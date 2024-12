So entwickelten sich PKV-Prämien und GKV-Beiträge im Vergleich

20.12.2024

Das WIP - Wissenschaftliches Institut der PKV hat eine aktualisierte Kurzanalyse (PDF; 465 KB) zur Entwicklung der Prämien- und Beitragseinnahmen in der privaten (PKV) und der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vorgelegt. Die Studie berücksichtigt die voraussichtlichen Zahlen für 2025. Betrachtet wurden zwei Zeiträume.

Demnach stieg im Zeitraum 2015 bis 2025 die Prämienbelastung je Versicherten in der PKV mit durchschnittlich 3,9 Prozent pro Jahr etwas weniger stark als die Beitragsbelastung in der GKV mit 4,1 Prozent. Im Zeitraum 2005 bis 2025 bleibt der Zuwachs in der PKV mit 3,1 Prozent noch deutlicher unter dem Plus in der GKV, das bei 3,8 Prozent liegt.

Indexierte Prämien- und Beitragsbelastung in PKV und GKV 2005 bis 2025; Quelle: Berechnungen des WIP auf Basis von Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, des Bundesministeriums für Gesundheit, der Gesundheitsberichterstattung und des PKV-Verbandes; 2005 = 100; die Jahre 2024 und 2025 wurden extrapoliert (Bild: WIP)

In der PKV werde über alle Versicherten eine Prämienerhöhung von 12,5 Prozent erwartet, heißt es beim Institut des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband). In der GKV würden mehrere Hebel wirken, weshalb die Beitragsbelastung für einen Versicherten mit Durchschnittseinkommen hier noch stärker steige.

Der PKV-Verband hat kürzlich berechnet, dass ein kinderloser Durchschnittsverdiener ab Januar voraussichtlich 128 Euro im Monat oder 1.536 Euro im Jahr mehr für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung zahlt (VersicherungsJournal 11.11.2024). Das WIP führt die hohen Anstiege im Jahr 2025 bei GKV und PKV auf hohe Anstiege bei den Leistungsausgaben zurück. Insbesondere die Krankenhauskosten und die Arzneimittelausgaben seien deutlich gestiegen, heißt es.