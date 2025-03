Servicevalue kürt die besten Schadendienstleister

27.3.2025 – Insgesamt 15 Schadendienstleister helfen nach einem Schadenfall in besonders zufriedenstellender Art und Weise. Am besten schnitt nach einer Umfrage von Servicevalue und dem SZ Institut Carglass ab, gefolgt von Allianz Partners und Deutsche Assistance Service.

Die Servicevalue GmbH hat zusammen mit dem SZ Institut, einer Marke der Süddeutsche Zeitung Media GmbH, erstmals die Qualität von Schadendienstleistern aus Sicht von Betroffenen unter die Lupe genommen.

Die Untersuchung basiert auf einer im Frühjahr 2025 durchgeführten Onlinebefragung. Zu dieser wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Schadendienstleistern zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Unternehmen beziehungsweise Anbieter wurden mindestens 100 Kundenstimmen angestrebt, heißt es weiter.

So wurde gefragt und bewertet

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Im Folgenden werden Unternehmen aufgeführt, die als Schadendienstleister tätig sind. Wenn Sie in den letzten 36 Monaten, zum Beispiel auf Grund eines Versicherungsfalles, mit einem dieser Schadendienstleister zu tun hatten, wie beurteilen Sie insgesamt die Schadens- oder Leistungsregulierung dieses Schadendienstleisters?“

Insgesamt standen fünf Antwortoptionen zur Auswahl. Sie reichten von „ausgezeichnet“ (1) und „sehr gut“ (2) über „gut“ (3) bis hin zu „mittelmäßig“ (4) und „schlecht“ (5).

Für die Auswertung wurde für jeden Testkandidaten der Mittelwert der abgegebenen Stimmen errechnet. Die Auszeichnungen wurden folgendermaßen vergeben:

Das Prädikat „hohe Zufriedenheit“ ging an alle Testkandidaten, die besser als der Gesamtmittelwert waren. Wer zudem über dem Durchschnitt der bereits wie vorgenannt Ausgezeichneten lag, erhielt das Prädikat „sehr hohe Zufriedenheit“.

15-köpfige Spitzengruppe unter den Schadendienstleistern

Insgesamt kamen im Rahmen der Untersuchung über 7.000 Kundenurteile zu 69 Schadendienstleistern zusammen. In die Spitzengruppe schafften es 15 von ihnen. Am besten schnitt dabei die Carglass GmbH mit einem Mittelwert von 2,63 ab.

Den Silberrang sicherte sich die Allianz Partners Deutschland GmbH (2,66) vor der Deutschen Assistance Service GmbH (2,67). Eine „sehr hohe Zufriedenheit“ attestiert bekamen darüber hinaus auch

Die Auflistung inklusive 19 weiterer überdurchschnittlicher Testkandidaten kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort ist auch der Studiensteckbrief zu finden.

