So (un)profitabel sind die Marktschwergewichte in Wohngebäude

28.11.2024 (€) – Mit der Provinzial, der SV, dem Huk-Coburg VVaG und der Bayerischen Landesbrand hatten vier der nach Verträgen und Beiträgen größten Wohngebäudeversicherer 2023 Schaden-Kosten-Quoten von unter 100 Prozent zu verzeichnen. Der größte versicherungstechnische Verlust fiel bei der Axa mit über elf Cent pro Beitragseuro an. Während die Provinzial sich am deutlichsten verbesserte, schnellte die Quote beim Bayerischen Versicherungsverband am stärksten nach oben, wie der „Branchenmonitor 2024: Wohngebäude“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt.

