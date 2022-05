So finanzstark sind die privaten Krankenversicherer

23.5.2022 – Eine Übersicht zur Finanzkraft der deutschen privaten Krankenversicherer wurde kürzlich im Map-Report 924 veröffentlicht. Acht Gesellschaften nutzten Hilfsmaßnahmen, kamen aber auch ohne diese auf Netto-SCR-Quoten von zum Teil weit über 100 Prozent. Der höchste Wert steht für die UKV (955 Prozent) zu Buche, der niedrigste für die Ergo (191 Prozent). Bei 23 Anbietern ist die Nettoquote gestiegen. Bei 14 Unternehmen hat sie sich vermindert.

Die deutschen Versicherungs-Unternehmen mussten bis zum 8. April im Rahmen des Aufsichtsregimes Solvency II ihren sogenannten SFCR-Bericht für 2021 auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Wie hoch beziehungsweise niedrig die Solvenzquoten sind (Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR in Prozent), wurde in verschiedenen Analysen ermittelt.

Deutlich gestiegene Solvenzquoten in Leben

In der Lebensversicherung war eine deutliche Steigerung der für die Aufsicht relevanten Brutto-SCR-Solvenzquoten inklusive Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung zu beobachten. Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH errechnete in ihrer Untersuchung von 75 Lebensversicherern eine Steigerung um über ein Sechstel auf 460 Prozent.

Die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH kam in ihrer Analyse von 80 Lebensversicherungs-Unternehmen auf eine durchschnittliche Quote von 480 Prozent (plus über ein Fünftel; VersicherungsJournal 12.4.2022).

Auch bei den „nackten“ Quoten – also ohne oben genannte Hilfen – konnte die Branche kräftig zulegen. Laut dem Map-Report Nummer 924 – „Solvabilität im Vergleich 2012 bis 2021“ erhöhte sich die Netto-SCR-Quote um fast ein Drittel auf 264,6 Prozent.

Allein bei den 15 größten Akteuren (mehr als 1,5 Milliarden Euro Prämienvolumen) lagen die Quoten zwischen fast 475 Prozent (SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG) und gut 105 Prozent (Cosmos Lebensversicherungs-AG; 20.5.2022).

Krankenversicherung: Nettoquoten bis zu über 950 Prozent

Auch in der Krankenversicherung war ein Anstieg zu beobachten. Dieser fiel den Map-Report-Daten zufolge mit knapp fünf Prozent (auf 500,3 Prozent) allerdings ungleich niedriger aus als in der Sparte Leben.

Die höchste SCR-Quote netto ergibt sich mit 954,7 Prozent für die UKV – Union Krankenversicherung AG. Knapp dahinter folgt die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) mit 946,6 Prozent. An dritter und vierter Stelle liegen die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (919,5 Prozent) beziehungsweise die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) mit 866,8 Prozent.

Deutlich überdurchschnittliche Werte werden auch für die Universa Krankenversicherung a.G. (fast 800 Prozent) sowie die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG und die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK)(jeweils um die 700 Prozent) ausgewiesen.

Mindestens 191 Prozent bei den privaten Krankenversicherern

Auf die niedrigste Nettoquote kommt die Ergo Krankenversicherung AG (früher Ergo Direkt; 28.3.2019) mit 191 Prozent. Etwas besser agierte die Envivas Krankenversicherung AG mit knapp 211 Prozent.

Quoten von zwischen 240 und 274 Prozent werden für die Ottonova Krankenversicherung AG, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Hansemerkur Speziale Krankenversicherung AG aufgeführt.

Die PKV-Anbieter mit den größten Veränderungen

Im Vergleich zum Vorjahr (15.6.2021) veränderten sich die Netto-Solvenzquoten zwischen plus fast 90 bei der UKV und minus über einem Drittel bei der Envivas. Vergleichsweise hohe relative Verbesserungen ihrer Finanzkraft um jeweils über ein Drittel konnten die Vigo Krankenversicherung VVaG und die Bayerische Beamtenkrankenkasse nachweisen.

Auf der anderen Seite hat sich bei 14 Akteuren die Netto-SCR-Quote verschlechtert. Neben der Envivas haben drei weitere Akteure aus dieser Gruppe rechnerisch mehr als ein Fünftel der Finanzkraft eingebüßt. Hierzu gehören die Generali Deutschland Krankenversicherung AG, die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) und die Hansemerkur Krankenversicherung AG.

Die Branchenschwergewichte (mehr als eine Milliarde Euro an verdienten Bruttoprämien) landeten mehrheitlich weder auf den vordersten noch den hintersten Plätzen (23.5.2022).

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Wie aus dem Datenmaterial weiter hervorgeht, nutzten acht Gesellschaften die Volatilitätsanpassung. Dies waren erneut die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Axa Krankenversicherung AG, der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., die Envivas, die Generali und die Gothaer Krankenversicherung AG sowie neuerdings die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG und die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (VRK).

Die Vigo nutzte nur das Rückstellungs-Transitional. Allianz und Gothaer nutzten es zusätzlich zur Volatilitätsanpassung. Dadurch ergaben sich um bis zu 44 Prozent höhere Brutto-SCR-Quoten.

Der 90-seitige Map-Report Nummer 924 – „Solvabilität im Vergleich 2012 bis 2021" ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält neben Übersichten zu den Bedeckungsquoten von 77 Lebens- und 37 privaten Krankenversicherern auch Übersichten zu den Beitragseinnahmen.