlen der 50 nach Prämienvolumen größten Versicherer mit 91 Prozent Marktanteil dargestellt.

Die Combined Ratios lagen zwischen jeweils rund 98 Prozent (Rhion Versicherung AG und Arag Allgemeine Versicherungs-AG) und knapp 55 Prozent (WGV-Versicherung AG) (VersicherungsJournal 21.12.2023). Auch auf Sechsjahressicht agierten die Marktteilnehmer in dieser Sparte ausnahmslos profitabel. Die WGV schaffte es als einziger Akteur sogar unter 50 Prozent (27.6.2024).

So performten die Branchengrößen in der Hausratversicherung

Unter den Platzhirschen (mehr als 120 Millionen Euro Umsatz oder mehr als eine Million Verträge im Bestand) (29.1.2024) schnitt die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. am besten ab. Sie schrieb versicherungstechnisch im Schnitt fast 36 Cent Gewinn pro Beitragseuro.

Kombinierte Schaden-Kosten-Quoten auf Sechsjahressicht von unter 70 Prozent werden auch für die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Provinzial Versicherung AG und den LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. aufgeführt.

Bei jeweils um die 75 Prozent lagen die Allianz Versicherungs-AG, die Generali Deutschland Versicherung AG sowie die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG. Im Schnitt zwischen 77 und 81 Prozent waren es bei der Ergo Versicherung AG, der Axa Versicherung AG und der R+V Allgemeinen Versicherung AG.

Drei Branchenriesen schrieben 2021 Verluste

Von den Platzhirschen landeten nur die Axa, die R+V und die Provinzial einmal im Betrachtungszeitraum in den roten Zahlen, und zwar jeweils im Jahr 2021. Seinerzeit hatte das Sturmtief „Bernd“ (Archiv) verheerenden Schäden verursacht und 17 der 50 größten Anbieter versicherungstechnische Verluste in der ansonsten hochprofitablen Sparte gesorgt.

Dabei landete die R+V mit einer Schadenquote von 81,5 Prozent auf Rang 48, und die Provinzial sogar nur an letzter Stelle. Bei Letzterer nahm die Schadenquote besonders kräftig zu (plus 61,1 Punkte auf 88,8 Prozent). Dabei stieg laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,2 MB) durch „Bernd“ die „Bruttoschadenbelastung extrem auf 149,8 (43,4) Millionen Euro an“ (16.2.2023).

In den übrigen Jahren lag die kombinierte Schaden-Kosten-Quote der R+V nur einmal über 80 Prozent (2018) und einmal unter 70 Prozent (2020). Die Axa kam abgesehen von 2021 auf Werte zwischen 70 Prozent (2019) und 77 Prozent (2022). Die Provinzial blieb sogar fünfmal unter 60 Prozent und schaffte einmal sogar die branchenweit viertbeste Combined Ratio (23.11.2020).

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.