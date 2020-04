So finanzstark sind die deutschen Lebensversicherer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

2018 schaffte ein Dutzend Lebensversicherungs-Gesellschaften die Basis-SCR-Quote nicht. 2019 werden es mehr sein, warnt Assekurata. Wer das ist, findet sich in den Solvenzberichten 2019 – doch die lassen wegen der Corona-Krise auf sich warten. (Bild: Lier) mehr ...

In der Marktübersicht von Policen Direkt werden die „Sorgenkinder“ der Branche sichtbar. Darunter sind auffällig viele Run-off-Versicherer. Etliche Gesellschaften konnten sich deutlich verbessern. (Bild: Policen Direkt) mehr ...

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat die deutschen Lebensversicherer hinsichtlich Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg untersucht. Welche Gesellschaften am besten abgeschnitten haben. (Bild: Wichert) mehr ...

22.5.2019 –

Der geplante Provisionsdeckel kommt auch bei Verbraucherschützern nicht gut an. Warum – erfuhr man am Montag bei einer Fachdiskussion in Köln. Dort ging es um die Zukunft des Geschäftsmodells. (Bild: Lier) mehr ...