So groß ist das Interesse der Versicherungskunden an Ökosystemen

4.10.2024 – Versicherungskunden haben grundsätzlich ein hohes Interesse an Zusatzleistungen. Im Bereich Wohnen sind 57 Prozent an Unterstützung durch den Versicherer interessiert. Bedarf besteht besonders beim Umgang mit Handwerkern. Unter den Mobilitätsservices findet die Online-Zulassung den größten Zuspruch. Dies zeigt eine Untersuchung von Sirius Campus.

Der Abschied vom Denken in Produktkategorien und die Hinwendung zu Nutzerkategorien wird in der Assekuranz immer selbstverständlicher, berichtet die Sirius Campus GmbH. Die Digitalisierung und die wachsende Full-Service-Orientierung der Verbraucher würden neue Möglichkeiten der Angebotsgestaltung bieten.

Doch wie groß ist überhaupt das Interesse der Versicherungskunden an Zusatzleistungen? Dieser Frage ist das Forschungs- und Beratungsinstitut in der Marktuntersuchung „Ökosysteme“, dem zweiten Schwerpunktthema des „Kundenmonitors Assekuranz 2024“, nachgegangen.

Repräsentativbefragung unter Entscheidern und Mitentscheidern

Das erste Vertiefungsthema des diesjährigen Monitors behandelte den „Umgang mit Kündigungen und Beschwerden“ (VersicherungsJournal 28.8.2024).

Für die zweite Studie wurden 2.000 Online-Interviews unter 18- bis 69-jährigen Entscheider und Mitentscheider in Versicherungsangelegenheiten im Alter zwischen 18 und 69 Jahren durchgeführt. Die Befragung erfolgte im Zeitraum Juni bis Juli und ist nach eigenen Angaben repräsentativ ausgesteuert.

Jüngere Kunden würden sogar höhere Beiträge in Kauf nehmen

Das Ergebnis: Knapp jeder Dritte (30 Prozent) findet ein Ökosystem, das für ihn relevante Zusatzleistungen enthält, interessant. Für 20 Prozent wäre ein solches Ökosystem ein wichtiger Grund, bei dem entsprechenden Anbieter abzuschließen.

Insbesondere in der Gruppe der 18- bis 30-Jährigen besteht Interesse und Nutzungsbereitschaft. 23 Prozent von ihnen würden dafür sogar etwas höhere Beiträge in Kauf nehmen. Klare Präferenzen, ob das Ökosystem in Form einer App angeboten oder in ein Online-Kundenportal integriert wird, bestehen nicht.

Unterstützungsbedarf durch den Versicherer besteht bei vielen Aspekten des Wohnens. Sirius Campus

Serviceleistungen im Umgang mit Handwerkern besonders gefragt

Unterstützung wird laut den Marktforschern vor allem im Bereich Gesundheit, aber auch in den Segmenten Mobilität und Wohnen gewünscht. Beispielsweise wüssten 57 Prozent Serviceleitungen bei Renovierungen, Modernisierungen und Reparaturen im eigenen Zuhause zu schätzen.

Interesse besteht besonders beim Umgang mit Handwerkern, sei es die Vermittlung (45 Prozent), die Koordination der Gewerke (57 Prozent) oder die Rechtsberatung in Streitfällen mit Handwerkern (56 Prozent).

Unterstützungsbedarf durch den Versicherer besteht bei vielen Aspekten des Wohnens, zum Beispiel beim barrierefreien Umbau einer Wohnung, beim Einbau einer Photovoltaik-Anlage oder einer Wallbox, aber auch bei der Suche nach einem Haus oder einer Wohnung, wird berichtet. Das Interesse beträgt bei allen abgefragten Punkten immer rund 20 Prozent.

Online-Zulassung steht an erster Stelle im Bereich Mobilität

Beim Thema Mobilität hat Sirius Campus ermittelt, dass jeder Dritte (30 Prozent) plant, in den nächsten zwei Jahren ein Auto zu kaufen, je zur Hälfte einen Neu- oder einen Gebrauchtwagen.

Unter den Mobilitätsservices findet die Online-Zulassung den größten Zuspruch. Mit deutlichem Abstand folgt der Mietwagen-Service im Schadenfall, die Unterstützung bei der Autofinanzierung und die Vermittlung eines Autohändlers.

Schlusslicht sind Services zu alternativen Fortbewegungsmitteln wie Informationen zu E-Autos, E-Bike-Beschaffung und Car-Sharing. Diese sind aber dennoch für etwa 20 Prozent von Interesse.

Eine Voraussetzung ist die Bereitschaft der Kunden, ihre Versicherungsgesellschaften auf dem Laufenden zu halten. Sirius Campus

Zustimmung zur Speicherung zusätzlicher Daten wieder rückläufig

„Eine weitere Voraussetzung, möglichst passgenaue Angebote auch zu Zusatz- und Serviceleistungen zu erhalten, ist die Bereitschaft der Kunden, ihre Versicherungsgesellschaften über wichtige Lebensereignisse auf dem Laufenden zu halten“, sagen die Marktforscher.

Genau diese Bereitschaft ist ihren Angaben zufolge aber zuletzt wieder rückläufig, nachdem sie zuvor kontinuierlich zugenommen hatte. 2015 gaben 34 Prozent an, mit der Speicherung zusätzlicher Daten einverstanden zu sein, um dadurch passende Angebote des Versicherers zu erhalten. 2022 waren es dann 45 Prozent, derzeit sind es nur noch 40 Prozent.

Noch stärker fällt der Rückgang der Zustimmung zur Aussage „Ich finde es gut, wenn mir meine Versicherungsgesellschaft unaufgefordert ein Angebot macht, das auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt ist“ aus. Innerhalb von zwei Jahren fiel sie von 51 Prozent auf aktuell 38 Prozent. Insbesondere ältere Menschen äußern sich hier kritisch.

Bezugsquelle

Weitere Informationen zur Studie sind auf der Homepage von Sirius Campus erhältlich. Der Flyer zum „Kundenmonitor Assekuranz 2024“ (PDF; 1,4 MB) und der Flyer zum Untersuchungsbericht „Ökosysteme“ (PDF; 1,2 MB) zeigen verschiedene Bestell- und Kontaktmöglichkeiten und informieren über die Angebotsbedingungen.