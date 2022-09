Sicherer Ruhestand? Deutschland nicht mehr unter den Top-Ten-Ländern

15.9.2022 – Im Global Retirement Index von Natixis fällt Deutschland drei Ränge zurück auf Platz elf. Das Land musste in allen vier untersuchten Kategorien Einbußen hinnehmen, besonders stark beim materiellen Wohlstand. Bewertet wurden insgesamt 44 Länder. Der Investmentmanager fordert hinsichtlich der galoppierenden Inflation dazu auf, die eigene Ruhestandsplanung zu überdenken.

Die Lebensbedingungen für Ruheständler in Deutschland haben sich in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert. Dies teilte die Natixis Investment Managers S.A. mit. Der Investmentmanager hat zum zehnten Mal den Global Retirement Index (PDF; 10.598 KB) aufgelegt.

Der Index berücksichtigt insgesamt 44 Länder, darunter Volkswirtschaften des Internationalen Währungsfonds (IWF) und Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Betrachtet werden ebenfalls die Bric-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China.

Index erfasst die Performance in vier Bereichen

Untersucht wurde, wer hinsichtlich finanzpolitischer, wirtschaftlicher, demografischer und umweltrelevanter Faktoren am besten in der Lage ist, Lebensqualität im Alter zu gewährleisten. Die Analysten bewerteten die Länder nach 18 Leistungsindikatoren, die in die vier Kategorien Gesundheit, Lebensqualität, materieller Wohlstand und Finanzen gegliedert sind.

Dazu wurden Daten verschiedener Quellen herangezogen, unter anderem Zahlen der Weltbank. Die Studienautoren berechneten in jeder Kategorie eine mittlere Punktzahl und kombinierten diese für eine Gesamtwertung. Die Analyse wurde zwischen März und Juni in Zusammenarbeit mit der Coredata Research Ltd. durchgeführt.

WERBUNG

Für Deutschland geht es drei Ränge abwärts

Das Ergebnis: Deutschland verlor im Vergleich zu 2021 drei Plätze im Ranking der Länder für einen sicheren Ruhestand. Es fiel auf den elften Platz zurück und rutschte damit erstmals aus den Top Ten. Das Land verschlechterte sich in allen vier Kategorien, besonders beim materiellen Wohlstand. Dies führen die Studienautoren auf eine zunehmende Ungleichheit bei der Verteilung von Einkommen zurück.

Im Bereich Finanzen wirkt sich der Altenquotient negativ aus. Dieser gibt das Verhältnis von Ruheständlern gegenüber Menschen im arbeitsfähigen Alter an und ist wichtig für die Stabilität von Rentensystemen. Hier liegt Deutschland auf Platz 38 – von 44. Auch die im Vergleich zu anderen Staaten hohe Steuerlast schlägt zu Buche.

Die Rückgänge in der Rubrik Gesundheit basieren auf einer geringeren Punktzahl bei der Lebenserwartung. Bei der Lebensqualität ist der Indikator Glück rückläufig.

Dagegen erreichte Deutschland den drittbesten Wert aller untersuchten Länder im Bereich Biodiversität. Hier floss unter anderem die Dichte an Naturschutzgebieten in die Bewertung mit ein.

Die Top-Ten-Länder für einen sicheren Ruhestand (Bild: Natixis)

Inflation bedroht den sorgenfreien Ruhestand

Insgesamt könnte 2022 eines der schlechtesten Jahre sein, um in Rente zu gehen, heißt es. Weltweit gerate die Altersvorsorge zunehmend unter Druck, da sich Inflation, ein volatiles Marktumfeld und niedrige Zinsen auf die Ersparnisse auswirkten, so die Studienautoren.

Der inflationäre Druck betreffe nahezu alle untersuchten Länder. Die Preissteigerung, die zwischen 2012 und 2020 in den 38 OECD-Mitgliedstaaten im Schnitt bei nur 1,76 Prozent lag, stieg nach eigenen Angaben in der ersten Hälfte dieses Jahres auf einen Spitzenwert von 9,6 Prozent.

„Die Geschwindigkeit der Verteuerung sollte Anlass geben, die eigene Ruhestandsplanung zu überdenken. Erhebliche Preissteigerungen bei Öl, Lebensmitteln und Wohnraum schmälern die Kaufkraft der Rentner. Es wäre fatal, deren Wirkung bei der Altersvorsorgeplanung zu unterschätzen; steigende Zinsen können die Inflation nicht kompensieren“, wird Sebastian Römer, Leiter DACH und Osteuropa, zitiert.

Trotz des gegenwärtig unsicheren und volatilen Umfelds werde nur die Anlage in Aktien auf lange Sicht die Altersvorsorge sichern. In diesem Zusammenhang sei die jüngste Initiative der Bundesregierung zur teilweisen Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung sehr zu begrüßen, so Römer.