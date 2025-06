So lief 2024 das Geschäft mit Renten- und Pensionsversicherungen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Bedeutung der Produktgruppe für Neuzugang und Bestand hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verändert. Dabei entwickelten sich Klassik- und Fondspolicen sowie Mischformen höchst unterschiedlich. (Bild: Wichert) mehr ...

4.6.2025 –

Die Analysten haben ihr Rating von privaten Rentenversicherungen (Klassik, Fonds- sowie Indexpolicen) aktualisiert. Fast drei Dutzend Akteure haben mindestens einen Toptarif. Nur zwei von ihnen schafften es in allen Kategorien in die Spitzengruppe, neun weitere immerhin in zwei Bereichen. (Bild: Wi) mehr ...