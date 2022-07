So profitabel sind die großen deutschen Versicherungskonzerne

20.7.2022 – Die Allianz SE erwirtschaftete im vergangenen Jahr unverändert und weiter mit riesigem Vorsprung den höchsten Jahresüberschuss. Dies geht aus einer Auflistung der FAZ der 25 größten deutschen Versicherungsgruppen hervor. Bei der Umsatzrendite reichte es mit 4,8 Prozent zum sechsten Platz. Spitzenreiter ist die VHV mit acht Prozent.

Die Allianz SE ist und bleibt der mit Abstand größte deutsche Versicherungskonzern. Mit über 148,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen in 2021 kommen die Münchener auf ein etwa zweieinhalb Mal so hohes Prämienvolumen wie der ärgste Verfolger Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re).

Dies ist der Beilage „Die 100 Größten“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in der Ausgabe vom 12. Juli zu entnehmen. In der mittlerweile 64. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem auch die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer aufgeführt (VersicherungsJournal 12.7.2022).

Fast alle Konzerne im Plus

Der FAZ zufolge konnten bis auf eine Ausnahme alle aufgelisteten Unternehmen Gewinne erwirtschaften. Lediglich für den Provinzial-Konzern wird ein Minus von 113 Millionen Euro ausgewiesen. Hintergrund sind die immensen Schäden durch das Unwetter „Bernd“. Das Schadenvolumen bezifferte das Unternehmen auf rund 1,6 Milliarden Euro (Medienspiegel 1.6.2022).

Der Jahresüberschuss fiel bei der Allianz mit 7,1 Milliarden Euro am größten aus. Für die Münchener Rück werden knapp drei Milliarden Euro ausgewiesen. Ebenfalls Werte im Milliardenbereich werden für die Allianz Deutschland AG, die Talanx AG und die Hannover Rück SE aufgelistet.

Gewinne von jeweils über 700 Millionen Euro schrieben die Axa Konzern AG und der R+V-Konzern. Bei der Ergo Group AG waren es über 600 Millionen Euro, bei der Huk-Coburg Versicherungsgruppe gut 380 Millionen Euro. Keine Ertragszahlen werden für die Generali Deutschland AG und die Zurich Gruppe Deutschland ausgewiesen.

Der Gewinn der Allianz-Gruppe (21.2.2022) fiel minimal niedriger aus als im Jahr zuvor (13.7.2021), während die Kurve bei der Allianz Deutschland leicht nach oben zeigte. Die Münchener Rück konnte ihren Gewinn mehr als verdoppeln (23.2.2022), die R+V sogar mehr als vervierfachen (6.4.2022).

VHV-Gruppe mit der höchsten Umsatzrendite

Setzt man den Überschuss in Relation zum Prämienaufkommen, so zeigt sich eine andere Reihenfolge. Hier landete der Allianz-Konzern mit einer Umsatzrendite von knapp 4,8 Prozent an sechster Stelle.

Spitzenreiter ist die VHV mit annähernd acht Prozent. Für die Axa errechnet sich ein Wert von knapp 6,5 Prozent, für General Reinsurance von fast 5,8 Prozent, für die Württembergischen Versicherungen von 5,2 Prozent und für die Münchener Rück von 4,9 Prozent.

Umsatzrenditen von jeweils über vier Prozent standen für die Hannover Rück, die Allianz Deutschland, die LVM-Gruppe, die Huk-Coburg-Gruppe und die Hansemerkur Versicherungsgruppe zu Buche.