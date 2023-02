Skifahrer in der GDV-Statistik: Schussfahrt ins Krankenbett

2.2.2023 – Hohe Unfallzahlen, teure Verletzungen – Skifahrer schlagen bei den Unfallversicherern kräftig zu Buche. Von jährlich 38.000 Sportunfällen, in denen die Assekuranz leistet, entfallen 8.000 Missgeschicke (21,9 Prozent) allein auf die Wintersportler. Dies berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Blick auf die Zahlen der Jahre 2016 bis 2020.

Zwar liegen die Skifahrer in der Statistik nur auf Platz zwei hinter den Fußballern (35 Prozent), jedoch verursachen ihre Unfälle, die meist komplizierte und langwierige Verletzungen zur Folge haben, die höchsten Kosten. So zahlen die Versicherer im Schnitt rund 7.700 Euro pro Pistenunglück. Für Verletzungen beim Reiten sind es rund 6.900 Euro, beim Fußball knapp 5.200 Euro.

(Bild: GDV)

Die Stiftung Sicherheit im Skisport hat eine Auswertung der Arag Allgemeine Versicherungs-AG zur Skisaison 2021/ 2022 veröffentlicht. Demnach ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Anzahl der verletzten Skifahrer leicht auf 37.000 bis 39.000 Sportler gestiegen. Das Risiko für eine stationäre Behandlung ging im Vergleich zur Saison 2019/2020 indes auf 6.600 bis 6.800 Fälle zurück.

Das Knie (28,1 Prozent) war am häufigsten betroffen, gefolgt von Schulter (14,6 Prozent), Hüfte oder Oberschenkel (10,5 Prozent) und Kopf (9,9 Prozent). Seltener wurden Rumpf (8,1 Prozent) und Unterschenkel (7,4 Prozent) in Mitleidenschaft gezogen. Das Risiko für Kollisionsunfälle bleibt mit einem Anteil von 19,3 Prozent an allen Skiunfällen auf „ausgesprochen“ hohem Niveau, so die Stiftung.