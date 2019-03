So häufig gehen die Bundesbürger zum Arzt

4.3.2019 – Im Jahr 2017 hat sich so gut wie jeder Deutsche mindestens einmal von einem Arzt ambulant behandeln lassen. Je Person ergaben sich im Schnitt knapp 8,3 Behandlungsfälle. Frauen liegen über, Männer unter dem Durchschnitt. Dies zeigt der Barmer Arztreport 2019.

WERBUNG

Der Arztbesuch – des Deutschen liebstes Hobby? Dies könnte man – überspitzt formuliert – aus den Ergebnissen des vergangenen Donnerstag veröffentlichten „Arztreport 2019“ der Krankenkasse Barmer schließen (VersicherungsJournal 1.3.2019). Denn danach haben im Berichtsjahr erneut 93 Prozent der Bundesbürger eine ambulant-ärztliche Behandlung in Anspruch genommen.

Basis der Untersuchung sind die anonymisierten Daten der 9,27 Millionen Versicherten der Krankenkasse, das sind mehr als zehn Prozent der Bevölkerung. Bei diesen gab es 2017 fast 87 Millionen Behandlungsfälle mit knapp 378 Millionen dokumentierten Diagnoseschlüsseln und rund 680 Millionen Abrechnungsziffern, heißt es in dem Report.

Frauen gehen häufiger zum Arzt

Bei Männern ist die sogenannte Behandlungsrate mit 90 Prozent leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt, bei Frauen mit 96 leicht überdurchschnittlich. Anders ausgedrückt: Von 100 Männern ließen sich 2017 zehn nicht ambulant behandeln, von 100 Frauen waren es nur vier.

In der Zeitreihe zeigt sich eine minimale Zunahme der Behandlungsrate – 2005 lag der Wert geschlechter-übergreifend bei 92 Prozent. Bei den Frauen gab es eine Steigerung um einen Prozentpunkt, bei den Männern ging es um zwei Prozentpunkte bergauf.

Nach Altersgruppen betrachtet

Betrachtet man die Behandlungsrate nach Alter differenziert, so sind geschlechter-übergreifend in der Altersgruppe 90 plus mit jeweils über 98 Prozent die höchsten Werte zu beobachten. Bei den 20- bis 54-jährigen Männern zeigen sich mit jeweils unter 90 Prozent vergleichsweise niedrige Werte. Von den Herren zwischen 30 und 34 Jahren gingen im Berichtsjahr sogar nur 83,8 Prozent zum Arzt.

Bei den erwachsenen Frauen war die Behandlungsrate in der Altersgruppe zwischen 45 und 49 Jahren mit 94,9 Prozent am niedrigsten. Auffällig ist, dass sich zwischen den Geschlechtern ab dem Alter 75 keine Abweichungen von mehr als 0,3 Prozentpunkten mehr zeigen.

Arztkontakte nach Geschlecht und Alter (Bild: Barmer, Arztreport 2019)

Männer mit weniger Behandlungsfällen

Auch bei den Behandlungsfällen haben die Frauen die Nase vorn. Für das weibliche Geschlecht wird in dem Report ein Mittelwert von 9,79 ausgewiesen, für Männer von 6,71. Insgesamt liegt der Durchschnitt bei 8,28. Dies bedeutet eine Steigerung um fast zehn Prozent im Vergleich zu 2008.

Allerdings hat sich der Wachstumstrend der letzten vier Jahre nicht fortgesetzt. Vielmehr war 2017 im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 23.2.2018) ein minimaler Rückgang zu beobachten.

Ein Blick auf die Altersgruppen offenbart auch hier große Unterschiede. So liegen die Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts bis zum Alter von neun Jahren leicht hinter den Jungen zurück. Zwischen 20 und 34 Jahren werden in dem Report mehr als doppelt so hohe Werte für die Frauen wie für die Männer ausgewiesen. Erst ab dem Alter 75 haben die Herren wieder die Nase vorn.

Behandlungsfälle nach Geschlecht und Alter (Bild: Barmer, Arztreport 2019)

Frauen verursachen höhere Kosten als Männer

Als durchschnittliche Kosten für ambulant-ärztliche Behandlungen werden in dem Report 572 (Frauen: 646, Männer 496) Euro errechnet. Dabei gibt es differenziert nach Alter und Geschlecht wenig überraschend erhebliche Unterschiede.

Die höchsten jährlichen Kosten verursachen 85- bis 89-jährige Männer mit 1.200 Euro. Die niedrigsten Kosten hatten Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren mit 221 Euro. Bei den erwachsenen Frauen sind die Kosten in der Altersgruppe zwischen 80 und 84 Jahren mit im Schnitt 1.066 Euro am höchsten und zwischen 20 und 24 Jahren mit 434 Euro am niedrigsten.

Über 40 Prozent suchen im Jahr vier oder mehr Praxen auf

Weiteres Ergebnis: 2017 wurden bei der Barmer Leistungen von vier oder mehr Praxen (ohne Laborärzte, Pathologen und Radiologen) bei 41,8 Prozent der Versicherten abgerechnet. 43,9 Prozent nahmen drei oder weniger Praxen in Anspruch.

11,8 Prozent der Versicherten haben dem Report zufolge mehr als sechs unterschiedlich behandelnde Ärzte aufgesucht. Immerhin bei 1,5 Prozent der Versicherten wurden Leistungen von mehr als zehn Arztpraxen abgerechnet.

Der 252-seitige Barmer Arztreport 2019 kann unter diesem Link (PDF, 4,3 MB) heruntergeladen werden.