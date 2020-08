So schlugen sich die deutschen Versicherer im Europavergleich

18.8.2020 – Die im europäischen Versichererverband organisierten Gesellschaften haben das Prämienvolumen 2018 um fast sieben Prozent auf über 1,3 Billionen Euro ausgebaut. Deutschland entwickelte sich unterdurchschnittlich.

Die europäische Versicherungswirtschaft hat 2018 gebuchte Bruttobeiträge (im inländischen Direktgeschäft) in Höhe von 1.308 Milliarden Euro eingesammelt. Dies zeigen die kürzlich vom europäischen Versicherungsverband Insurance Europe veröffentlichten, endgültigen Geschäftszahlen. Dies bedeutet ein Plus von 6,8 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 5.3.2019).

Deutsche Assekuranz wächst unterdurchschnittlich

Zum Vergleich: Der Zuwachs in der Bundesrepublik fiel mit plus 2,5 Prozent auf 203 Milliarden Euro nicht einmal halb so groß aus. Noch schwächer legte die spanische Versicherungswirtschaft zu (plus 1,7 Prozent auf 63,3 Milliarden Euro).

Auch die beiden anderen großen kontinentalen Märkte Frankreich (plus 3,0 Prozent auf 214,4 Milliarden Euro) und Italien (plus 3,2 Prozent auf 134,6 Milliarden Euro) legten nur unterdurchschnittlich zu. Ganz anders Großbritannien: Dort gab es eine Steigerung um 15,9 Prozent auf 341,6 Milliarden Euro.

Noch stärker bauten nur die türkische Versicherungsindustrie (plus 16,7 Prozent auf fast neun Milliarden Euro) sowie die Assekuranzen aus Estland (plus 60,4 Prozent auf 591 Millionen Euro das Prämienaufkommen aus

Deutscher Markt wächst kontinuierlich

Während das Beitragsaufkommen in Europa zwischen 2009 und 2018 zwei Mal rückläufig war, wuchs der deutsche Markt kontinuierlich an (insgesamt plus rund ein Sechstel). Auf kontinentaler Ebene lag der Zuwachs im Betrachtungszeitraum allerdings bei fast einem Viertel.

Der französische Markt legte auch Zehnjahressicht um etwa ein Zwölftel zu, der italienische um rund ein Siebtel. In Großbritannien ging es sogar fast um circa zwei Drittel bergauf. Malta, Estland und Irland erzielten sogar fast eine Verdoppelung des Beitragsaufkommens.

Der Anteil der deutschen an den europäischen Prämien betrug für das Berichtsjahr 15,5 (2017: 16,0) Prozent. Dies bedeutet einen neuen Tiefststand. 2013 war mit 17,0 Prozent der Höchstwert zu beobachten.

Lebensversicherung: Europaweites Plus von 6,5 Prozent

Wie aus der Statistik des kontinentalen Verbandes weiter hervorgeht, steigerten die Lebensversicherer in den 32 Mitgliedsländern den Umsatz um 6,5 Prozent auf 765,1 Milliarden Euro. Die Bundesrepublik performte mit plus 2,2 Prozent (auf 92,6 Milliarden Euro) deutlich unterdurchschnittlich.

Etwas besser, aber nur halb so stark wie kontinental gesehen, legten die Lebensversicherungs-Märkte in Italien (plus 3,5 Prozent auf 102,0 Milliarden Euro) und in Frankreich (plus 3,8 Prozent 139,7 Milliarden Euro) zu. In Großbritannien fiel das Wachstum mit einem Sechstel (auf 229,9 Milliarden Euro) sogar mehr als doppelt so stark aus wie europaweit.

In einigen Märkten verminderten sich die Lebenprämien sogar. Dazu zählen vor allem Polen mit minus einem Neuntel, aber auch die Niederlande, Lettland und Österreich mit Rückgängen zwischen fast acht und knapp vier Prozent.

Fast alle Kompositmärkte mit positiver Entwicklung

In der Schaden-/Unfallversicherung hatte die europäische Assekuranz ein Beitragsplus von 5,6 Prozent auf 403,2 Milliarden Euro zu verzeichnen. Bis auf Portugal (minus 1,4 Prozent auf unter 3,3 Milliarden Euro) stand in allen Mitgliedsverbänden ein Wachstum zu Buche.

Dieses fiel in Estland am stärksten aus, wo das Prämienvolumen um über ein Drittel auf 320 Millionen Euro anstieg. Bosnien-Herzegowina boomte um über ein Fünftel auf über eine Milliarde Euro.

Von den vier großen europäischen Märkten erzielte das vereinigte Königreich mit einem Plus über einem Achtel (auf 104,5 Milliarden Euro) die größte Steigerung. In Deutschland ging es um 3,4 Prozent (auf fast 70,7 Milliarden Euro) bergauf. Italien wuchs um zwei Prozent (auf über 30,3 Milliarden Euro) und Frankreich um 0,7 Prozent auf 62,1 Milliarden Euro.

Krankenversicherung: Deutschland wächst unterdurchschnittlich

Die Krankenversicherer bauten den Umsatz um 4,8 Prozent auf annähernd 140,4 Milliarden Euro aus. Der niederländische Markt wuchs um 6,5 Prozent auf 46,7 Milliarden Euro, der deutsche um 1,9 Prozent auf 39,8 Milliarden Euro. Die beiden vorgenannten Länder repräsentierten fast 62 Prozent der kontinental eingenommenen Beitragseinnahmen.

Frankreich legte um sechs Prozent auf 12,7 Milliarden Euro zu, Großbritannien um 6,2 Prozent auf knapp 7,2 Milliarden Euro. Italien steigerte die Einnahmen in dieser Sparte um 7,5 Prozent auf fast 2,8 Milliarden Euro.